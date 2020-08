Slik blir din nye hverdag etter covid-19

To år til med koronatiltak vil gi mange konsekvenser for arbeidsplasser, hvordan vi handler og er sosiale.

Ekspertene er ikke helt enige om hvor lang tid det tar før vi er tilbake til normalen før pandemien kom, men de fleste er enige om at det vil ta tid. Det vil også medføre flere forandringer for både jobb, skole og privatliv.

Det er vanskelig å spå, mye enklere å være etterpåklok. Likevel, her er 10 spådommer for hvordan verden blir for deg med en gang vi har kontroll på pandemien.

1. Det åpne landskapet får sin naturlige bortgang

Hjemmekontor er en opplevelse som kan by på utfordringer, men det er ikke den eneste forandringer arbeidsplassen får. Foto: @Hanni via Twenty20

Forskerne har allerede konkludert med at åpent landskap gir mer sykefravær, og er mindre effektivt enn andre typer av kontor. Dessverre fikk økonomene bruke regneark hvor færre kvadratmeter ga lavere kostnad, men uten å ta hensyn til andre faktorer så har virkeligheten tatt igjen besparelsene.

Konseptene clean desk, free seating og det åpne landskapet kan ikke overleve slik vi har hatt det før koronapandemien. Husk også: Økonomer må aldri få lov til å lage budsjett.

Hva så med alle som jobber i yrker hvor man ikke er på kontor? Distansen vil øke. Du har allerede sett plastskjermene i dagligvarebutikken, men de kommer også andre steder. Distanse til kollegaer, kunder, elever, pasienter og oppdragsgivere i mye større grad enn vi har vært vant til fra før av. Færrest mulig vil jobbe samtidig.

2. Arbeidstiden blir mer fleksibel

Åpningstider og arbeidstid må revideres. Det vil kreve mye av både arbeidstakere og arbeidsgivere. Foto: @Dari via Twenty20

Skal vi unngå store ansamlinger av mennesker i rushtrafikk inn og ut til de samme områdene må arbeidstidene bli mer fleksible. Du og jeg må jobbe på tidspunkter som gjør at vi er på jobb, men er på jobb uten å alle samtidig drar til samme tid. Enkelte byer snakker om å innføre ordninger hvor arbeidsplasser får tidskort for når de ansatte kan dra til og fra jobb, mest av alt for å tilpasse samfunnet til alle som ikke kan ha en slik fleksibel arbeidstid.

Det krever mye av arbeidsgiverne, men også at samfunnet kan tilpasses med mer fleksible regler rundt åpningstider og mulige løsninger som er til fordel for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi kan ikke alle handle samtidig, og vi kan ikke alle klippe håret til samme tid som alle andre.

3. Sosialt distanserte butikker

Den nye butikkopplevelsen er sosialt distansert. Foto: @eef89 via Twenty20

For alle som har blitt stressa av butikkmedarbeidere med dårlig forhold til sosial distansering så er dette gode nyheter, men for mange butikker og shoppere blir det en ny hverdag. Kundekontakten blir mindre, og sannsynligvis mye mer digital selv i fysiske butikker.

Den skjermbaserte guiden hjelper deg oftere enn menensket. Det betyr også at det, ofte kunstige, skillet mellom digital handel og fysisk handel viskes bort. Vi får butikker uten ansatte, og vi får butikker som er mer som en nettbutikk å regne. Ikke at vi ikke har vært på vei dit allerede, men pandemien forsterker dette enda mer. Fordelen er at du kan få flere butikker lokalt, og et større oppfattet utvalg.

For butikkene betyr det litt mindre av "nei, den har vi ikke - men kjører du 4 timer til gokkiland kan du få tak i brødristeren du vil ha" og mer "din ordre er registrert, og leveres hjem til deg i morgen."

Det blir fortsatt salg, men neppe de store salgene hvor folk sloss om plagg fordi vi ikke vil være så mange samtidig.

4. Færre store samlinger

Den digitale konferansen kan du ta hjemmefra på kjøkkenet. Foto: @9_fingers_ via Twenty20

Selv om de som lever av konferanser, konserter og kultur så gjerne skulle ønske at det ikke var slik så vil vi - i hvert fall kortsiktig - ha mange færre store samlinger. Ikke bare fordi reglene vil være slik, men også fordi vi som mennesker vil i større grad styre unna dem.

