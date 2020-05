Slik slår Kina brutalt tilbake mot Trump

Følg pengene.

NEW YORK (Nettavisen): Forholdet mellom Kina og USA er ikke det beste, og har på ingen måte blitt bedre som en følge av koronaviruset.

De siste ukene har president Donald Trump gang på gang hamret løs på Kina og gitt dem skylden for at USA er så hardt rammet av viruset. Trump har også påstått at viruset kommer fra et laboratorium i Wuhan.

Ekstrem nedgang i investeringer

Nå viser ferske tall at Kina slår brutalt tilbake mot USA og president Trump når det gjelder investeringer i landet. Tallene viser en ekstrem nedgang i investeringer så langt i 2020, men de viser også at kineserne allerede i 2019 reduserte sine investeringer i USA betraktelig.

Verdien av nye kinesiske investeringer i USA falt til bare 200 millioner dollar i det første kvartalet i 2020, ned fra et gjennomsnitt på rundt to milliarder dollar per kvartal i 2019, viser tall fra Rhodium Group og National Committee on United States-China Relations.

- Både Washington og Beijing har anklaget hverandre for å ha unnlatt å reagere tilstrekkelig på viruset, og har dermed utdypet de politiske og økonomiske spenningene som allerede eksisterte i forholdet, står det i den ferske rapporten. Dette bildet viser et maleri i Berlin av president Donald Trump og president Xi Jinping som begge har på seg ansiktsmasker. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Nedgangen kommer ifølge Financial Times etter at Kinas direkte investeringer i USA i fjor falt til det laveste nivået siden 2009. i 2018 investerte kineserne rundt 2,7 milliarder dollar i kvartalet i 2018, mens de i toppårene 2016 og 2017 investerte hele åtte milliarder dollar i kvartalet.

Totalt investerte kineserne for rundt fem milliarder i USA i 2019, ned fra 5,4 milliarder i 2018 og kraftig ned fra 2016, da de investerte hele 45 milliarder kroner i USA.

Kina og USA anklager hverandre

I rapporten heter det at kinesiske selskaper tidligere sto friere til å gjøre investeringer med amerikanerne enn det gjør i dag.

- Både Washington og Beijing har anklaget hverandre for å ha unnlatt å reagere tilstrekkelig på viruset, og har dermed utdypet de politiske og økonomiske spenningene som allerede eksisterte i forholdet, står det i rapporten.

- Det forverrede bilaterale forholdet og et økende tilbakeslag mot Kina i USA gjør det sannsynlig at kinesiske kjøpere også vil få betydelig politisk motstand mot ethvert stort oppkjøp, heter det videre i rapporten.

Ifølge Financial Times var det også en stor nedgang i Kinesiske risikokapital investeringer, en nedgang fra 4,7 milliarder dollar i 2018 til 2,6 milliarder i 2019.

Men det går også begge veier. Det amerikanske risikokapital investeringer i Kina gikk ned fra 19,6 milliarder dollar i 2018 til rundt fem milliarder dollar i 2019.

Fox Business melder derimot at det amerikanske investeringene i Kina var opp i fjor fra 13 milliarder dollar i 2018 til 14 milliarder dollar i 2019. Men ifølge Fox skyldes dette tidligere annonserte prosjekter, som blant annet Teslas fabrikk i Shanghai.

