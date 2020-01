Slik rammer coronaviruset din økonomi: Tror kronen slår hardt tilbake

Coronaviruset har senket aksjemarkedene og kronen, nå spår SEB kronestyrking, og en forbrukerøkonom ber deg om å ha is i magen.

Den optimistiske spådommen fra SEB kommer bare noen dager etter at DNB spådde kronesvekkelse. Da var ikke viruset et like hett tema.

Kronen har svekket seg de seneste dagene etter at usikkerheten rundt Corona-viruset i Kina har spredt seg til finansmarkedene. Tirsdag ettermiddag ved 15.30-tiden måtte man ut med 10,07 kroner for 1 euro i valutamarkedet (se graf), og 9,16 kroner for 1 dollar.

KLAR KRONESVEKKELSE: Kronen har svekket seg på nyåret (stigende graf), men SEB spår nå at den vil styrke seg. Foto: (Infornt)

En internasjonal uro rammer små valutaer som den norske og sender også oljeprisen nedover. Men sjefstrateg Erica Dalstø i SEB spår rekyl for kronen de nærmeste kvartalene.

- Ja, vi tror kronen kan styrke seg 9,90 mot euro mot slutten av året og at den styrker seg enda mer frem mot tredje kvartal, sier Dalstø til Nettavisen Økonomi. med andre ord vil kronen svekke seg helt mot slutten av året.

Bedre vekstutsikter

- Hvorfor skal kronen styrke seg?

- Vi venter at vekstutsiktene globalt kommer til å forbedre seg. Risikoen for resesjon (tilbakeslag, red.anm.) i verdensøkonomien er mindre. Samtidig tror vi ikke på opptrapping av handelskonflikter før det amerikanske presidentvalget, svarer sjefstrategen.

Med handelskonflikter mener hun både konflikten mellom USA og Kina og en mulig konflikt mellom USA og EU om innføring av biltoll. Når den internasjonale risikoen avtar, er det bra for kronen. Men:

- Ved tilbakeslag vil kronen være sårbar hvis det risikostemningen i markedet forverrer seg kraftig, sier Dalstø.

Panikk

Oljeprisen er klart ned som følge av mindre reiselyst i verden og en mulig lavere økonomisk vekst.

- En betraktelig lavere oljepris er negativt for kronen, det har nærmest vært panikk i markedet og ikke den tradisjonelle risikoen som rammer små valutaer. Den dårligere stemningen i markedet er ikke bra for kronen, men vi har sett tegn til litt stabilisering tirsdag, sier Dalstø.

- Overreagerer markedene på Corona-viruset, både aksjemarkedet og valutamarkedet?

- Det er en naturlig reaksjon, men den er ikke nødvendigvis holdbar i lengden. Motstanden mot risiko blant investorene vil kunne fortsette til det er kontroll på spredningsrisikoen av viruset, svarer hun.

- På kort sikt får dette virusutbruddet økonomiske konsekvenser i Kina. Det påvirker etterspørselen, fordi flere bedrifter holder stengt. Derfor har de kinesiske myndighetene forlenget nyttårsfeiringen.

Holder stengt

- Er det i første rekke reiselivet i Kina som blir berørt?

- Ja, men det påvirker også produksjonen i landet, ettersom bedriftene holder stengt. Akkurat nå får det store økonomiske konsekvenser, men det er vanskelig å si hvor omfattende dette vil bli, sier Dalstø.

Sjefstrategen sier at ved likende utbrudd har de økonomiske virkningene vært begrenset. Økonomiene har fått en rekyl etterpå.

Den dårligere stemningen i markedet har også ført til at de lange markedsrentene er kraftig ned de seneste dagene. Disse rentene bestemmer i stor grad rentene låntakerne har på sine fastrentelån.

Ikke aktuelt

Hvis rentefallet fortsetter, kan det derfor bli lavere rente for nye fastrentelån. Spørsmålet er om Norges Bank kutter i sin rente, som påvirker boliglån med flytende renter.

- Jeg tror ikke det er aktuelt. Situasjonen for Norges Bank er ikke endret nevneverdig, sier Dalstø.

Hun sier den økonomiske veksten i Norge nå er på linje med det vi kan vente over tid. Prisstigningen er nær målet på 2 prosent. En høyere prisstigning enn dette kan få Norges Bank til å sette opp renten. Er prisstigningen lavere enn 2 prosent over tid, kan det bli rentekutt.

Altfor tidlig

- Jeg synes det er altfor tidlig å bedømme konsekvensene av det som skjer. Den særnorske situasjonen tilsier ikke rentekutt i Norge, sier Dalstø.

- Ja, oljeprisen er nå lavere enn det Norges Bank har lagt til grunn, slik at kronen svekker seg. Men virusutbruddet påvirker ikke Norges Bank, mener hun.

Dalstø minner også om at nedgangen i aksjemarkedene nå kommer etter en nokså solid oppgang. Nedgangen skyldes litt gevinstsikring blant aksjeinvestorene.

Is i magen

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank er ikke i vil om hva hennes beste råd er til virusengstelige nordmenn i urolige børstider:

- Ha is i magen! Det er veldig viktig for sparepengene dine når det skjer slike korreksjoner. Husk at en av prisene vi må betale for å få en god avkastning i det lange løp, er slike korreksjoner med ujevne mellomrom.

- Dette er bare en av ulike ting som skjer som påvirker børsene og noe vi må kunne forvente over en lang periode. Igjen, dette er en påminnelse om at vi må ha is i magen, sier Tvetenstrand.

Stress

Forbrukerøkonomen anbefaler derfor folk om å holde seg til sine spareplaner, selv om de i perioder kan bli litt stresset av børsfallet.

- Men de som er mest stresset, bør kanskje ikke sjekke verdiene så veldig ofte.

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB tror altså at gevinstsikring er med på å forklare nedgangen i aksjemarkedene.

Profesjonelle investorer selger seg ut av aksjer for å kjøpe seg inn senere, forhåpentlig til lavere kurser. Da blir Tvetenstrand skeptisk på vegne av den jevne småsparer.

LEV SOM NORMALT: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske bank oppfordrer folk til å leve som normalt og å holde fast ved spareavtalene. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Farlig

- Det er innmari farlig å prøve å gjøre det. Historien viser at etter de verste nedturene i aksjemarkedet kommer de største oppturene. Dette er uforutsigbart, og høyst sannsynlig vil du bomme, jeg anbefaler deg ikke å prøve på det.

En svakere krone gjør det dyrere å reise til utlandet. Vekslingskursene du får i automater eller på restauranter er alltid dårligere enn de offisielle valutakursene.

- Du bør alltid sjekke valutakursene. Ta det med i beregningen, så slipper du ubehagelige overraskelser. Regn med litt påslag, så blir du ikke altfor skremt. Det er blitt dyrere å reise, kronen er nå på samme svake nivået som før jul, minner Tvetenstrand om.

Antibac

Og selv har forbrukerøkonomen alltid med desinfeksjonsmiddelet Antibac i vesken når hun er ute og reiser for å redusere smittefaren.

- Men lev som normalt, sier Tvetenstrand