Slår alarm om matberedskapen: – Det er helt feil

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fyrer løs mot regjeringen for å si nei til matberedskap så sent som rett før jul.

I en sak fra NRK gis det inntrykk av at staten har hemmelige lagre med mat som skal sikre befolkningen i en krisesituasjon. Men dette er grovt misvisende, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det står at det finnes hemmelige matlagre i Norge. Det er helt feil. Det finnes bare noe småtteri - ingenting for å klare å redde en befolkning, sier Vedum til Nettavisen.

Han har selv vært landbruks- og matminister under den forrige regjeringen og har lenge ivret for at Norge skal få en sterkere matberedskap.

NRK har senere korrigert saken.

Fjernet matlager i nord

I det siste statsbudsjettet fra den forrige regjeringen var det bevilget fem millioner kroner for etablering av beredskapslager for matkorn. Noe av det første regjeringen Solberg gjorde var imidlertid å fjerne dette.

Ifølge budsjettdokumentene til regjeringen står det:

«Regjeringen foreslår at det ikke skal etableres et slikt kornlager. Det er liten grunn til å anta at Norge vil være avsperret fra internasjonale markeder over tid. Norge vil være betalingsdyktige selv ved en betydelig prisoppgang på mathvete, og Norge har i tillegg behov for et relativt beskjedent kvantum», skrev regjeringen Solberg i sitt første statsbudsjett.

– Jeg håper så klart regjeringen hadde rett, på samme måte som jeg håper at huset mitt ikke begynner å brenne. Men likevel så har du brannforsikring, sier Vedum.

Samtidig valgte regjeringen å legge ned et lager med mel for Nord-Norge.

BEREDSKAP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er helt feil av regjeringen å ha bygget ned matlagrene for kriseberedskap. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

– Dette har vært et bevisst politisk valg fra regjeringen. Senest før jul var det en diskusjon om beredskapslager i Stortinget. Også da sa regjeringen nei, sier Vedum.

Norge har i tidligere kriser vært helt avhengig av store matlager. På 1920-tallet ble det satt i gang et prosjekt for å bygge opp norske kriselager. Dette ble brukt under andre verdenskrig, og var i bruk frem til utgangen av 1941.

Vedum mener det er for lite penger det er snakk om til å ofre beredskapen for å spare penger. Han minner om at alle statsledere og politikere først og fremst vil tenke på egen befolkning når en krisesituasjon oppstår.

– Du har brannforsikring i tilfelle det skal begynne å brenne. Og nå ulmer det litt. Vi så i forrige uke at Polen stoppet håndsprit som var på vei til Norge. Det ville vært helt utenkelig bare for en måneds tid siden. Både Vietnam og India har stoppet eksporten av ris. Hvis amerikansk hveteproduksjon blir ustabil begynner vi å ha et problem, sier han.

Siden starten av mars har hveteprisene internasjonal økt med omtrent 10 prosent.

– Må sikre norske interesser

Senterpartiets leder mener det er på tide å innse at politikerne i Norge må sikre norske interesser, og etterlyser en ny debatt om beredskap i lys av koronakrisen.

– Det er uklokt å ikke ha beredskap. Norge må ha egne kriselager med mat, medisin og nødvendig utstyr. Det ser vi helt tydelig i koronakrisen, sier Vedum.

Vedum presiserer at han hverken tror eller håper det er nødvendig med slike lager, men at det er beredskapen for om Norge skulle komme i en slik situasjon han vil sikre.

Rådet for matvareberedskap er imidlertid klar på at Norge har nok mat, og at lagrene er fulle.

– Per i dag har vi mer enn nok mat og lagrene er fulle. Vi har kontroll på situasjonen, sier Knut Aaland i Norgesgruppen.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for Norges nødlagre. De kan ikke svare på mye, grunnet sikkerhetshensyn, men bekrefter at lagrene består av «nødproviant for helt spesielle situasjoner».

– Nærings- og fiskeridepartementet har etablert flere tiltak for å sikre forsyningsberedskapen for matvarer i Norge, blant annet beredskapslagre av visse matvarer som kan benyttes i situasjoner med alvorlig forsyningssvikt, skriver kommunikasjonssjef Martine Røiseland i en e-post til Nettavisen.

– Disse lagrene består av nødproviant for helt spesielle situasjoner. De viktigste tiltakene vi har per i dag for matvareforsyningen er det tette samarbeidet med matvaredistributørene. Deres logistikksystemer og lagre forsyner landet med matvarer, både til vanlig og i kriser, opplyser departementet.