Slår alarm om førerkort-krise: – Uakseptabelt. Rydd opp!

Enorme køer på oppkjøring skaper trøbbel for tusenvis av nordmenn. Nå slår trafikkskolene alarm.

Hver sommer er det tusenvis som skal kjøre opp. Men på grunn av koronakrisen, har det blitt ekstra lange køer. Det har skapt store problemer for mange.

– Det er helt håpløst. Da jeg skulle melde meg opp, sto det ingen ledige timer de neste fire månedene, fortalte en frustrert Øyvind Tvedt (43) til Nettavisen.

Han var avhengig av å få ordnet det for å kunne ta med familien på bobiltur, og tar ferien innenlands som politikerne har oppfordret til i år.

Slår alarm

Problemene har blitt enda verre de siste ukene. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har i et brev for få dager siden slått alarm om situasjonen.

«Frustrasjonen i enkelte regioner er stor, og ATL har fått beskjed om at det ikke er lagt ut ledige timer en del steder de nærmeste fire månedene.»

ØVELSESKJØRING: Mange som vil kjøre opp er i en vanskelig situasjon med lang kø. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Forbundet er også kritisk til at smittevernreglene er dratt såpass langt at det kommer i veien for arbeidet deres.

«Et betydelig antall trafikklærere har meldt inn til oss at en del trafikkstasjoner trekker smittevern vel langt, når de nekter trafikklærerne mulighet for tilgang til toalett og venterom.»

Frp-politiker Bård Hoksrud har engasjert seg i saken, og sendte et spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide allerede i midten av mai. I svaret skriver Hareide:

– Jeg har stor forståelse for at det er mange som nå er utålmodige etter å få førerkort som de trenger til jobb, skole eller andre aktiviteter, og Statens vegvesen bruker nå alle tilgjengelige ressurser på å gjennomføre praktiske førerprøver.

Goddag mann økseskaft

Men ifølge brevet vil ikke Hareide vurdere nye tiltak, som for eksempel å hente inn erfarne kjørelærere for å ta unna køen. På spørsmål fra Nettavisen henviser Samferdelsesdepartementet til svaret fra statsråden.

– Jeg ble svært overrasket og skuffet over statsrådens svar. Dette er jo et fullstendig «goddag mann økseskaft»-svar, sier Frp-politiker Bård Hoksrud til Nettavisen.

Det er omtrent 15.000 personer som står i kø for å få lappen. Det mener han skaper mye trøbbel for folk som enten trenger det til jobben eller for å komme seg på ferie med familien.

– Det er trist at statsråden ikke vurderer noen nye forslag for å redusere køene ved å la kjøreskolene, enkelte kjørelærere, og eller tidligere kjørelærere være sensorer i en periode. En annen mulighet er å gi midlertidig førerkort, ved at førerskolen godkjenner, men at man i løpet av en gitt periode må ta oppkjøringen, sier Hoksrud.

Han mener tiden er inne for at ikke bare vanlig folk skal bidra i dugnaden, men også statsråder.

– Nå har regjeringen pratet mye om dugnaden vi alle må være med på. Da må statsråd Hareide også bidra til at vi kan få en dugnad for å redusere disse køene. Han kan ikke bare følge med. Dette er uakseptabelt. Nå må han rydde opp! Jeg forventer derfor at han tenker nytt og han kan godt få følge opp noen av forslagene mine, slik at køene kan gå ned, og ikke opp, sier Hoksrud.