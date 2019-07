Slakter Støres bomfrieri: - Regningen ville vært 6 milliarder dyrere med Arbeiderpartiet

Jan Tore Sanner (H) mener Ap forsøker å lure velgerne. - Hysterisk og desperat, svarer Ap.

I helgen startet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre valgkampen i Stavanger, og stilte i VG to bompengekrav til Frp. Tidligere har Støre sagt til samme avis at han forstår at mange opplever at bomkostnadene blir for store og at det kommer sterke reaksjoner.

Men skal man tro Høyres nestleder Jan Tore Sanner, ville det blitt minst 6 milliarder kroner dyrere for bilistene dersom Ap hadde fått viljen sin.

- Nå har Støre reist rundt og sagt at bompengene har blitt for høye, og ikke minst så later Støre som at Aps skatte- og avgiftsøkninger ikke vil ramme folk flest. Vår gjennomgang dokumenterer at trykket ville vært minst 6 milliarder kroner høyere med en rød regjering. Og det er før SV og MDG har fått en hånd på rattet, sier Sanner.

Summene Sanner legger til grunn kommer fra Aps alternative budsjetter og stemmegivning på Stortinget de siste årene (se faktaboks under).

Fakta Arbeiderpartiets regning til bilistene ↓ Ifølge Høyre og nestleder Jan Tore Sanner, ville regningen for bilistene vært minst 6 milliarder høyere dersom Ap fikk viljen sin. Her er tiltakene og summene Sanner legger til grunn: Motstand mot lettelser i bompengebelastning 1. Ap stemte imot prosjekter verdt 2,08 milliarder kroner i begynnelsen av Høyre- og Frps regjeringsperiode. 2. Ap har vært imot tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor byområdene i 2017, 2018 og 2019 verdt 1,5 milliarder kroner. 3. Ap har vært imot nedbetaling av tre bompengeprosjekter i 2019: Fylkesveg 544 Halsnøysambandet (Hordaland), Fylkesveg 17 Tverlandet-Godøystraumen (Nordland), samt Listerpakken (Vest-Agder). Verdi: 200 millioner kroner. Motstand mot lettelser i bilrelaterte avgifter 1. I Aps alternative statsbudsjett for 2019 foreslår partiet å øke engangsavgiften med 1,924 milliarder kroner. 2. Andre miljøavgifter foreslås også økt med 793 millioner kroner. Av disse er noe en generell CO2-avgift på mineralske produkter, som rammer bilistene gjennom pumpeprisene. Hvor mye av disse nesten 800 millioner kronene som ville gitt direkte utslag på bensin- og dieselprisene er ukjent, men Høyre legger til grunn at de i alle fall overstiger 200 millioner kroner - slik at den totale belastningen for bilistene ville overstige 6 milliarder kroner. Kilder: Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet

- Viktig og tydelig signal fra folk

Akkurat nå går partilederne for regjeringspartiene Frp, Høyre, Venstre og KrF gjennom de ulike eksisterende bypakkene, etter at førstnevntes landsstyre ga ledelsen en kravliste i et forsøk på å samle partiet om en løsning på bompengekrisen.

- For Høyre er det viktig at vi holder trykket oppe for å få bygget ut infrastruktur for både kollektivtransport og vei. Mange har denne våren og sommeren sagt at nok er nok, og at avgiftstrykket er for høyt. Vi ser at Ap vender det døve øret til, sier Sanner og fortsetter:

- Det er et viktig og tydelig signal fra folk om at bompengebelastningen har blitt for høy, men jeg mener vi må ha et spleiselag hvis vi skal holde trykket oppe for ny infrastruktur. Denne utviklingen vil stoppe opp hvis bompengepartiet får det som de vil. Men, nå går vi gjennom bypakkene.

Aksjonsgruppen "Nok er nok" kjører i kolonne mot Bergen sentrum for å protestere mot bompenger i april i år. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

- Men Høyre har stemt gjennom nær alle bomprosjekter. Hvordan kan dere kritisere Arbeiderpartiet når dere selv står for bompengenivået som mange nå protesterer mot?

- Fordi vi mener at det må være et spleiselag. Vi forstår frustrasjonen som mange har. Samtidig så har andelen bompenger som finansierer veiene blitt redusert fra 40 til 28 prosent med denne regjeringen, i tillegg til at vi har vridd avgiftstrykket slik at det er billigere å velge miljøvennlig, sier Sanner.

- Kan dere garantere at avgiftene for bilistene forblir på nivå med dagens eller lavere?

- Vi går ikke ut med noen slike garantier. Men folk betaler ikke mer avgifter enn det man bruker på utbygging av infrastruktur. Så når noen sier at bompengene har blitt en melkeku for staten, så er det feil. Fra 2013 til i dag har bilistenes betaling av bilavgift sunket med 11 milliarder kroner, sier Sanner.

Jan Tore Sanner (H) minner om at utgiftene til veiformål oversteg inntektene fra bilrelaterte særavgifter og bompenger i 2016 og 2017, og at den samme trenden ligger an til å gjenta seg for 2018 og 2019. Foto: Ole Berg-Rusten (NTB scanpix)

- Desperat og hysterisk mediestunt

Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, sier Høyre og Sanner mangler troverdighet til å angripe et opposisjonsparti for avgifter etter seks år i regjering.

- Høyres utspill må tilbakevises som et hysterisk og desperat mediestunt. Et regjeringsparti som har stått ved roret sammen med Frp bruker valgkampen på å sverte motstanderne i stedet for å snakke om sin egen politikk, sier Myrli til Nettavisen Økonomi.

Jonas Gahr Støre hadde ikke mulighet til å svare Nettavisen Økonomi mandag.

Sverre Myrli (Ap) mener Jan Tore Sanners påstander er fremsatt mot bedre vitende, og har vanskelig for å ta Sanners angrep mot Ap seriøst. Her diskuterer Myrli med samferdselsminister Jon Georg Dale under Stortingets muntlige spørretime i fjor. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Ap-representanten fra Akershus mener dessuten at flere av påstandene fra Sanner er direkte gale, og at de må være fremsatt mot bedre vitende.

- For eksempel støtter Arbeiderpartiet tilskuddsordning for reduserte bompengesatser utenfor byområdene, en budsjettpost som for 2019 utgjør over 500 millioner kroner. I tillegg har Ap forsøkt å stoppe at regjeringen øker bilistenes andel på veiprosjekter der veien blir billigere enn antatt, som for eksempel på riksveg 3/riksveg 25 i Hedmark, sier Myrli.

Arbeiderparti-politikeren mener Høyre tar helt feil når partiet sidestiller bompenger med engangsavgifter i sin oversikt. Ifølge Myrli vil Ap kun at de tyngste og mest forurensende bilene får dyrere engangsavgift, for å motivere til å kjøpe miljøvennlige biler.

- Man kan derfor lett vri seg unna høyere engangsavgift, men ikke bompengene på veien til og fra jobb, sier Myrli, som også nevner at Høyre og Frp stemte ned Aps forlag i Stortinget om å utrede en ordning for vegprising.

