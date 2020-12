Skuffet over Danmarks olje-nei: Tror mange danske oljearbeidere kommer til Norge

Danskene dropper mer oljeaktivitet i Nordsjøen. Miljøbevegelsen jubler mens danske oljearbeidere depper.

Ryktet om at det norske oljefunnet Ekofisk egentlig kunne vært dansk, er en historie som irriterer mange dansker og som får mange nordmenn til å humre.

Funnet av Ekofisk i 1969 regnes for mange som starten på oljeeventyret i Norge. Danmark har utvunnet olje i Nordsjøen siden 1972, og har siden tjent 541 milliarder danske kroner på oljevirksomheten.

Torsdag kveld stemte imidlertid et flertall av politikerne i Folketinget for at Danmark ikke skal lete mer etter olje i Nordsjøen. Partiene ble enige om å droppe den åttende konsesjonsrunden, og dermed avvikles dansk aktivitet i Nordsjøen innen 2050.

Flemming Christensen fra Danmark er oljearbeider i Norge, og jobber for tiden med Johan Sverdrup fase to, som bygges i Thailand.

– Jeg mener at det er en helt gal avgjørelse som jeg håper at blir omgjort, sier Christensen.

Oljegigant trakk seg

Tidligere denne høsten trakk oljegiganten Total, den største operatøren i dansk sektor, søknaden om å få utvinne olje i den danske delen av Nordsjøen. Avgjørelsen skapte betydelig usikkerhet rundt fremtidens oljeutvinning i Danmark.

Oljearbeider Flemming Christensen håper siste ord ikke er sagt i saken, men er skuffet over flertallspartiene i Danmark.

– Den danske regjeringen går ordentlig langt for å beholde støtten etter mink-sagaen.

Danmark er EUs største oljeprodusent, men er en mygg sammenliknet med de største oljeprodusentene i verden. I 2019 tjente Danmark 5,9 milliarder danske kroner på oljevirksomhet, ifølge Energistyrelsen. Til sammenlikning anslår Oljedirektoratet at Norge vil tjene 87 milliarder kroner fra oljevirksomheten i 2020, noe som er 170 milliarder kroner lavere enn i 2019.

Christensen mener Folketingets beslutning er dårlig nytt for danske oljearbeidere, som han i økende grad tror vil søke seg mot norsk sokkel.

– Det er en meget dårlig beslutning. Et selskap som Semco Maritime kommer til å slite. Mange må finne ny jobb eller omskoleres. Nå er den norske kronen svak, så det vil nok stoppe flere fra å dra til Norge. Det kan jeg se blant mine venner på Facebook. Men hvis kronekursen blir bedre, vil nok mange søke seg til Norge, sier Christensen.

Norsk olje og gass-sjef: – Reflekterer realitetene

Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass, sier til Nettavisen Økonomi at danskenes beslutning understreker hvor viktig tilgang til nytt areal er for oljeselskapene. Hun viser til at Danmarks forekomster er i ferd med å tømmes, og at med dagens felt kun kan holde det gående til senest 2040.

– Den politiske beslutningen reflekterer realitetene, og vil derfor ikke påvirke. Men, det viser en generell trend der man ser at oljeproduksjonen i mange reservoarer faller raskt på grunn av fallende reserver. Dansk sokkel er mer moden enn den norske, og vi gjør fortsatt vesentlige funn, sier Hauglie.

– Tror du flere danske oljearbeidere vil søke seg mot norsk sokkel?

– Det er det for tidlig å si noe om. Men i norsk olje- og gassnæring har vi mange dyktige danske kolleger på norsk sokkel. Næringen vil trenge kloke hoder i fremtiden, både innen olje- og gass, havvind og havbunnsmineraler, sier Hauglie.

Miljøbevegelsen jubler

I en felles uttalelse, skriver Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond at det er på tide at Norge følger etter Danmark.

– Nå må Norge åpne øynene for at også vår olje- og gassvirksomhet må begrenses dersom vi faktisk ønsker å løse klimakrisa, sier Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– Danmark har skjønt hva som skjer, mens Norge er i utakt med både markedet og tendensene i internasjonal politikk. Finansaktører stenger pengesekken for olje og gass i Arktis, men regjeringen åpner for mer, sier Karoline Andaur i WWF.

Den danske miljøorganisasjonen Ungdom NOAH uttrykker at de for én gangs skyld er stolt av den danske regjeringen.

– Debatten om olje i Danmark har også handlet om at nye oljefelt i Nordsjøen kan bli ulønnsomme for staten. Når det er usikkerhet om Nordsjøen, så lurer vi på hvordan Norge kan ha så stor tro på at nye investeringer i Barentshavet vil bli lønnsomme når resten av verden skal oppnå netto nullutslipp innen 2050, sier Tobias Rosenørn Folden, Bestyreslesmedllem i Ungdom NOAH.

