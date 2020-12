Slik girer de opp i jakten på å felle Trump

Nye opplysninger rundt en mulig straffesak mot president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Etterforskere hos påtalemyndigheten på Manhattan har nylig intervjuet flere bank- og forsikringsfolk i forbindelse med den pågående etterforskningen mot president Donald Trump.

Ifølge CNN pågår det nå en opptrapping i etterforskningen av presidenten.

Bekrefter stevning

Etterforskningen skal spesifikt ha rettet seg mot Trumps største utlåner, Deutsche Bank og hans forsikringsselskap Aeon. Etterforskerne skal ha intervjuet personer ansatt i begge disse selskapene, skriver New York Times.

Avisen skriver at Aon bekrefter at de har fått en stevning om å utlevere papirer, mens Deutsche Bank opplyser at de samarbeider med påtalemyndigheten på Manhattan.

Deutsche Bank skal ifølge CNN ha lånt 300 millioner dollar, eller rundt 2,6 milliarder norske kroner til Trump.

Selv om etterforskningen har pågått en stund, er det uklart om statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., vil ta ut tiltale mot Trump.

Vil Trump benåde seg selv?

Det spekuleres for tiden i at Trump kan forsøke å benåde seg selv før han går av som president, men en slik benådning vil kun gjelde føderale forbrytelser, og ikke forbrytelser på statlig nivå, som eventuelt blir tilfelle om Vance Jr. velger ta ut tiltale mot presidenten.

Statsadvokat Cyrus R. Vance Jr. etterforsker om Trump og hans organisasjon har brutt statlige lover, og har blant annet krevd å få innsyn i skattedokumenter som omfatter en periode på åtte år.

I tillegg til omfattende finans etterforskning av Trump og hans firmaer, omhandler etterforskningen også om to kvinner har fått utbetalt penger for å holde munn om at de har hatt forhold til Trump.

