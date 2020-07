Slik blir du rik på aksjer

Mange tipper lotto og håper på å bli millionærer. Hvorfor ikke bare sørge for selv å bli det ved å spare smart?

Du kan gjøre en kule i aksjemarkedet dersom du er heldig og treffer riktig aksje. Dessverre er det ofte like mye flaks som kunnskap, og det er de få solskinnshistoriene som trekkes frem i media. Det er likevel fullt mulig å tjene gode penger i aksjemarkedet, ikke bare for dem som kan og vet mye, men for alle som har mulighet til å spare.



Les også: Med dette rentegrepet kan du spare hundretusener

Les også: Gjør du dette med pengene fra rentekuttet, kan du få storgevinst (+)

Hva bør du tenke på?

Før du går i gang med investering i aksjer er det viktig å vite at dette bør være langsiktig sparing. Du bør ikke spare i aksjer om du skal bruke pengene på for eksempel oppussing om 3 år, da finnes det bedre alternativer. Verdien vil svinge i aksjer - det er det som gjør det risikabelt, men det er også det som gir deg mulighet for god avkastning over tid. Husk bare å holde bufferkontoen på en sparekonto, slik at du har penger dersom uforutsette utgifter dukker opp. På den måten er økonomien din rigget til at pengene du har investert, kan stå urørt i mange år (?) og du kan holde deg til planen din.

Les også: Kristian (25) doblet pengene på to år. Her er hans vinnertips (+)

Hvordan gå frem?

Når du leser om å investere i aksjer, kan det virke som om det er vanskelig å kjøpe enkeltaksjer fordi du må kunne veldig mye om markedet for å investere pengene dine her. Det er riktig at det kan være en fordel å kunne litt før du investerer i enkeltaksjer. Siden du da kjøper eierandeler i kun ett selskap, er du avhengig av at bedriften gjør det bra for at du skal tjene penger på investeringen din.

Derfor kan det være fornuftig å vite litt om selskapet du investerer i. Her kan du finne mye god informasjon i årsrapportene som ligger på selskapets nettsider. Last gjerne ned siste versjon. En annen årsak til at kunnskap er viktig når du skal investere i enkeltaksjer, er at du bør vite at det er mer risiko forbundet med dette sammenlignet med å spare i fond. Som hovedregel bør du kjøpe aksjer i flere selskap i ulike bransjer for å få en spredning på sparepengene dine. Da er du ikke like sårbar dersom en bransje gjør det dårligere i en periode.

Hvorfor enkeltaksjer?

Enkelte har det man kaller en høyere risikoappetitt enn andre. De som har en spesiell interesse i et tema, en bransje eller et selskap, ønsker å følge med selv og kjenner risikoen ved å spare i enkeltaksjer. For denne typen investor kan enkeltaksjer være helt riktig investeringsform.

Men, for de aller fleste er ikke dette den beste løsningen for å få mest ut av sparepengene sine. Du må huske at du også sparer i aksjer når du sparer i aksjefond.

Les også: Denne trenden gjør at eksperten holder seg unna oljeaksjer: – Er vel forsynt (+)

Hvordan få en best sammensatt og bred spredning på sparepengene?

Det er enklere å få en bedre spredning på sparepengene dine ved å kjøpe fond, for da kan du få investert i mange selskaper med et lavere beløp. Det kan være utfordrende å oppnå det samme gjennom enkeltaksjer ettersom du også må ta hensyn til kurtasjebeløpet dvs. handelsomkostninger per aksje. Sparer du i fond kan du i praksis sette opp en spareavtale i dag, og la alt gå automatisk uten at du trenger å følge med dersom du ikke ønsker det. For å få best avkastning gjelder det å gjøre minst mulig endringer i spareperioden din. Verdien på pengene vil også i et fond svinge mye, men har du tatt utgangspunkt i at dette ikke er penger som skal brukes før om minimum 10 år, så hold deg til planen. Historiske tall viser at det er mest lønnsomt å spare i aksjefond over en så lang periode.

Les også: Bruktbilselgeren Werner (42) har superteft for aksjer: Spesielt én aksje peker seg ut (+)

Knus myter

Har du tid i sommer til å gå over økonomien din og lurer på hvordan du skal kunne spare på best mulig måte? Å begynne å spare i fond er et enkelt grep jeg anbefaler alle med et langsiktig tidsperspektiv på sparepengene sine. Hvis du for eksempel sparer 2000 kroner i månedene i et globalt aksjefond med en avkastning på 5,75%* i 30 år vil du sitte igjen med rundt 1 900 000 kroner.

Er du usikker på hvilket fond? De fleste banker har nå spareroboter du kan leke deg med for å få hjelp til å finne riktig risikoprofil for deg. Det finnes mange typer fond, og det må ikke være kun aksjer om du får vondt i magen av tanken på at verdien svinger mye. Sett opp en spareavtale i det fondet banken din anbefaler deg. Å flytte sparepengene bort fra konto dersom de ikke skal brukes på mange år, er et godt råd.

God sommer!

*FNO sin forventning om avkastning på globale aksjer