Slik fikk Lise (33) varmepumpa mer kostnadseffektiv

Ett grep sparte familien for høye strømkostnader.

Lise Vermelid Kristoffersen, som driver podkasten og Instagram-profilen «Pengesnakk», oppdaget nylig hvordan varmepumpa kunne bli mer kostnadseffektiv.

- Det begynte med at det ikke ble varmt nok med varmepumpa, som vi tidligere var fornøyde med. Derfor måtte vi fyre i peisen og bruke mye ved i tillegg, forklarer hun.

Hun og ektemannen skrudde samtidig opp temperaturen på varmepumpa, noe som naturlig nok førte til at de brukte mer strøm. Likevel ble det ikke varmt nok.

Ett grep gjorde det imidlertid mye varmere i huset.

- Vi fikk tips om at vi burde sjekke filtrene på varmepumpa. De var jo fulle av støv! Da vi bare støvsugde dem, ble det plutselig kokvarmt, sier Kristoffersen.

Plutselig kunne de droppe å fyre i peisen, og samtidig skru ned temperaturen på pumpa. Dette smarte grepet som sparte familien for høye strømkostnader resten av vinteren, delte hun med sine følgere på Instagram.

- Jeg fikk tilbakemeldinger fra mange andre som hadde gjort samme feil, og ikke visste at de skulle støvsuge filtrene, forteller hun.

Derfor må det rengjøres

Einar Gulbrandsen, informasjonsansvarlig i Norsk Varmepumpeforening, forteller at dette gjelder luft-til-luft-varmepumper. Det er vanligvis to filtre i en slik varmepumpe.

- Rengjør du ikke filtrene, blir varmepumpa mindre effektiv og klarer ikke avgi varme, sier han.

Også Jørn Stene, varmepumpespesialist i Cowi as og førsteamanuensis 2 ved NTNU, sier at tette filtre hindrer at pumpa fungerer som normalt.

- Det vil hindre luftdistribusjonen i rommet slik at oppvarmingsfunksjonen blir dårligere. Støv i filtrene gir også økt varmemotstand, noe som bidrar til å øke energiforbruket til varmepumpen, forklarer han.

Riktig bruk av varmepumpa på en kald vinterdag Det kan bli behov for tilleggsvarme

Ikke skru av varmepumpen

Installasjonen må være gjort korrekt

Ikke sett varmepumpa på "auto" Kilde: Varmepumpeforeningen Kilde: Varmepumpeforeningen

Begge ekspertene påpeker at filtrene bør rengjøres jevnlig.

- De fleste forbrukerne støvsuger og rengjør disse alt for sjelden. Det skal gjøres minimum hver fjerde uke, men gjerne oftere, sier Gulbrandsen.

- Det er snakk om enkel rengjøring som hvem som helst kan gjøre selv, påpeker han.

Om du ikke rengjør godt, kan pumpa i verste fall stoppe opp.

- Den må jobbe mye hardere for å få ut varmen, og blir det veldig ille, stopper den på grunn av sikkerhetsautomatikk i pumpa, forklarer Gulbrandsen.

Er det mye støv på filtrene, vil du merke at pumpa støyer mer og avgir mindre varme enn normalt.

Slik rengjør du

Selv om anbefalingen er rengjøring minimum hver fjerde uke, er det individuelle forskjeller.

- Det varierer hvor mye støv det er i boligen din. Har du husdyr bør du rengjøre filtrene mye oftere, og det samme hvis du ikke er flink til å støvsuge huset jevnlig, sier han.

Stene påpeker også at du bør støvsuge oftere, gjerne annenhver uke, dersom du ikke har et balansert ventilasjonsanlegg i boligen din.

Det viktigste du gjør når du skal rengjøre filtrene, er å skru av varmepumpen. Det er vanlig at du må ta av et deksel for å kunne ta ut filtrene, som enkelt skal kunne løftes ut før støvsuging. Se imidlertid på bruksanvisningen for din pumpe før du går i gang.

- Det er viktig at du bruker børstehodet på støvsugeren, så du ikke skader filtrene, sier Gulbrandsen.

Du kan samtidig gjerne spyle filtrene i dusjen for å få vekk alt finstøv, men da må du sørge for at de tørker godt før du setter dem inn i varmepumpa igjen.

Stene anbefaler også at du bør koste på deg en omfattende rens av innedelen hvert 3-4 år for å få rengjort denne ordentlig. Dette arbeidet må gjøres av fagfolk.

På Norsk Varmepumpeforening sine nettsider kan du se en full oversikt over hva en varmepumpeservice innebærer.

- Utedelen er like viktig

Det er ikke bare innedelen av varmepumpa du må huske på, altså den delen som står inne i boligen din. Utedelen er minst like viktig.

Stene anbefaler å installere et tak over varmepumpen eller et kabinett med tilstrekkelig luftåpninger da dette vil hindre regn og snø å komme inn i anlegget.

Har du ikke dette, bør du sjekke så anlegget er fritt for snø på vinteren.

- Hvis utedelen snør ned, eller at viften drar mye snø inn i utedelen, minker det funksjonen og effektiviteten, sier han.

Han påpeker at dette er enkelt tilsyn og vedlikehold som alle bør gjennomføre.

