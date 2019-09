Slik blir delingstjenesten for elektriske dagsturbåter

For 25.000 kroner i året kan du sikre deg full tilgang til båt hele sesongen.

SANDVIKA (Nettavisen Økonomi): En båtplass i oslofjordområdet koster fort flere hundre tusen kroner, viser et kjapt søk på finn.no. I tillegg kommer selve båten, båtpuss, transport og vedlikehold.

En ny tjeneste presenterer en helt ny form for båthold. Våren 2020 lanseres Kruser.no, en delingstjeneste som gjør det mulig å dele båt gjennom et medlemskap.

- Vi henvender oss til folk som ønsker seg tilgang til båt, men uten å eie båt, med alle kostnadene og forpliktelsene det medfører. Vi har sett at det er mange båter som står i havnen på selv fine sommerdager. Hvorfor? Grunntanken vår er å gjøre det mer attraktivt å dele båt enn å eie eller leie, sier Christer Ervik, gründer og daglig leder i Kruser.

25.000 i året

Båten, GreenWave 601, er en 22-fots dagsturbåt med elmotor. Maksfarten er sju knop og båten har sitteplass til åtte personer.

- Vi kaller det en elsnekke, sier Ervik.

Nettavisen fikk være med på en prøvetur i Sandviksbukta, og vi kan bekrefte at båten er komfortabel og lite støyende. Båtene i poolen blir utstyrt med kjøleskap, stereoanlegg og annet som innbyr til fine dagsturer på fjorden, forteller Ervik.

Poolen blir medlemsbasert - alle medlemmer må ha båtførerbevis. For 25.000 kroner i året skal medlemmene få bortimot 100 prosent tilgang på båtene, som enkelt bookes gjennom en app på mobilen eller PC-en.

- Man booker da båten for et døgn - og hvis det er ledig i tilstøtende døgn innen 48 timer, kan man da utvide bookingen, sier Ervik.

Kriser vurderer også å tilby dagsleie, som i så fall vi koste 3200 kroner for ett døgn.

FRONTER BÅTDELING: - Grunntanken vår er å gjøre det mer attraktivt å dele båt enn å eie eller leie, sier Christer Ervik, gründer og daglig leder i Kruser. Bak community-leder Hege Kolberg. Foto: Morten Solli (Nettavisen)

Fra Asker til Bekkelaget

Så langt har Kruser kommet til enighet med Asker kommune om en brygge i Leangbukta. Målet er full tilgang i hele Indre Oslofjord, fra Bekkelaget i øst til Vollen i Asker i vest.

- Det er også bare formaliteter som gjenstår før vi har på plass en avtale om plass ved den nye bryggepromenaden i Sandvika, forteller Hege Kolberg, community-leder i Kruser.

Ambisjonen er å ha avtaler på plass for hele Indre Oslofjord-området innen sesongstart våren 2020. Kolberg anslår at det vil bli 10-20 båter i båtpoolen på hvert sted som inngår avtale med Kruser.

- Jo flere avtaler vi får, desto bedre blir tilgangen for medlemmene. Alle som blir medlemmer vil kunne booke båter der det er noe ledig, uavhengig av hvilken brygge som er nærmest, sier Kolberg.

- Er det ikke da en fare for at dette blir nok en eksklusiv klubb for noen få medlemmer?

- Vi ser for oss omtrent ti medlemmer per båt, for å kunne gi god tilgjengelighet. Jo flere havner, desto bedre tilgjengelighet.

Det blir ikke anledning til på dele medlemskapet med flere, bemerker Ervik, begrunnet med at dette høyst sannsynlig vil føre til dårligere tilgjengelighet for andre medlemmer.

- Miljøvennlig og sosialt

- Det som er viktig for oss er også at vi tar med nye medlemmer på en grundig onboarding-prosess- en tur ut der vi introduserer teknologien og brukerne får testet båten. Dette er jo også en miljøvennlig båt, der bunnstoffet er kuttet for å hindre utslipp av biosider og mikroplast, sier gründer Christer Ervik.

Rekkevidden tilsvarer en tur fra Sandvika havn tur/retur Nærsnes, opplyser Ervik.

Med på demoturen med båten hadde Kruser invitert Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bærum, Kjell Maartmann-Moe. Han er svært positiv til å få en elbåt-pool ved den nye bryggepromenaden i Sandvika:

- Vi får en fin introduksjon til elbåter i småbåthavnen, og slipper forurensing. Det er også supert at båten kan lades på vanlig strømnett uten krav til egen infrastruktur. Vi har mange båter som ikke blir brukt store deler av året. Det er mange som med denne tjenesten kan få tilgang på båt, og det gjør tilgangen til skjærgården og kystlinjen bedre for mange flere enn i dag, sier Maartmann-Moe.