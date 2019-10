Slik kommer Petter Stordalen seg unna gigantbeløp i skatt: – Hyklersk

Norges store hotellkonge er i full gang med å overføre formuen til barna, noe som kan spare han gigantbeløp i arveavgift.

Petter Stordalen er Norges 11. rikeste mann med en formue på 26 milliarder kroner. Med slike verdier, er det store beløp å spare på skatteplanlegging.

I 2014 ble arveavgiften fjernet av Høyre/Frp-regjeringen. Men som flere kommentatorer har påpekt, er det lite trolig at det blir gjenvalg etter stortingsvalget i 2021. Det kan bety en gjeninnføring av arveavgiften.

Vil gjeninnføre arveavgift

– Slik oppslutningen er rundt de forskjellige partiene på Stortinget nå, er det nærmest sikkert at de rødgrønne partiene på Stortinget vil overta makten etter valget i 2021. Det ser absolutt trøstesløst ut for statsminister Erna Solberg, skriver sjefredaktør Trygve Hegnar i Finansavisen.

Både Rødt, SV og Arbeiderpartiet har lovet å gjeninnføre arveavgiften.

– Alle tre partier har nemlig lovet å gjeninnføre arveavgiften som ble avviklet i 2014, og med et enda større flertall enn sist, vil de ikke nøle. Slipper skatteytere med formue unna en arveavgift på 10 prosent er de heldige, skriver Hegnar.

Sosialistisk Venstreparti (SV) bekrefter at de står klare til å gjeninnføre arveavgiften.

URETTFERDIG: Freddy Øvstegård fra SV mener det er urettferdig at rike folk slipper unna skatt, mens vanlige folk må punge ut. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

– To tredjedeler av Norges rikeste er arvinger. Det er en av de viktigste driverne for ulikhet. Også viser dette at store verdier kan flyttes uten at fellesskapet får sitt bidrag, sier stortingrepresentant Freddy Øvstegård (SV) til Nettavisen.

– Bør rikfolk grue seg hvis dere kommer til makten?

– Nei, det trenger de ikke. De kan glede seg til et skattesystem som vil utjevne forskjeller og sikre at også de rikeste skal bidra, sier Øvstegård.

Stordalen: – Betaler skatt med stolthet

Petter Stordalen har tidligere kritisert flere teknologiselskaper for å ikke betale nok i skatt. Selv forsvarte han det norske skattetrykket i VG, og mener man bør betale skatt med stolthet.

– Jeg opplever at skattetrykket i Norge er fornuftig og det gjør at jeg mener vi bør betale vår skatt med stolthet, sa han til VG.

SV-politikeren Øvstegård mener på sin side at det er spesielt leit at det er en av få rike som har tatt til orde for økt skatt, som nå kan spare store summer på skatteregningen.

– Det er ekstra leit at det er akkurat han som på denne måten unngår å bidra til fellesskapet. Det er hyklersk, sier han.

Uavhengig av skattemoral er Petter Stordalen i full gang med å overføre formuen til barna.

Selv om formuen er på svimlende 26 milliarder kroner, er det ligningsverdien man betaler arveavgift på. Ifølge tall fra Kapital er formuen i Petter Stordalens navn med en ligningsverdi på 579 millioner kroner. Ned fra omtrent to milliarder kroner i 2016. Det er ikke fordi formuen har gått ned, men fordi den er overført til barna.

Samtidig har barnas formue økt fra 252.000 kroner i 2017 til 1,7 milliarder kroner i fjor.

Sparer over 200 mill.

Det betyr at Stordalen-imperiet har en ligningsverdi på omtrent 2,28 milliarder kroner. Før arveavgiften ble fjernet var den satt til 10 prosent for egne barn. Et enkelt regnestykke vil dermed bety at Petter Stordalen måtte betalt 228 millioner kroner i arveavgift etter 2021-valget.

Tidligere har Stordalen innrømmet at han driver med skatteplanlegging. Men vil ha seg frabedt at han gjør disse grepene for å slippe arveavgift.

– Er det bevisst av Petter Stordalen å overføre formuen til barna før 2021-valget for å unngå arveavgift?

- Det handlet definitivt ikke om det. Dette startet med at Petter Stordalens barn ønsket seg inn i selskapet, og generasjonsskiftet ble planlagt gjennom flere år før de siste overdragelsespapirene ble signert i januar 2018, skriver Stordalens kommunikasjonssjef Ida Holen, i en e-post.

Hun forklarer at hans eldste datter, Emilie, er i full sving i selskapet, og hennes to yngre brødre også kommer inn så fort de er ferdig med utdanningen.

– Å lære et så stort konsern som Strawberry - og i særdeleshet Nordic Choice Hotels - å kjenne tar tid. Man skal bli kjent med drift, med kultur og med de ansatte for å nevne noe.