Den digitaliserte kulturopplevelsen har ikke vært like stor for mange, men kanskje får vi mer desentraliserte samlinger av mennesker slik at du ser den sammen med færre.

Arrangementer som kurs og konferanser blir kortere, mer fokuserte og flere ganger per dag. I tillegg for utvalgte kohorter, om du vil, av gangen. Mennesker som likevel, uansett, omgås. Du kan også beregne muligheten for å oppleve flere intimkonserter i året som kommer.

Når en gang de store samlingene kommer tilbake vil det være med krav om bedre sanitærforhold, sikkerhet og opplevelse. Det er det vel kanskje ingen andre enn lommeboka til artister, foredragsholdere, publikum og arrangører som tar ille opp.

En av de viktigste grunnene er at både vi som privatpersoner, og i jobbsammenheng vil reise mindre.

5. Den nye reisen

Kanskje er den neste sommerferien på balkongen og ikke sydens store land? Foto: @Hanni via Twenty20

Vi har reist over hele verden med fly. Flydd til fjerne strøk, langt bort og opplevd både små og store verdensundre. I 2022 tror ekspertene at utenlandsreiser for hele verden er tilbake, og det betyr mange lange måneder for reiselivsbransjen.

For deg som reiser betyr det, når pandemien er helt under kontroll, en ny reiseverden. Det vil sannsynligvis bli lengre køer på grensene, høyere flypriser og reisekostnader (tog, buss, båt vil følge etter), andre sesonger (flere eksperter mener at feriemånedene vil flytte mer på seg) og andre krav vi stiller til hoteller og reisemål (renslighet, tilgang på medisinsk hjelp, luftkvalitet på transport m.v.).

Den største forandringen vil sannsynligvis være for forretningsreiser, som påvirker privatreiser ved at vi får færre hoteller, dyrere flyreiser og lavere tilbud av restauranter.

Vi vil reise mer internt i egne land, kortere og mindre ut av landet. Både for forretninger og privat. Reisene kan også oftere bli en kombinasjon.

6. Worklife-balanse

Det kan være greit å klart definere for seg selv, og familie, når man er på jobb og når man ikke er det. Det å gå glipp av et mageplask er ikke verdt å sfare raskt på jobbmailen. Foto: @Hanni via Twenty20

For noen tiår siden var det å tenke på privaten, i hvert fall innrømme det, på jobb tabu. Du var på jobb når du var på jobb. Moderne arbeidsgivere har et mer fleksibelt forhold hvor det faktisk tas hensyn til at det er mennesker, og ikke roboter, som er ansatt.

Med mer jobb hjemmefra for mange, større krav til fleksibilitet i arbeidstid og sannsynligvis flere dager hvor man må være hjemme på grunn av større eller mindre symptomer så betyr det at balansen mellom jobb og privatliv blir mer utfordrende.

I praksis vil det for mange være en flytende overgang mellom der jobben starter, og der hvor privatlivet begynner. Det vil også gjelde for utøvende yrker med fysisk tilstedeværelse fordi det må ligge en større fleksibilitet i samfunnet. Kravene som da stilles til konservative organisasjoner på både arbeidsgiver og arbeidstaker-siden vil være store.

Det viktigste er å finne en jobb du trives med, eller som en venn av meg sa: At du trives med å ha den jobben du har. Da jeg hadde jobbet 20 år i Nettavisen skrev jeg denne: Ikke la idioter ødelegge for deg på jobben. Husk også å lage skillene klare for de rundt deg: Jeg er på jobb. Jeg er ikke på jobb.

For ledere blir det en stor utfordring, og med den store tilgangen på fakta og data bør magefølelsen brukes først og fremst på å se mennesker som nettopp mennesker. Den sosiale gruppen som er avdeling eller jobb blir enda viktigere.

7. Nye sosiale grupper

Sosialt distanserte grupper kan bli den nye normen, men da kan det være smart å definere nye kohorter - nye grupper du ofte møter. Foto: @KiraYan via Twenty20

Fordi vi helst skal ha minst mulig kontakt med mange samtidig er det naturlig å danne nye kohorter. Det vil si nye sosiale grupper som møtes oftere. Nabolag, venner og familie er naturlige utgangspunkt for faste møtegrupper for å redusere risiko for stor smitte. De store festene erstattes av mindre utgaver, og vi får tettere og oftere sosial omgang med folkene vi velger ut i våre sosiale grupper.

