Slik blir de nye korona-tiltakene som legges fram i dag

Nå presenterer regjeringen de nye krisepakkene.

Saken oppdateres.

- Flere hundre tusen er permittert og arbeidsledige. Mange er usikre på om de har en jobb å gå til senere, sier statsminister Erna Solberg.

Vi trenger bedrifter som ikke er avhengige av statskassen i fremtiden, poengterer Solberg. Dette blir sentralt å understøtte, påpeker hun.

Grønn omstilling, vedlikehold av offentlige bygg og oppstart for gründere blir prioritert.

- Vil vil gjøre det lettere å investere i egen virksomhet og sørge for privat eierskap av virksomhetene, sier statsministeren.

Den såkalte fase 3-pakken skal sikre at hjulene kommer i gang igjen etter at koronapandemien har snudd verden på hodet. Norge opplever den største arbeidsledigheten siden krigen, og regjeringen har en tøff oppgave med å finne passende tiltak som vil få folk tilbake i jobb.

Samtidig er forventningene store til at kriseinnsatsen skal bidra til grønn omstilling i Norge.

Les også: Retten til å studere mens man får dagpenger forlenges

Fem deler

Etter det NTB kjenner til, legger statsminister Erna Solberg (H) opp til å presentere en krisepakke i fem deler:

1. Tiltak for å få folk tilbake i jobb. Her er målet å bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet, og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.

2. Tiltak for å skape en grønn fremtid. Her vil regjeringen legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

3. Tiltak for å sikre flere bein å stå på. Målet med denne delen av pakken er å skape flere jobber i flere bransjer over hele landet. Regjeringens utgangspunkt er at veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor.

4. Tiltak for økt kompetanse. Regjeringen vil foreslå å gjennomføre «Utdanningsløftet 2020», der målet er å sørge for at flere kommer i jobb og får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger.

5. Tiltak for å inkludere flere. Her er utgangspunktet at alle som kan jobbe, bør jobbe. Regjeringen varsler derfor tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og for å sørge for å hjelpe flere inn i jobb.

Les også: Arbeidsledigheten går ned

Klare forventninger

Arbeidstakerorganisasjonen YS har klare forventninger til hva som skal legges fram.

– Vi må få de arbeidsledige og permitterte tilbake i jobb og aktiviteten i norsk økonomi opp innenfor smittevernfaglige rammer. Og så må regjeringen bruke denne anledningen til et virkelig krafttak for kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. Det som kom i revidert, var ikke godt nok, sier YS-leder Erik Kollerud.

Innfører lønnstilskudd

Blant tiltakene som presenteres fredag, er innføringen av lønnstilskudd. Støtten gis til bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som tar tilbake permitterte.

– Det er fortsatt mange prinsipielle argumenter imot lønnstilskudd, og vi har derfor brukt mye tid på å få til en tidsavgrenset modell. Vi må unngå at bedrifter blir avhengige av offentlig støtte, at nyutdannede ungdommer kommer bakerst i køen og at bedrifter kan spekulere i ordningen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv torsdag.

Det gis støtte for juli og august, og ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opplyser til NRK at regjeringen også vil foreslå å bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke.

Videre er det kjent at regjeringen legger 650 millioner kroner på bordet over en fireårsperiode for å få fart på flere maritime prosjekter. Næringen mener derimot at beløpet er altfor lite.