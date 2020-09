Nikolai Astrup mener Biltema visste om risikoen da de etablerte seg i Stavanger. – Byråkratisk og næringsfiendtlig, mener Frp-leder Siv Jensen.

Torsdag morgen skrev Nettavisen Økonomi at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) ikke ville gripe inn i saken der Biltema i Stavanger ikke får selge mer enn en tredjedel av vareutvalget sitt.

Biltema åpnet i mars et varehus på Forus som er regulert for såkalt «plasskrevende handel», noe som stopper den svenske kjeden fra å selge produkter knyttet til for eksempel bil, båt, sykkel og flere andre varegrupper.

Kommunepolitikerne ga dispensasjon til Biltema, slik at konsernet kunne tilby hele varesortimentet, men Fylkesmannen - statens representant i fylket - har stoppet dispensasjonen to ganger.

Statsråd Astrup har fått hard medfart fra både Biltema og Fremskrittspartiet for å ikke gripe inn i saken, men tar nå bladet fra munnen:

– Det er ingenting som tilsier at Fylkesmannens vedtak er ugyldig. Det betyr at jeg har ikke noen hjemmel eller anledning til å løse dette, sier Astrup.

KOMMUNEN MÅ RYDDE OPP: – At kommunen nå angrer, er ikke mitt problem, men kommunens. Biltema visste hva de gikk inn i, og sånn har det også blitt, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Mener Biltema visste hva de gikk inn i

Astrup sier at det slett ikke er noen nyhet for Biltema at kjeden ikke kunne selge alle varene i varehuset da de åpnet dørene på Forus i mars.

– De visste at tomten var regulert til plasskrevende handel før de åpnet senteret, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsministeren mener at det er Stavanger-politikerne som sitter med nøkkelen i saken.

– Dersom kommunen vil omregulere tomten, kan de gjerne gjøre det. Det er kommunen som sitter med nøkkelen til å løse saken, sier Astrup og fortsetter:

– Situasjonen er at kommunen har gitt dispensasjon, og da er det Fylkesmannens oppgave å sjekke om vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede. Fylkesmannen kan ikke gjøre annet enn å ta utgangspunkt i kommunens egen plan, som ikke gir anledning til å gi dispensasjon i dette tilfellet. Hvis kommunen ikke er tilfreds med sine egne planer, står de fritt til å endre dem.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug rykket i forrige uke kraftig ut mot det hun mente var «regelrytteri som rett og slett grenser til galskap», og var sjokkert over at Astrup ikke hadde grepet inn.

REAGERER: – Det er jo ganske spesielt å besøke en Biltema-butikk uten noen bilrelaterte varer å kjøpe, sa Sylvi Listhaug (Frp) da hun besøkte varehuset i Stavanger i forrige uke. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Astrup er på sin side forbauset over at Listhaug, med fem ministerposter på CV-en, ikke har satt seg bedre inn i regelverket.

– Når Sylvi Listhaug som en tidligere statsråd peker på meg på den måten, er det overraskende, for forvaltningsloven er klinkende klar, sier Astrup.

Ønsker nye Biltema-investeringer velkommen

Da Biltemas norgessjef Dag Bergby leste Astrups svar på Roy Steffensens spørsmål torsdag, kvitterte han med å trekke kjedens framtidige investeringer i tvil.

– Et endelig avslag vil medføre store konsekvenser for vår videre etableringstakt i Norge. Vi har planer om å investere mer enn 2 milliarder kroner i nye varehus, noe som vil generere cirka 1.000 arbeidsplasser på sikt i Norge. Samtidig gir disse etableringene store økonomiske fordeler og ringvirkninger for byene og lokalsamfunnene der vi bygger varehus, sa Bergby til Nettavisen Økonomi.

Astrup svarer at han ønsker Biltemas investeringer velkomne i fremtiden, men at kjeden må sjekke reguleringene før de etablerer seg.

– På generelt grunnlag vil jeg anbefale dem å lete etter tomter hvor kommunen ikke har regulert til plasskrevende handel. Det ville jeg gjort hvis jeg var dem. I denne konkrete saken visste Biltema hva de gikk inn i, og hvilke utfordringer som kunne oppstå. Hvis kommunen nå har ombestemt seg, er det fint. Men de må selv fatte nødvendige vedtak for å løse saken., sier Astrup og fortsetter:

– Det er ikke en god idé å ha som utgangspunkt at man skal få dispensasjon fra kommunen. Jeg kjøper ikke at Biltema og Frp skyver ansvaret over på meg, for det er faktisk ikke jeg som har ansvaret i denne saken - og jeg har heller ikke virkemidler til å løse den.

Siv Jensen: – Uholdbart

Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen er blant dem som har fått med seg situasjonen på varehuset til Biltema i Stavanger. Hun mener det finnes handlingsrom i forvaltningsloven til å løse saken, til tross for at Astrup hevder han ikke kan gjøre noe.

– Astrup tilnærmer seg denne saken på en byråkratisk og næringsfiendtlig måte. Det er klart at kunder som går inn i Biltema-butikken på Forus skal kunne kjøpe de samme varene som i andre Biltema-butikker i landet, sier Jensen.

TRENGER LØSNING: Frp-leder Siv Jensen mener Nikolai Astrup kan løse situasjonen, til tross for at ministeren ikke mener det er hans problem. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Men Astrup sier at dette ikke er hans bord, og at det er kommunen og Biltema som har gjort en tabbe her?

– Igjen, han opptrer som en byråkrat. Er han opptatt av å finne en løsning eller ikke? Kommunen og lokalpolitikere vil jo ha en dispensasjon. Nå må Astrup rydde opp i dette og sørge for at Biltema får solgt varene de ønsker å tilby, svarer Jensen.

Frp-lederen frykter at Biltema gjør alvor av trusselen om å trekke investeringene i Norge fremover.

– Hvis dette ender med at Norge ender opp med å miste potensielt 1.000 arbeidsplasser, der flere av dem kunne gått til ufaglærte med behov for verdifull arbeidserfaring, er det komplett umulig å forstå hvorfor Astrup ikke foretar seg noe. Hvis det er sånn at Høyre fortsatt mener de er et næringsvennlig parti, så må Astrup snarest få beskjed fra sjefen sin om at dette er uholdbart.

– Så du mener at dette er noe Erna Solberg må ta tak i?

– Om hun må bruke innestemme, utestemme eller bare hviske Astrup i øret at dette ikke går, får statsministeren selv bestemme. Men det kler ikke et borgerlig parti å behandle næringsdrivende på denne måten, sier Jensen.

