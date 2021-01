Slår alarm etter grensestenging: - Kan bli dramatisk

NHO skjelver etter regjeringens nye grep.

På onsdag innførte regjeringen de strengeste innreisereglene siden 12. mars i fjor.

- I praksis blir grensen stengt for alle som ikke er bosatt i Norge, sa statsminister Erna Solberg (H) på onsdagens pressekonferanse, men tilføyde at det er noen unntak.

- Dette sikrer at kritiske varer og tjenester kommer inn til Norge, men det betyr at mange arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

Utlendinger bosatt i EØS-området, EØS-borgere bosatt i tredjeland og folk fra land utenfor EØS som har oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, derunder sesongarbeid, er blant dem som fra fredag ikke lenger får innreise. Reglene vil bli vurdert på nytt om to uker, og er i samsvar med anbefalingen til Helsedirektoratet.

Statsministeren varslet imidlertid at «vi må være forberedt på at vi kommer til å ha strengere innreiserestriksjoner en stund lengre enn de 14 dagene».

Fakta om de strengeste innreisereglene siden 12. mars: Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket: utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere) Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk. Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student. Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse. Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise: Utlendinger som er bosatt i Norge Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen) Sjømenn og personell innen luftfart Utlending som gjennomfører gods- og persontransport Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten. Kilde: regjeringen.no

- Alvorlig

NHO-direktør Ole Erik Almlid forteller at signalene fra næringslivet tilsier at to uker med innstramminger er levelig, men at noe mer enn det «blir alvorlig».

- Hvis dette begrenses til halvannen til to uker, kan vi klare det. Men hvis det varer lenger eller blir gjentatt med ujevn hyppighet fremover, vil det være en alvorlig situasjon for mange bedrifter, sier Almlid.

Til Dagsrevyen sa Almlid at han har forståelse for at regjeringen innfører strengere tiltak, men understreket at det må gjøres «på en måte der vi samtidig berger bedrifter og arbeidsplasser».

Kan være kritisk for enkeltbedrifter

Solberg sa på pressekonferansen at det ikke er gjort beregninger av de økonomiske konsekvensene av de nye innreisereglene. Byggebransjen og verftsindustrien er blant dem som er svært avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Hun vedgår at noen bedrifter følgelig kan komme til å måtte permittere nordmenn.

- På bransjenivå sier mange at dette vil kunne fungere, men for enkeltbedrifter kan det være kritisk, sa statsministeren.

Regjeringen skal ha møter med bransjeorganisasjoner på torsdag, for å gi en klarere oversikt over hva de kan forvente seg de neste dagene og ukene.

- Brems på økonomien

De strenge tiltakene som allerede er innført, kombinert med grensestengingen, er ikke godt nytt for den norske økonomien, er det mange som tror. Kun 8 prosent tror at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion. Det er 2 prosentpoeng færre enn i desember.

Av de 83.000 som ble spurt, oppga 40 prosent at de tror situasjonen blir verre, mens 51 prosent tror den blir uendret. Prosentandelene var henholdsvis 36 og 53 prosent i desember.

- Året 2021 starter mindre positivt enn fjoråret avsluttet. Et forhøyet tiltaksnivå på nyåret er en brems på økonomien tror mange, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

