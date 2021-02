Skyhøye strømpriser - eksperten advarer mot denne avtalen

Kommer med klar beskjed til kundene.

I helgen advarte Nettavisen om strømprisene som ville skyte i været mandag morgen denne uken, blant annet med 208,7 øre per kWh mellom klokken 08 og 09, selv før mva og avgifter er medregnet.

Da saken ble delt på Nettavisens Facebook-side var det flere strømkunder som tok til orde for å bytte til fastpris, i stedet for spotpris (der man betaler den faktiske prisen på strømbørsen time for time - det er dette de fleste strømkunder har).

Vi spurte Anders Lie Brenne, redaktør for Enerwe.no, som skriver om energibransjen, om fastpris kunne være en god idé med skrekkprisdager som dette i bakhodet:

– Nei. Fastprisavtale er å vedde på at du kan mer om strømmarkedet enn strømselskapene. Det kan du ikke!, advarer Brenna.

Billig 2020

2020 var et ganske billig år strømmessig. I mars hadde ingen dager en spotpris på over 10 øre - de fleste strømkunder har en avtale med spotpris - altså at kraft-delen av strømregningen baseres på den daglige markedsprisen på kraft.

I sommermånedene lå spotprisen på litt over ett øre i store deler av landet, og noen av leverandørene tilbød minuspris for å lokke til seg nye kunder. Så sent som i november var det minuspris på strøm.

– De som gikk inn på fastpris på feil tid, gikk glipp av fantastiske strømpriser i fjor. Du kan være heldig, men da er det kun flaks. Fastpris er en risiko, og derfor tar strømselskapene seg ekstra betalt for den risikoen, sier Brenna.

Onsdag morgen vil prisene fremdeles være ganske høye, om enn ikke så høye som mandag. I Oslo og Bergen må man for eksempel betale 87,9 øre per kilowatttime, ekskludert mva og avgifter, viser Nord Pools tall.

Slik blir prisene fremover

Da flere medier slo opp strømprisen mandag var det flere som reagerte. I en pressemelding tirsdag roer kraftleverandøren Ishavskraft ned betydningen av prisoppgangen:

– Ja, prisen var høy i noen få enkelttimer mandag denne uken og dette kommer til å gjenta seg noen få timer til i løpet av februar. Ellers venter vi prisen i gjennomsnitt til å være like over 50 øre/kWh totalt i februar. Ser vi på gjennomsnittet de siste ti årene så ligger den rundt 35 øre/kWh for februar. I 2010 hadde vi høye priser med 64 øre/kWh på Østlandet og rundt 77 øre/kWh i Midt- og Nord-Norge. Enda nærmere kommer vi ved å sammenligne prisene fra 2019 da hele landet hadde rundt 45 øre/kWh forteller Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

Derfor var strømmen dyr mandag

De forklarer prisstigningen slik:

– Når temperaturen i store deler av landet er lav, medfører oppvarmingen i de tusen hjem og arbeidsplasser et høyt strømforbruk. Når dette skjer de timene der elbilene lades og middag kokes, så medfører det et skyhøyt strømforbruk. Denne gangen sammenfalt timene med høyt strømforbruk, lite vind som gjorde at vindkraftproduksjon sto stille, som da igjen resulterte i at Norge måtte importere dyr kraft fra Polen og Litauen, forteller Olsen.

– Når overskriftene viser at strømprisene er rekordhøye, så skremmer det mange kunder. Vi har kø på telefon fra kunder som er redde på hva dette vil bety for lommeboka. Mange er klar for skru ned på varmen, samt å sette vaskemaskinen på om natta. Det er flott å ta ned forbruket når det totalt sett er behov for strøm i Norge, men vi ønsker ikke at dette skal resultere i at folk blir så skremt at de sitter og fryser eller de må sette på maskiner på nattetid, da det kan være lagt tryggere å ha på maskiner når du er våken og kan følge med. Derfor er det viktig at det kommer litt nyansert informasjon ut, at noen timer på døgnet har høye strømpriser lite utslag på strømregningen til kunden. Selv om vi trives aller best når prisen er lav slik den var gjennom 2020, sier Gunn Tove Bjerkan, markedssjef i selskapet.

Analysesjef i Volue, Tor Reier Lilleholt er det bare ti ganger i historien at prisnivået på strøm har vært så høyt i Norge som det var mandag. Sist gang var i 2018. Da kostet det 255 øre per kilowattime, som er Oslo-rekorden.

