Slik avslørte de storsvindel på Stortinget

Sjette kandidat til sløseriprisen er reiseregningsjukset som førte til fengselsstraff for stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp).

Aftenpostens avsløringer om reiseregninger på Stortinget har skapt store bruduljer og blitt heftig debattert.

Den som fikk størst konsekvenser var nok tidligere innvandringspolitisk talsmann Mazyar Keshvari (Frp). Han ble dømt til sju måneders fengsel etter avisen avdekket at han hadde levert 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner. Saken er anket av Statsadvokaten. Det ble opprinnelig bedt om halvannet års fengsel fra påtalemyndigheten.

En annen som fikk på pukkelen var stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap). Også hun skal ha levert fiktive reiseregninger for en rekke reiser som aldri ble gjennomført. Hun er blitt avhørt av politiet, og saken er under etterforskning.

Det var et team av journalister i Aftenpostens gravegruppe som jobbet lenge med disse sakene. Nettavisen har snakket med nyhetssjef Henning Carr Ekroll som ledet arbeidet med avsløringene.

Han letter på sløret i hvordan svindelen ble avdekket.

Nålen i høystakken

Først fikk de innsyn i et datasett bestående av 19.700 reiser utført av stortingsrepresentantene.

MYE JOBB: Aftenposten måtte gå gjennom 19.700 reiser og analysere det opp mot stortingsrepresentantenes sosiale medier, voteringer i Stortinget og annen informasjon. Foto: Faksimile Aftenposten

– Disse har vi analysert for å se etter avvik. Disse funnene har vi igjen gransket grundigere, ved å se på innhold i reisregninger opp mot medieopptredender, voteringer og aktivitet i sosiale medier.

Avisen brukte også bildeanalyse for å dokumentere hvorvidt politikerne har vært andre steder enn de har oppgitt i reiseregningene.

Reiseregninger som går gjennom selve Stortinget som «tjenestereiser» dekkes direkte av Stortinget. Men i tillegg har partigruppene egne budsjetter og regnskap. Det var her Aftenposten bestemte seg for å ta en tøff linje og forsøke å få innsyn i deres regnskaper.

– I tillegg utfordret vi stortingsgruppene på å være åpne om egen offentlig pengebruk, siden de hadde krevd full åpenhet av Idrettsforbundet. Selv om Frp, Høyre og Arbeiderpartiet nektet å vise frem regnskapsetaljene, klarte vi likevel å beregne hvordan de bruker offentlige penger på fest og moro.

Det sier Ekroll de gjorde gjennom å analysere offentlig informasjon og sammenstille det.

Dermed kom avsløringen om at Frp brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Eller 57 ganger det offentlig ansatte kan bruke i henhold til loven.

Det vakte reaksjoner, spesielt ettersom partiet har tidligere refset offentlige etater for pengebruk på fest og moro. For eksempel i Forsvarsbygg.

Ble invitert til å rydde opp

Avsløringene førte til at to stortingsrepresentanter ble politianmeldt av Stortinget, og tidligere representant Mazyar Keshvari ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel for bedrageri. Ap-representant Hege Haukeland Liadal er under politietterforskning og har trukket seg fra flere verv.

Stortinget har siden strammet inn regelverket og krever mer dokumentasjon for reisene.

Til syvende og sist ble Aftenposten-journalistene invitert til å holde foredrag for Stortingets administrasjon.

– Det virker som de synes dette var nyttig og interessant, sier Ekroll og understreker at de ikke tok seg betalt for foredraget.

– Det er vel ganske unikt at journalister blir hentet inn etter å ha avdekket svikten?

– Vi reflekterte også over at det egentlig er et godt tegn. Så da svarte vi med å være åpne tilbake, selv om det naturlig nok er litt spesielt, gitt at Stortinget var en aktør i sakskomplekset, sier Ekroll.

Sløseriprisen er et samarbeid mellom Nettavisen og Skattebetalerforeningen. Først presenterer Nettavisen sakene som juryen har plukket ut. Deretter vil leserne til syvende og sist bestemme vinneren.