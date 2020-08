Slik sparer du helt lovlig skatt på aksjegevinster etter «Tangen-metoden»

Det er enklere enn du tror.

Den påtroppende oljefondsjefen Nicolai Tangens investeringer i såkalte skatteparadiserer får skarp kritikk fra venstresiden i norsk politikk.

Men det er ingen grunn til å fortvile hvis du tror «de rike» har bedre ordninger enn «folk flest» - eller det Klassekampens kommentator kaller «et sinnrikt system for å unndra seg skatt».

Det er nemlig enklere enn du tror å investere i aksjer og aksjefond på en slik måte at verdistigningen er skattefri helt til du tar ut pengene - altså nøyaktig slik «Tangen-metoden» virker for dem som eier fondsandeler på Cayman Islands eller Irland - for eksempel pensjonskassen til journalistene i Dagens Næringsliv.

Les også Dagens Næringslivs pensjonsmidler plassert i Nicolai Tangens AKO-fond

Det beste er at du kan bruke «Tangen-metoden» fra din egen pult, pengene trenger ikke å reise langt - alle de norske bankene kan tilby deg samme løsning. Og det er allerede en rekke nordmenn som har benyttet denne muligheten. Metoden er faktisk velkjent og heter aksjefond og aksjesparekonto.

Hvis du er med hit, så forstår du at det er et element av ironi i denne kommentaren. Poenget er at fokuset på skatt er en fullstendig avsporing når det gjelder kritikk av Nicolai Tangen, AKO Capital og kundene som har penger investert i AKO-fondene.

(Det er mye annet å kritisere skatteparadiser for, i første rekke hemmelighold som gjør det mulig for narkotikaforbrytere og korrupte statsledere å gjemme unna gigantformuer - men det er det ingen som har påstått at Tangen driver med).

Sannsynligvis har du selv aksjefond, det har i hvertfall rundt 1,5 millioner nordmenn, ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for Verdipapirfondenes forening. Den ferskeste statistikken viser at det finnes 1,6 millioner kundeforhold og at norske personkunder har 235 milliarder kroner plassert i aksjefond.

Hvis verdien i fondene øker med 50 milliarder kroner i året, så betaler ikke kundene fem øre i gevinstskatt. Aksjefond er et privat lite skatteparadis og det blir ikke skatt før fondsandelen selges (eventuelt fradrag hvis du selger med tap).

For øvrig nøyaktig det samme som ville skjedd om du hadde pengene plassert hos AKO Capital på Cayman Islands eller Irland.

Så hvorfor er det da så utbredt for internasjonale fondsforvaltere å velge Cayman Islands som base? Enkelt og greit fordi landet ikke har gevinstbeskatning, slik at fondskundene betaler all sin skatt i sitt eget hjemland uten at forvalteren må håndtere mange ulike skatteavtaler mellom ulike land.

Men det deilige/forferdelige (avhengig av hvilke politiske briller du ser verden gjennom) er at Norge har en enda bedre ordning. Den ble innført i september 2017, heter Aksjesparekonto, og betyr at du faktisk kan selge fondsandelene dine med gevinst uten å betale fem øre i gevinstskatt så lenge du lar pengene stå på kontoen.

SKATTEFRI GEVINST: Lar du pengene dine stå på aksjesparekontoen, så slipper du å betale gevinstskatt til du tar dem ut. Foto: Skatteetaten

Jeg vet ikke om SVs stortingsrepresentant og nestleder har aksjefond eller har satt at noe av sin tilnærmede millionlønn på aksjesparekonto. Men jeg vil tro at det også på venstresiden er politikere som bruker de helt lovlige spareformene som Stortinget har vedtatt inntil ganske nylig.

UTEN TILLIT: Kari Elisabeth Kaski (SV) har ingen tillit til den påtroppende oljefondsjefen Nicolai Tangen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ifølge Aftenposten mener Kari Elisabeth Kaski at det er uforenlig å være oljefondsjef og ha laget et fond som benytter skatteparadiser.

Det er et ærlig politisk standpunkt, men problemet er at både norske statsselskaper og Oljefondet selv har - og har hatt - eierinteresser i selskaper i skatteparadiser.

AKSJEFOND: Norske privatpersoner og velgere har lastet milliardverdier inn i aksjefond. Fra 2003 til i år har verdiene økt fra rundt 50 milliarder til godt over det tredoble. Foto: Kilde: Verdipapirfondenes Forening

I liket med AKOs kunder kan altså Ola Nordmann investere sparepenger i aksjer, og se verdiene øke uten at det utløser gevinstskatt. Men Aksjesparekonto gir den fiffige ekstrabonusen at man også kan selge fondsandeler og aksjer med gevinst uten å måtte betale gevinstskatt før pengene tas ut.

Dette gjelder for øvrig ikke bare norske aksjer, men børsnoterte aksjer og aksjefond i hele EØS-området.

Lovgiverne var til og med så omtenksomme at norske skattytere som en overgangsordning kunne flytte aksjer og aksjefond som hadde stor ubeskattet verdistigning gratis over i slike aksjesparekontoer uten at det utløste skatt. I løpet av noen få år var det 373.000 nordmenn som oppfattet dette innenlandske skatteparadiset som Stortinget opprettet.

Aksjesparekonto ble vedtatt i Stortinget i dagene før jul i 2016, og fikk helhjertet støtte av både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. SV var imot forslaget om nye skattefordeler for dem som sparer i aksjesparekonto.

Konklusjonen er at kritikken om skatt er en avsporing av en ellers viktig debatt om Nicolai Tangens virke som oljefondssjef, og mulige interessekonflikter med AKO Capital-eierskapet. Når du kan kjøpe aksjefond og plassere dem i aksjesparekonto er det ingen grunn til å kjøpe flybillett til Cayman Islands.

PS! Hva mener du? Kan man være oljefondssjef etter å ha opprettet aksjefond i skatteparadis? Skriv et leserbrev!