Det kan også bety at utviklingen hvor dating har blitt en evig jakt med utvalg større enn i en gjennomsnittlig amerikansk dagligvarebutikk blir mer fokusert igjen. Om det er gode eller dårlige nyheter kan nok komme litt an på utgangspunktet til den du spør.

8. Fysisk avfall blir mindre

Vi resirkulerer stadig mer, og kjøper mindre direkte avfall. Utviklingen vil øke de neste årene. Foto: @a_gubinskaya via Twenty20

Vi har klamret oss til mange fysiske produkter vi rett og slett ikke trenger. Pandemien har doblet effekten man har sett lenge: Vi kjøper færre fysiske produkter vi ikke må ha. Gamle avishaier vil sikkert få hjerteinfarkt av at en papiravis kalles fysisk avfall, men gårsdagens avis er papirsøppel. Det er likevel bare ett eksempel.

Vi kommer til å handle sjeldnere, og med sjeldnere handel er det viktig å handle kvalitet. Engangskluter, pappservice og alt i samme kategori vil rykke noen skritt nærmere historiens avfallssortering. Miljøfokuset for deg og meg blir enda mer naturlig, fordi vi vil ha færre turer til og fra resirkuleringsanlegg, søppelkasse, butikk og sentrum. Både oss som privatpersoner, men i enda større grad firmaer og fabrikker.

9. Det lokale og nære blir enda viktigere

Lokal kjærlighet er et moteord. Det er et moteord mange vil like fordi det betyr å ta vare på samfunnet nærmest deg selv. Foto: @spencerpa440 via Twenty20

Da jeg spådde hvordan 2020 skulle bli den 28. desember 2019 var det, ikke overraskende, en del ting jeg ikke forutså. Som optimist var jeg enig med de 52 prosentene som mente 2020 ville bli bedre enn 2019, men vi vet nå at pessimistene objektivt sett fikk veldig rett.

En av spådommene var likevel en jeg står ved: Det lokale blir enda viktigere. I en verden som ble stadig mer global så er det nære enda mer viktig. Det behøver ikke å bety nasjonalisme, for nærhet for de fleste er ikke basert på landegrenser. Om vi som oftest beveger oss i nærmiljøet er det nærmiljøet vi tenker mest på.

Om det betyr nærsykehus er noe helt annet, for med den farten fokus på helseteknologi har vil det kreve store investeringer i tidene framover. Vi blir eldre, og vil nok bo nærmere familien lengre enn vi har gjort.

10. Mindre sykdom

Vi kommer til å leve lengre de neste årene, men det er barns sykdom som ekspertene tror vil ha størst effekt på sikt at vi vasker oss på hendene. Foto: @albertolopezphoto via Twenty20

Husker vi å vaske oss på hendene, lar være å sende barn i barnehagen som er syke, holder oss hjemme hvis vi er syke selv fra skole og jobb, går til legen (eller snakker med legen digitalt) om vi er syke og husker å vaske oss på hendene (ja, så viktig at det er greit å gjenta) så får vi mindre smittsomme sykdommer.

Alle menn vet at det er mye lengre kø på pissoaret enn på vasken på herreotalettene. Hvis alle menn vasker seg på hendene etter toalettbesøk så vil bare det hjelpe på. Hvis barn lærer seg å vaske seg på hendene før de spiser, eller når de kommer hjem, vil vi få mye mindre omgangssyke og andre smittsomme sykdommer.

Fakta (fra CDC i USA) om vi læres opp til (og blir flinkere til å vaske oss på hendene:

Reduserer diare med opp til 40 prosent

Reduserer forkjølelse med opp til 20 prosent

Reduserer sykefravær på grunn av mageproblemer på skolen med opp til 60 prosent

I tillegg: Vasker vi oss på hendene bruker vi mindre antibiotika, som igjen betyr at vi kan bruke dette viktige livsreddende vindundermiddelet når det virkelig trengs. Slik som til neste pandemi.

Helse er et stort vekstområde hvor veldig mye skjer. Forventet levealder var i 2016 cirka 84 år for kvinner og 81 år for menn. Den forventede levealderen i 1846 var om lag 50 år for kvinner og et par år lavere for menn. (FHI). Selv med pandemien vil vi innovere oss i helsevesenet til at vi kommer til å leve enda lengre.

Og, ja, vaksinemotstanderne er vel ferdige nå? Vaksinerer vi slik vi bør reduserer det også sykdom i verden.