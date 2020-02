Skulle selge 1,1 millioner DAB-radioer - det gikk helt galt

Elektronikkbransjen bommet med en halv million radioer på sine egne prognoser.

Onsdag formiddag la Stiftelsen Elektronikkbransjen fram salgstall for 2019 for TV-er,. radioer, mobiltelefoner og andre elektronikkprodukter.

Mens omsetningen totalt stiger, er det flere typer produkter nordmenn kjøpte mindre av i året som gikk. Mest markant i nedgang er DAB-radioer.

Ifølge Elektronikkbransjens egne prognoser fra 2017 skulle vi totalt kjøpe over 1,1 millioner DAB-radioer i 2019, fordelt på reiseradioer, bilutstyr og integrerte tunere i annet utstyr.

Fasiten viser at nordmenn kjøpte i alt 650.000 enheter, 48.000 færre enn i 2018 og langt under hva prognosene fortalte for to år siden. Tallet inkluderer DAB i bil, adaptere, bordradioer, musikkanlegg med DAB og ettermontert DAB-radio til bil, opplyser Elektronikkbransjen.

Dyrt og trådløst

Det nordmenn derimot bruker mer penger på er hodetelefoner. I alt kjøpte vi 960.000 hodetelefoner i 2019, og en stadig større andel av disse blir trådløse.

Salget av hodetelefoner økte med ni prosent fra 2018 til 2019.

– 2019 var året da både hodetelefoner og ørepropper virkelig ble trådløse. Ifølge vår forbrukerundersøkelse var 77 prosent av alle solgte hodetelefoner trådløse i 2019, mot 66 prosent i 2018. For øreproppene sin del er veksten enda høyere, trådløst står nå for 66 prosent av markedet, mot bare 46 prosent i 2018, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Flere nylanseringer, færre mobiler med mini-jack-inngang og forbedret batterikapasitet bidrar til at flere velger å kutte kabelen også på de trådløse øreproppene.

Nordmenn handler også toppmodellene blant hodetelefoner. I likehet med i 2018 sier 16 prosent av de spurte at de brukte mer enn 3.000 kroner, mens 40 prosent spanderte mellom 1.000 og 3.000 kroner.

– Nordmenn reiser mye og bruker gjerne støydempende klokker på fly. Tilbakemeldingen fra bransjen er at vi har ulike typer ørepropper og hodetelefoner til ulik bruk, som for eksempel dedikerte treningspropper, sier Ottemo.

Vil ikke oppgi tall

Salget av blåtannhøyttalere fortsetter derimot å å øke, i 2019 ble det solgt 300.000 av de bærbare høyttalerne mot 210.000 stykk i 2018.

De mye omtalte talestyrte assistentene, som som Amazon Alexa og Google Home, vil ikke Elektronikkbransjen oppgi salgstall på.

– I fjor gjorde vi en undersøkelse for å se hvor mange digitale assistenter som Amazon Alexa og Google Home som ble solgt i Norge. I år ser vi at assistentene har flyttet inn i andre produkter, som blåtannhøyttalere, hodetelefoner og kjøleskap, dermed blir ikke undersøkelsen like nøyaktig. Vi går derfor ikke ut med separate salgstall, sier Ottemo.

Mer plank under TV-en

Lydplanker til TVen tar en større del av salget enn tidligere. Det ble solgt 92.000 lydplanker i 2019, et lite hopp fra 2018s 90.000 enheter, og gjennomsnittsprisen øker også med seks prosent.

– Kategorisjefene i kjedene forteller oss at trenden i 2020 blir Dolby Atmos-støtte i flere av produktene, med full 9.1-lyd for hjemmekinoen, sier Ottemo.

Det ble i 2018 solgt 235.000 musikk-, hjemmekino- og multiromsanlegg i Norge, mens taller faller til 230.000 anlegg i 2019.

Elektronikkbransjen har ikke rukket å besvare Nettavisens henvendelse om en kommentar i formiddag. Saken oppdateres.