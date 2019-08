Slår alarm etter tøffe kutt: Eldgamle skolebøker, møkkete klasserom og elever som faller utenfor

Rektor på Vinderen skole i Oslo sier de ikke har råd til nye skolebøker. Samtidig får andre skoler nær dobbelt så mye penger per elev.

Med tall fra Oslo bystyre har Nettavisen Økonomi laget en fersk oversikt. Den viser at det er store forskjeller i hvor mye penger skolene får.

Det er såpass store forskjeller at enkelte skoler får omtrent det dobbelte i støtte per elev.

Skolene med mest støtte per elev er stort sett skoler på østkanten, mens skolene med minst støtte ligger på vestkanten.

Les også: Rektor på Oslo Vest: - Ja, jeg har elever som kommer sultne på skolen

– Helt klart for lavt

– Vi mener helt klart at finansieringsnivået er for lavt, sier Tore Haugen, rektor ved Vinderen skole.

Skolen ligger på beste vestkant, men trenger fortsatt penger for å drive undervisning. Det er knapt om ressursene, ifølge ham.

– Det er vanskelig å finne penger til investeringer som skolebøker, digitale hjelpemidler, utskiftning av utstyr som pulter, stoler osv. Det er også vanskelig å finne ressurser til elever som trenger litt ekstra oppfølging i mindre grupper, sier rektoren.

REKTOR: Tore Haugen er rektor ved Vinderen skole. Han synes det er leit at de ikke har ressurser til å investere i skolebøker, digitale hjelpemidler og for å hjelpe de som sliter mest. Foto: UDE

I et innlegg hos Aftenposten har Thomas Kristensen og Kirsti Ellefsen i FAU ved skolen stilt spørsmålet: Hvor billig kan en elev (på vestkanten) være?

Foreldrene er bekymret for situasjonen ved skolen, og lister opp følgende hovedproblemer:

Skolen har ikke «råd» til elever med særskilte behov

Ikke penger til tilpasset opplæring

Gamle skolebøker, mange av dem utdaterte.

Mye ufaglært arbeidskraft på grunn av at det gir lavere lønnskostnader.

Foreldre-duoen mener det kan føre til at flere sender barna sine på private skoler.

– Det er fortvilende å konstatere at byrådet ikke prioriterer å finansiere grunnskolen i Oslo vest. Andelen elever som går på private skoler i Oslo er fortsatt lav, men det er åpenbart at dette vil endre seg etterhvert. (...)

– Farlig nær lovbrudd

Bård Thorheim er kandidat for Høyre i Vestre Aker bydel, og har fire barn i Oslo-skolen. Han mener det er blitt «tragikomisk» hva som spinkes og spares på.

– Innskrivingen til skolen før man begynner i første klasse er en høytidelig markering for barna. Mitt første skolebarn hadde øvd seg på å hilse pent på rektor, og fikk utdelt flotte aktivitetsbøker og fargeblyaner. Med minstemann hadde de ikke råd til å ha lærere eller rektor til stede, og fikk utdelt en stusselig resirkulert kladdebok, sier han til Nettavisen Økonomi.

Thorheim garanterer at alle skoler skal over det han kaller en «kritisk grense» på 74.000 kroner. I hans egen bydel er det ni skoler som ligger under dette nivået.

– Det er et absolutt minstemål, og om vi vinner valget skal ingen skoler ligge under denne kritiske grensen, rett og slett fordi det er uforsvarlig for barnas undervisningstilbud, sier Thorheim.

FIREBARNSFAR: Bård Thorheim er firebarnsfar og Høyre-kandidat. Han mener situasjonen er betydelig forverret mellom førstemann og sistemanns inntreden på skolen. Foto: Espen Teigen

– Vi er farlig nær et lovbrudd. Opplæringsloven skal sikre alle et likeverdig og tilpasset undervisningstilbud. Jeg kan ikke se at vi har det nå, sier han.

– Så Høyre vil ikke ta høyde for at mange skoler på Østkanten har større problemer?

– Selvsagt må de skolene med størst utfordring få mest ressurser. Men det må være en absolutt grense for hvor mye skoler i eksempelvis vår bydel kan underfinansieres. På ett punkt går det over til å bli uforsvarlig, sier han.

Spesielt mener han at det er et problem med store satsinger på gratis frukt og Aktivitetsskolen (AKS), mens rektorer sier de ikke har penger til nye skolebøker.

– Vi må heller bruke pengene på lærere, oppdaterte skolebøker, og satse på kjernefagene, sier tobarnsfar og høyre-kandidaten.

Se forskjellene i Oslo-skolen i tabellen under.

Endret reglene

I 2017 foreslo byrådet i Oslo med Ap, SV og MDG å endre reglene for tildeling av støtte til Oslo-skolen. Flere rektorer gikk ut i avisene i håp om å endre forslaget.

De nye reglene prioriterer foreldrenes inntekt og utdanningsnivå, og hvor mange barnevernssaker det var i skolekretsen. Det har fått spesielt store utslag for skoler på vestkanten.

Flere har skjøvet vekk kritikken fordi foreldre på vestkanten har langt høyere snittinntekt og utdanning enn østkantskolene.

Men det vil ikke rektor ved Majorstuen skole, Marianne Mette Stenberg, ha noe av. I et intervju med Nettavisen hvor skolen er i et pilotprosjekt for å innføre gratis skolemat, forteller hun at det er over 1.000 barn i Frogner bydel under fattigdomsgrensen.

– Opplever du at du har elever som kommer sultne på skolen?

– Jeg gjør dessverre det, ja, sier Stenberg.

Skylder på Høyre

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har ansvar for skolene i Oslo. Hun mener skylden ligger på Høyre.

PEKER PÅ HØYRE: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) skylder på det forrige byrådet. Foto: Ole Berg-Rusten (NTB scanpix)

– Flere skoler både i øst og vest opplever trang økonomi som et direkte resultat av systematiske kutt i skolebudsjettene da Høyre styrte. Bare de siste fem årene kuttet Høyrebyrådet 350 mill. i skolen og ga Oslo landets dårligste lærerdekning, sier Thorkildsen til Nettavisen Økonomi.

– Hva synes du om forslaget til minstenivå for alle skoler?

– Det er ikke en god modell. Det er først og fremst tildeling per elev, såkalt stykkprisfinansiering, som skaper urimelige forskjeller mellom skoler. Dette rammer skoler på same måte i øst og vest i byen, og noen skoler mister flere millioner de har for få elever i klassene.

Thorkildsen vil se på nye måter å finansiere skolen på, slik at støtten skal følge klassene og ikke per elev.

– Vi skal finne en modell som sikrer lærernormen på alle skoler, som sikrer tilleggsmidler der behovene er størst og hvor tildelingen følger antall klasser heller enn enkeltelever, sier hun.