Slik får du utsatt regningene med Vipps

Mot et gebyr kan du utsette regningene gjennom Vipps.

Via Vipps kan du utsette regninger som har KID. Tilbudet kalles for "Legg ut for meg".

Du kan da utsette regningene opp til den rammen du har fått innvilget.

Funksjonen er laget i samarbeid med SpareBank 1 Kredittkort. Det er de som står for kreditten. For å få tilgang til kreditten gjøres de en ordinær kredittsjekk. Du signerer avtalen med bank-id.

Kredittrammen du har gjennom Vipps teller med i Gjeldsregisteret.

Hvis du ikke betaler innen den nye fristen, vil du etterhvert (omtrent 14 dager) få et purregebyr på 70 kroner.

Gebyrene

For betalingsutsettelsen påløper det ikke en rente. Istedet tas det et gebyr som avhenger av størrelsen på regningen. Du får ett gebyr per regning du utsetter. Gebyrene er relativt sett større på små beløp.

I tabellen er det også satt opp hva den tilsvarende nominelle renten til gebyret er.

Utsetter du en regning på 5.000 kroner, koster dette 59 kroner. Det tilsvarer en nominell rente på 14,2 prosent. Utsettelse av en regning på 1.000 kroner tilsvarer en nominell rente på 46,8 prosent.

Beløp Gebyr Nominelt 600 – 999 19 38,0%–22,8% 1.000 – 4.999 39 46,8%-9,4% 5.000 – 10.000 59 14,2%-7,1%

Gebyret dekker de første 30 dagene.

Utsetter du en regning på 10.000 kroner 12 ganger i løpet av et år, vil det koste 708 kroner. Utsetter du 2.500 kroner 12 ganger, vil det koste 468 kroner.

Bruk av kreditten

Du får opp til 10.000 kroner i kredittramme på kortet. Hvis du ikke betaler regningen på utsettelsesdatoen kan du bruke av kreditten til å delbetale regningen. Da er du over på bruk av et kredittkort på helt ordinær måte.

Minimums betaling av kreditten er 3,5 prosent, minimum 250 kroner per mnd.

Den nominelle renten på benyttet kreditt er nominelt 21 prosent.

Har du for eksempel benyttet 5.000 kroner av rammen, koster det deg 87,50 kroner per måned.

Sammenlignet mot kredittkort

Renten på SpareBank 1 Kredittkort ligger noe over snittet. Renter på kredittkort ligger i området 14 til 23 prosent. Her kan du se en oversikt over renter på kredittkort.

For å få betalt en regning på et kredittkort kan du på de fleste kredittkort overføre penger til kontoen din. Dette har en kostnad. På for eksempel SpareBank 1 Kredittkort koster dette 1 prosent av beløpet pluss 25 kroner. Å overføre 5.000 kroner koster dermed 50 kroner. I tillegg vil renter påløpe fra overføringsdatoen.

Når lønner det seg å bruke tjenesten?

Det er hvis alternativet er verre. Hvis du ikke har penger til å betale regningene, vil du i løpet av 14 dager få et purregebyr på 70 kroner. Da vil det bli billigere å benytte seg av utleggsfunksjonen til Vipps.

Forutsetningen er at du kan betale regningen i løpet av 30 dagers perioden.