Slik bytter du bank

Bruk den banken som er best på hver enkelt tjeneste.

For svært mange vil det lønne seg å bytte bank. Men det er ikke slik at du trenger å flytte alt fra den ene banken, der den nye banken sier opp alt for deg i den gamle.

Nå som de fleste har BankID er det enkelt å opprette nye kundeforhold direkte på nett. Nå har man mulighet til å legitimere seg med Bank-ID, og slipper dermed både ventetid og personlig oppmøte. Det tar bare et par minutter å bli ny kunde. Det er lenge siden du måtte fysisk oppsøke banken for å opprette nytt kundeforhold.

Bruk de beste tilbudene

Det kan være mye penger å hente på å flytte lån og sparepenger til en bank med bedre betingelser, og det krever altså ikke mye tid og energi å bytte bank.

Har du lånet ditt plassert i en bank som kan skilte med lave renter, kan det bety flere tusen sparte kroner på ett år. Med jevne mellomrom bør du sjekke hvor gode betingelsene egentlig er i din bank, sammenlignet med andre.

I stedet for å bytte bank skal du fokusere på å bruke de beste tilbudet på de produktene du trenger. Når vi snakker om bank er de vanligste produktene disse:

Lønnskonto/Brukskonto

Kredittkort

Boliglån

Billån

Forbrukslån/Usikret lån

Lønnskonto/Brukskonto

Det er der du har denne kontoen som du gjerne omtaler som banken din. Det er ved å bytte denne der du har de praktiske følgende av å bytte. Til lønnskontoen har du knyttet til e-fakturaer, avtalegiroer, faste oppdrag. Kontoen er også oppgitt til arbeidsgiver eller NAV, slik at lønn eller pensjoner kommer inn der. Også skatteetaten bruker denne kontoen.

I stedet for å si opp en konto er det bedre å opprette en ny, slik at du har en smidig overgang. Da har du god tid på deg til å ordne alt det praktiske i forbindelse med overgangen.

e-fakturaer vil vises i din nye nettbank uten at du trenger å gjøre noe for det. De fleste regningene du får nå er som e-fakturaer.

Dersom du har registrerte AvtaleGiro-fullmakter (faste betalingsoppdrag) i den gamle banken, må disse registreres på nytt i den nye banken. Dette kan du gjøre selv i nettbanken. Spør eventuelt den nye banken om hjelp. Betalingsoppdrag som er lagt på forfall hos din gamle bank, må legges inn på forfallsregisteret hos din nye bank, dersom du sier opp kontoen før betalingen er gjennomført.

Les mer om brukskonto/lønnskonto

Med denne kalkulatoren kan du finne den beste lønnskontoen for deg

Kort

Oppretter du en ny lønnskonto må du si opp VISA-kortet (debetkortet) i den banken du flytter fra. Det koster 200 til 300 kroner å ha et slikt kort, og du har ikke bruk for to. Kredittkort trenger du ofte ikke si opp, men noen banker tar et årsgebyr hvis du ikke er en form for totalkunde. I så fall lønner det seg å si det opp.

Det er en hel rekke kredittkort som er gratis å ha som reserve. Du kan ha andre kredittkort i tillegg til det du eventuelt har fra banken din.

Hvilket kredittkort som er best avhenger av hvordan du skal bruke kortet. Noen er best når du bruker av kreditten, andre er gunstige fordi du kan få rabatter eller andre fordeler.

Les mer om kredittkort

Finn beste kredittkort for deg med kredittkortkalkulatoren.

Boliglån

Boliglån er som oftest grunnen til at man bytter bank. Og det er ikke unaturlig siden et boliglån av en viss størrelse kan bety mye for privatøkonomien.

Mange banker krever at du også har lønnskonto og eventuelt en produktpakke for å få de beste vilkårene. Skal du bruke en slik bank må du dermed også bytte brukskonto for å få lån der. For å få den gunstigste renten kan det være et krav om at du flytter over, eller oppretter nye produkter. Slike pakkeløsninger er ikke å anbefale.

Men det er en rekke alternativer som ikke krever at du har en lønnskonto der, og som er blant de aller gunstigste. Det er også andre alternativer enn bare bank på boliglån. Disse kan du bruke uten at du må flytte brukskonto, eller opprette andre avtaler.

Et krav om å opprette en lønnskonto med lønnsinngang trenger ikke å ha så stor betydning, fordi forskjellene mellom bankene ikke er så store her.

Sjekk hvilke banker som er billigst med boliglånskalkulatoren.

Billån

På et billån er det to hovedalternativer. Du kan enten finansiere bilen med pant i boligen på det boliglånet du har. Dette krever at du har ledig panteplass for dette. Det andre alternativet er et lån med pant i bilen.

Der kan du få et tilbud i egen bank, men det er også en rekke andre finansieringsselskaper som tilbyr denne typen lån.

Les mer om billån.

Finn det billigste lånet i billånskalkulatoren.

Høyrentekonto

Det er enkelt å opprette nye kundeforhold på høyrentekonto. Her er det bare å opprette en ny konto i den banken som har høyst rente med bank-id. Deretter er det bare å sende over pengene til den nye kontoen.

Sjekk hvor du får høyest rentene på pengene dine.

BSU

Du kan flytte over det du har på BSU-kontoen til en annen bank. Disse pengene kan du ikke flytte uten videre selv. Da regnes det som et uttak. Dette må ordnes av den nye banken der et eget skjema for dette skal fylles ut.

Les mer om BSU

Se listen over bankene med den høyeste renten på BSU-konto

La den nye banken ta jobben

Det er også mulig å be den nye banken din ta seg av kontakten med den gamle banken. Dette var mer vanlig før. Da er det din nye bank som skal sørge for at din gamle bank for eksempel avslutter kontoene, og overfører pengene til dine nye kontoer. Også AvtaleGiro-fullmaktene blir overført til din nye konto, det samme gjelder for e-fakturaene.

Merk at dersom du vil flytte lånet ditt, må du selvsagt søke om få lån der, og det medfører blant annet å legge frem nødvendig dokumentasjon. Det kan for eksempel tenkes at det kreves at du skaffer en ny verditakst på boligen.

Dersom bankene ikke hjelper deg slik som beskrevet ovenfor, har du mulighet til å klage til Finansklagenemnda.

Du kan også komme i gang med bankbyttet ved hjelp av «Bytt bank»-siden på finansportalen.no.

På Finans Norges nettsider finner du også et skjema, som du kan fylle ut og bruke ved et bankbytte.