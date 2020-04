Slik blir den nye kontantstøtten for bedriftene

Den nye kontantstøtten for bedriftene som sliter som følge av koronaviruset skal koste opp mot 20 milliarder kroner i måneden.

Fredag 3. april skal finansminister Jan Tore Sanner (H) presentere den nye kontantstøtten til norske bedrifter som opplever vesentlig inntektstap.

Dagens Næringsliv har imidlertid fått tak i skissen fra Finansdepartementet om denne ordningen.

Skissen viser at det er bedrifter som har tapt omsetning på mer enn 30 prosent per måned fra april 2020 sammenlignet med samme måned i fjor, vil få kompensasjon fra staten.

– Det er tusenvis av norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og andre utgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferanse hvor ordningen ble lagt frem den 27. mars.

For mars er kravet satt lavere, og satt til 20 prosent, for da ble de inngripende tiltakene iverksatt. Hvor stor støtten blir, skal fastsettes ut fra størrelsen på uungåelige faste kostnader i hver enkelt bedrift. Dette gjelder blant annet kostnader som husleie, vann og avløp, varme, renovasjon og regnskapstjenester.

Ordningen skal ta utgangspunkt i bedriftenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned og omsetning i mars i fjor. Ifølge Sanner skal ordningen gjelde for mars, april og mai 2020. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig i april.

Den nye «kontantstøtten» er utarbeidet i samarbeid med NHO, Virke, LO og Finans Norge.

– Norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne, og fremtiden er veldig usikker. Derfor har vi satt i gang en rekke strakstiltak som skal bidra til å redde bedriftene og arbeidsplassene. Ikke alle bedrifter og virksomheter har blitt fanget opp av de krisepakkene vi har lagt fram, derfor jobber vi med videre tiltak. Kompensasjonsordningen skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned, sier næringsminister Iselin Nybø (V).