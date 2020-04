Slaget om iskanten: – Dette er den store syretesten for Arbeiderpartiet

Frp mener Ap kan måtte vinke farvel til egen troverdighet som industriparti. Ap mener Frp ødelegger for oljenæringen.

I forrige uke rykket ordføreren i Stavanger og ti andre Arbeiderparti-styrte oljekommuner ut med en kraftig anmodning til Ap-ledelsen om å ikke trekke den såkalte iskanten (se faktaboks) sørover.

– Det ville skapt en trippel negativ effekt for norske arbeidsplasser, sa Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger.

Ap-ordførerne får støtte av Frps oljepolitiske talsmann Jon Georg Dale, som advarer partiet mot å følge etter Venstre, KrF, Rødt og MDG ved å trekke iskant-definisjonen sørover.

– Dette er den store syretesten for Arbeiderpartiet som seriøst industriparti. Over tid har vi sett at oljepolitikken til Ap har latt seg rive med av miljøorganisasjonenes agenda, for eksempel i diskusjonene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Dersom Ap godtar at iskanten blir flyttet sørover, til et område der det allerede er delt ut åtte letelisenser, er det takk og farvel til industripartiet Ap,sier Dale.

Fakta Kampen om iskanten ↓ Før koronakrisen slo inn over Norge og verden i mars, var vårens store politiske bikkjeslagsmål spådd å være dragkampen om grensene for leting etter olje og gass i Barentshavet.

Helt konkret handler det om at forvaltningsplanen for Barentshavet skal oppdateres. I regjeringserklæringen står det at partiene skal fastslå definisjonen av iskanten i revidering av denne forvaltningsplanen.

Hva er iskanten? I dag er iskanten er det regjeringen i dag forstår som grensen for områder der det i dag er mer enn 30 prosents sannsynlighet for sjøis i april måned. Det er faglig og politisk uenighet om iskantsonens sørligste grense skal gå ved 30 prosents sannsynlighet slik som før eller om dette skal endres til 0,5 prosent.

I takt med at verdens temperaturer blir høyere og høyere, øker temperaturen mellom partiene som vil trekke grensen for oljevirksomhet sørover (Venstre, Krf, SV, Rødt og MDG) og dem som vil at iskanten skal defineres som det området der iskantsonen til enhver tid er (Frp). Det er stor spenning knyttet til hvor Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet lander i denne saken.

Håper Høyre og Ap tar ansvar

Flere kilder sier til NTB at regjeringen planlegger å komme med sitt forslag til forvaltningsplan for Barentshavet denne uken. Regjeringen legger dermed opp til at Stortinget skal behandle saken i vår. SV ønsker imidlertid å utsette saken av frykt for at koronasituasjonen vil gå på bekostning av behandlingen.

Tidligere denne uken sa Frps partileder Siv Jensen at partiet ikke vil akseptere at iskanten trekkes sørover, og truet statsministeren med å trekke støtten til regjeringen dersom en sørligere iskant blir utfallet. Partiets oljetalsmann Dale mener Ap, som kan få en nøkkelrolle når spørsmålet skal avgjøres, nå bør se sitt snitt til å sikre oljearbeiderne stabile rammevilkår.

– De siste 10-15 årene har vi vinket farvel til oljeaktivitet ved Mørebankene, Jan Mayen, Lofoten-området, samt deler av Barentshavet. I det gamle Arbeiderpartiet skjønte man verdien av industrien og ringvirkningene oljenæringen skapte for Fastlands-Norge, sier Dale, og påpeker at oljeinntektene står for nærmere 19 prosent av statens totale inntekter.

– Men vil ikke stabile rammevilkår bety at iskanten ikke flyttes i det hele tatt?

– Jo, det er i alle fall vesentlig mye bedre enn alternativet. Men vi mener, i likhet med Oljedirektoratet, at når isen trekker nordover og vi vet at rundt halvparten av all olje og gass på norsk sokkel ikke er funnet, så kan vi ikke stenge et potensielt svært viktig område, sier Dale.

PRESSER REGJERINGEN: Frp og Jon Georg Dale har varslet at partiet ikke vil støtte statsbudsjettet dersom iskanten trekkes sørover. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Mener Frps «tut og kjør»-holdning er skadelig

Espen Barth Eide (Ap) mener Frp og Dale har bestemt seg på forhånd at iskanten skal flyttes så langt nord som mulig, uten å vente på rådene fra fagfolk.

– For oss er det viktig at vi har respekt for at fag er fag, og politikk er politikk. Først må vi nå etablere hva som er de faktiske forholdene i våre nordlige havområder, basert på ny, vitenskapelig kunnskap. Så må vi politikere bestemme hvilke avveininger som gjøres i ettertid, basert på dette. Det er viktig at vi ikke roter de to sammen, slik at vi ender opp med at det er politikere som skal bestemme hvordan naturen ser ut, sier Barth Eide til Nettavisen Økonomi.

Ap-politikeren beskriver Dale og Frps tilnærming til iskanten-spørsmålet som en «klam omfavnelse», som næringen selv ikke setter pris på.

– I den tiden vi lever i nå, er Frps tut og kjør-tilnærming intet mindre enn en bjørnetjeneste for oljenæringen. Oljenæringen er avhengig av et godt omdømme i befolkningen for å opprettholde sin legitimitet, sier Barth Eide.

VENTER PÅ REGJERINGEN: Aps Espen Barth Eide sier til Nettavisen Økonomi at de venter på regjeringens forslag til løsning fordi de i større grad enn partiene utenfor har tilgang til helhetsbildet. – Men vi har hatt egne miniseminarer med faginstansene og er klare til å ta debatten når regjeringen er klar, sier Barth Eide. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

At spørsmålet om iskanten er en syretest for partiets troverdighet som industriparti, biter ikke på Barth Eide.

– I et halvt århundre har vi vist evne til å kombinere næringsvirksomhet med hensyn til ansvarlig miljøforvaltning. At disse tingene måtte ses i sammenheng har vært tema for oss siden Trygve Brattelis dager. Så her står vi i en trygg tradisjon, og det er mer enn hva man kan si om Fremskrittspartiet, sier Ap-politikeren.

Flere forslag på bordet

Iskanten er i dag definert som et område der det i gjennomsnitt er is 30 prosent av dagene i april. Ifølge NTB er et mulig kompromiss mellom 30 prosent og 0,5 prosent isutbredelse å trekke en grense på 15 prosent. Da vil i så fall iskanten bli trukket lengre sør enn i dag.

Hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har konkludert i saken, og kan bli nøkkelspillere når saken skal avgjøres. Frps Dale forventer at partiene ikke vil sette allerede tildelte lisenser i spill.

– Frp ønsker en såkalt flytende iskant, og vil flytte den nordover. Det kan se ut som at dere står rimelig alene i denne sammenhengen?

– Jeg håper at vi ikke vil skille oss vesentlig fra de andre partiene, og at også Høyre står opp for en mer ansvarlig olje- og gasspolitikk. Sammen kan vi bidra til å sette Venstre på plass ved å samarbeide om fortsatt stabile rammevilkår for industrien, sier Dale.

– Men olje- og gassnæringen er selv lunken til Barentshavet, og spesielt de nordlige områdene. Hvorfor presser dere sånn på for å åpne et område som så få vil lete i?

– Olje- og gassnæringen har sagt at det ikke er spesielt lønnsomt å gå nordover nå. Men de er også tydelig på at politikerne ikke bør flytte grensen sørover. Hvis Barentshavet åpner på den andre siden av skillelinjen til Russland, så bør vi også åpne på vår side, sier Dale.

