Slik holder du på de unge lovende medarbeiderne

Yngre skifter jobb hyppigere enn eldre ansatte. Her er triksene som holder på de unge lovende. Hele 42 prosent av dem som skiftet jobb i fjor, planlegger å bytte beite allerede til neste år.

Det viser en undersøkelse utført av HR- og rekrutteringsselskapet Randstad. Det er særlig ansatte mellom 25 og 34 år, de såkalte millennials, som bytter oftest.

– Unge arbeidstakere er attraktive fordi de har ny kompetanse som mange selskaper trenger. Arbeidsgivere må jobbe hardt både for å få tak dem og holde på dem, og tørre å la seg utfordre av en ny generasjon med nye ideer og innsikt i brukeratferd, verktøy og plattformer, sier rekrutterer Janne Kristiansen det Ranstad-eide selskapet Dfind i en pressemelding.

I undersøkelsen kom det frem at 23 prosent i denne aldersgruppen byttet jobb i fjor, og 29 prosent planlegger å bytte jobb i år.

- Mangler karrieremuligheter

Kristiansen peker på at de unge bidrar til en ulikhet, som de fleste arbeidsgivere trenger, og har et potensiale som må tas ut.

Bakgrunnen for at de skifter jobb hyppig er manglende karrieremuligheter. Rekruttereren råder derfor arbeidsgivere som vil holde på sine yngre ansatte til å være åpne med dem om mulighetene internt, og gjøre seg kjent med ambisjonene deres.

- Ikke hold dem tilbake. Husk at alder ikke er en parameter på om du er klar for å ta ansvar eller ikke. Slipp dem fram, sier hun videre.

- Meningen med livet

UTVIKLING ER VIKTIG: - Mens min generasjon bytter jobb kanskje hvert fjerde eller femte år. Så skifter millenniums-generasjonen jobb hvis de kjeder seg, sier hodejeger Trine Larsen.

Hodejeger Trine Larsen hos Hammer & Hanborg sier at millenniums-generasjonen har helt andre verdier og drives av noe helt annet enn generasjonene før dem.

- Hvis ikke ledere forstår dette så stikker de til andre jobber. Det er ikke lenger bare snakk om lønn, men meningen med jobben og livet. De tenker på hvilken utvikling de kan få, sier hun.

Larsen forteller at denne arbeidsgruppen ser på lederen som en rådgiver og ikke en sjef.

- De forventer løpende diskusjoner og tilbakemeldinger på arbeidet de utfører og ikke medarbeidersamtalen én gang i året. De er oppvokst med likes, og umiddelbar feedback på sosial medier. Det har de fått i skoleløpet og forventer det samme når de kommer ut i arbeidslivet, fortsetter hun.

De vil utvikle sine styrker og ikke jobbe med sine svakheter.

- De har en stor grad av selvtillit og er litt krevende. Mens min generasjon bytter jobb kanskje hvert fjerde eller femte år. Så skifter millenniums-generasjonen jobb hvis de kjeder seg, sier Larsen.

Rekruttereren legger til at mange heller ikke vil binde seg, men teste ut forskjellige arbeidsgivere, og unngå organisasjoner med sterkt hierarki.

- Det hjelper ikke å sette ut et pingpong- bord og håpe at de trives. De har en helt annen holdning, og ledere kan ikke lenger bare leve på sterke merkevarer, slik de kunne før, svarer Larsen.

Derfor slutter vi ...

I undersøkelsen fra Randstad kommer det frem at den vanligste årsaken til at ansatte i alle aldersgrupper bytter arbeidsgiver er for lav lønn. Tett etterfulgt av mangel på utfordringer. Flere opplyser også om at begrenset karrierevei, dårlig ledelse og mangel på anerkjennelse som årsaker.

- Motivasjonen bak jobbskiftet varierer i generasjonene. Misnøye med lønnen er vanligst blant dem mellom 35-54 år. Dårlig ledelse er hovedårsak for den eldste gruppen arbeidstakere, heter det videre i pressemeldingen fra Randstad.

Generasjon Z, som er i alderen 18-24 år vil slutte hvis organisasjonen tilbyr få eller ingen ansattfordeler. Mens de i aldersgruppen 25-34 år, de såkalte millennial bytter hvis karrieremuligheten er begrenset.

Ansatte i aldersspennet 35-54 år, de såkalte Generasjon X, slutter hvis lønnen er for lav sammenlignet med andre selskaper. De såkalte Baby Boomers, i alderen 55-64 år, slutter hvis organisasjonen viser dårlig lederskap.