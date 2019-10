Skulle effektivisere Helsedepartementet - fikk økte kostnader og ingen effekt

Omorganiseringen av innkjøp underlagt Helsedepartementet skulle gi effektivisering - det eneste påviste resultatet er økt ressursbruk og dobling av kostnadene.

Norsk Helsenett har 400 ansatte og kontorer i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. I 2017 fikk selskapet, som er eid av Helse- og omsorgsdepartementet, i oppgave å effektivisere IKT-anskaffelser til helsesektoren.

Resultatet har blitt økt bemanning, høyere kostnader og urealistiske gevinstberegninger, viser en knusende omtale i Riksrevisjonens årlige rapport om offentlige etater (fra s. 81), som ble lagt fram tirsdag.

– Helsedepartementet har gjort et forsøk på å effektivisere sine egne administrative tjenester. Vi har konstatert at det forsøket var særdeles lite vellykket, de sparer ikke noe penger på det, slo riksrevisor Per-Kristian Foss fast da han tirsdag presenterte Riksrevisjonens funn.

Skulle effektivisere

I tråd med regjeringens ambisjoner om mest mulig effektiv ressursbruk, innførte Helse- og omsorgsdepartementet en modell for felles produksjon av administrative tjenester i den sentrale helseforvaltningen.

Et nyopprettet tjenestesenter i det offentlig eide selskapet Norsk Helsenett SF ble satt til å gjennomføre alle anskaffelser omfattet av loven om offentlige anskaffelser. Gevinstene ved omorganiseringen skulle realiseres fra 1. januar 2017, fremgår det av rapporten fra Riksrevisjonen, som avdekker at ambisjonene om langt fra er innfridd.

Målet med revisjonen har vært å vurdere om ressursbruken faktisk er effektivisert - i det ligger det «en forventning om forbedret kvalitet på anskaffelsesprosesser og avtaler, og redusert ressursbruk», skriver Riksrevisjonen i rapporten.

For virksomhetene underlagt Helse- og omsorgsdepartementet utgjorde totale driftsutgifter om lag 35 prosent av virksomhetenes totale kostnader i 2017. Virksomhetene gjorde innkjøp for over 2 milliarder kroner. Anskaffelsesregelverket skal sikre effektive offentlige innkjøp.

Knusende funn

Bakgrunnen for revisjonen var indikasjoner på at omorganiseringen ikke var god nok, og at det var indikasjoner på manglende kompetanse, økte kostnader og uklarheter rundt ansvar og roller i innen anskaffelsesområdet.

Riksrevisjonens hovedfunn er knusende:

Kostnadene til gjennomføring av anskaffelser har blitt vesentlig høyere enn de var før omorganiseringen.

Det er i liten grad målt om omorganiseringen har ført til bedre kvalitet innen anskaffelsesområdet.

De potensielle gevinstene er overrapportert og metoden for gevinstberegningene er uegnet for å vurdere de faktiske gevinstene ved omorganiseringen.

De faktiske gevinstene er i liten grad realisert.

Kostnadene ved etableringen av tjenestesenteret i Norsk Helsenett SF er ikke kjent





Doblet kostnadene

Etter at anskaffelsesområdet ble omorganisert, er virksomhetenes totale kostnader (inklusiv lønnskostnader) for gjennomføring av anskaffelser doblet til i overkant av 23 millioner kroner, skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Total ressursbruk er ikke redusert, selv om antallet årsverk er ned. Norsk Helsenett SF forventer dessuten å mer enn doble antallet ansatte til minimum 26 årsverk.

Virksomhetene opplyser at de ikke kan redusere antall årsverk knyttet til anskaffelser ytterligere. Hvis prognosene til Norsk Helsenett SF dermed realiseres, vil virksomhetene totalt sett få ytterligere økte kostnader til anskaffelsesområdet i 2019.

Omorganiseringen har dermed medført betydelig kostnadsøkning for virksomhetene, og ikke resultert i redusert ressursbruk som lå til grunn for omorganiseringen, konkluderer Riksrevisjonen.