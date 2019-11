Slik finner du ut hva du får i pensjon

Usikkerhet om pensjonen er vanlig - vi viser deg hvordan du får oversikt på noen få minutter.

Så du vet heller ikke hva du får i pensjon? Ikke omtrentlig en gang? Du er ikke alene: i en undersøkelse Yougov gjorde for Danske Bank i 2018 svarer nesten åtte av ti (av over 800 respondenter) at de ikke vet hva de får i pensjon.

For å finne ut hva du kan forvente i pensjonsutbetaling, kan du bruke pensjonskalkulatoren til NAV eller kalkulatoren fra Norsk Pensjon. Begge nettstedene henter inn informasjon fra offentlig tilgjengelig informasjon samt opptjent pensjon du måtte ha gjennom jobb.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand, anbefaler den sistnevnte:

- Begge nettstedene henter inn informasjon fra offentlig tilgjengelig informasjon samt opptjent pensjon du måtte ha gjennom jobb. Norsk Pensjon henter ut informasjon fra folketrygden pluss alle private tjenestepensjonsordninger du har vært med i - alt vil vises i den oversikten, også pensjonsspareprodukter, sier Tvetenstrand.

Du logger inn i kalkulkulatoren på vanlig måte med Bank-ID eller koder dra MinID. Ta forbehold om eventuelle tekniske feil, påpeker Tvetenstrand, og sjekk om det er eventuelle pensjonsordninger du vet om som ikke vises

- Det fine med denne søkemotoren er at den også viser IPS-sparing eller andre private spareprodukter, sier forbrukerøkonomen.

Les også Risikerer milliontap: Slik rammer ny pensjonsordning deltidsansatte





Tre elementer i pensjonen

Pensjonen din består av tre grunnelementer:

Folketrygden - som er basert på innbetalt skatt og trygdeavgift

Tjenestepensjonen - arbeidsgivers oppsparing

Egen pensjonssparing

Slik forklarer Tvetenstrand de tre elementene:

- Folketrygdens pensjon er stort sett oppad begrenset til litt over 300.000 kroner. Tjenestepensjonen vil variere. Minstekravet er 2 prosent - av en sum fra minst 1 til høyst 12 G (G =folketrygdens grunnbeløp - 99.858 kroner i 2019, red.anm).

Dette er regulert i din avtale med arbeidsgiveren. I praksis skal ordningen sikre en oppsparing på minst 20.000 i året, med andre ord.

Egen sparing er det du sparer til pensjon ved siden av.

- Dette blir viktigere og viktigere, for staten har ikke råd til å betale så mye som i dag i fremtiden. Vi blir eldre, og pensjonen fra staten må da deles over flere år, slik at det blir mindre på hvert år, sier Tvetenstrand.

Vær også oppmerksom på en annen vesentlig forskjell på pensjonselementene:

Pensjonen fra folketrygden er livsvarig. Den private er normalt beregnet på 10 eller 15 år, men uansett opp til 77 års alder. Så hvis du begynner uttaket når du fyller 62, må den fordeles på 15 år, og da blir det en mindre sum per år.

Les også Så mye mer får du i pensjon ved å vente med å ta den ut

Merk også at dersom du har jobbet i mindre enn ett år på ett sted, får du fram til 2020 ikke med deg pensjonspoeng fra dette ansettelsesforholdet.

- Lønnsom sparing

Sparer du på andre måter i tillegg til vanlig pensjonssparing, for eksempel i fond, vil ikke dette framgå av pensjonskalkulatoren. Dette sparebeløpet kommer da på toppen av hva kalkulatoren regner ut:

- Fordelen med slik sparing er at du kan disponere sparebeløpet akkurat som du vil - for eksempel slik at du har litt ekstra om det skulle oppstå behov for det eller hvis du sparer til en større ferie, sier Cecilie Tvetenstrand.

Du kan velge når du vil ta ut alderspensjon. Du kan også velge om du vil ta ut hel (100 prosent) eller delvis (gradert) pensjon. Du kan tjene så mye du vil ved siden av alderspensjon fra folketrygden uten at pensjonen blir redusert. Pensjon kan tas ut fra måneden etter du har fylt 62 år. For å ta ut alderspensjon før du har fylt 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening.

Les også 10 pensjonstabber du bør unngå

Du kan velge selv når du vil ta ut alderspensjon. Du kan også velge om du vil ta ut hel (100 prosent) eller delvis (gradert) pensjon. Du kan tjene så mye du vil ved siden av alderspensjon fra folketrygden uten at pensjonen blir redusert.

- Og husk at den årlige pensjonen din blir høyere hvis du jobber lenger og venter med å ta ut pensjonen, sier Cecilie Tvetenstrand.