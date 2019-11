Slik sparer du penger på å lade bilen riktig

Å lade elbil feil er dyrt. Lader man smart er strøm mye billigere enn diesel.

Av Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortum

Nettavisen skriver 13. november om journalist Frank Williksens erfaring med lading avelbil ved en ladestasjon i Drammen. Williksen opplevde at det å lade elbilen ved ladestasjonen kostet seks ganger mer enn diesel.

Elbilister forstår raskt at her har journalisten gjort mange nybegynnerfeil. Dessuten mangler artikkelen viktig informasjon som ville gjort informasjonen mindre villedende og mer korrekt.

Mye billigere med strøm

Uheldigvis kan artikkelen gi inntrykk av at man må belage seg på en seksdobbel økning av drivstoffkostnader hvis man bytter til elbil, men faktum er at de aller, aller fleste opplever å få drivstoffkostnadene sine halvert og vel så det når de går fra bensin- eller dieselbil til elbil.

Les også Ladestasjon: Slik blir det seks ganger dyrere å kjøre elbil enn dieselbil

Ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI) skjer kun 4 til 6 prosent av lading ved hurtigladestasjoner. Det aller meste av lading skjer hjemme. Fortum sørger for at folk kan lade elbilen hjemme på en trygg og enkel måte med installasjon av hjemmeladere. Når man lader hjemme er det med mye lavere effekt enn ved Fortums offentlige ladestasjoner, noe som gjør at man lader saktere, og strømmen er derfor mye billigere enn ved hurtiglading.

Å lade elbilen hjemme koster rundt 2 kroner per mil. Det gir en årlig drivstoffkostnad på omtrent 2500 kroner dersom man kjører 12 000 kilometer, som er årsgjennomsnittet i Norge. For en dieselbil som bruker 0,4 liter på mila er tilsvarende kostnad 7500 kroner, tre ganger så mye som for elbilen.

Det Williksen har betalt for er hurtiglading av elbilen på en offentlig ladestasjon. Fortum Charge & Drive har bygget Norges største nettverk av offentlige ladestasjoner. Over 2000 ladere står parate til å lade elbiler som behøver påfyll. Det er her Williksen har ladet, og han har vært maksimalt uheldig med sin ladeopplevelse. Hadde han fått rett informasjon fra Fortum og andre ladeoperatører, fra billeverandøren, fra interesseorganisasjoner og fra andre elbilister, så ville han nok ikke ladet bilen på den måten han gjorde. Her er feilene Williksen gjorde:

· Ladet bilen med iskaldt batteri. Da kan ikke elbilen benytte seg av effekten som hurtigladeren tilbyr, og den lades mye saktere. Ettersom ladingen betales per minutt blir det også dyrere. Vi anbefaler å ta et ladestopp etter at man har kjørt et stykke, så bilen og batteriet er varmt, og ikke rett etter at bilen har stått parkert over natten.

· Koblet bilen til en ladestolpe som tilbyr mer effekt enn batteriet hans kan motta. Det betyr at han har betalt for 22 kilowatts effekt, mens bilen bare kan lade med 6,6 kilowatt.

· Valgt den dyreste betalingsmåten. Det er mulig å betale for ladingen med SMS, men dette er en kostbar tjeneste å tilby, og det koster derfor mer enn betaling med app eller ladebrikke som kan bestilles gratis på våre nettsider.

Bruk ladevettreglene

Om man ikke er kjent med hvordan man best mulig lader elbilen, så kan man enkelt gjøre ladeblemmer som kan bli dyrt. På samme måte som man går på en økonomisk smell dersom man kjøper alkylatbensin beregnet til gressklippere til over 30 kroner literen og bruker det for å fylle tanken på bilen, så kan man ved feil bruk av ladestasjoner også ende opp med å betale mer enn man behøver for drivstoffet til elbilen.

Når man blir kjent med elbilen er det heldigvis et fåtall som får slike opplevelser som Williksen har hatt.

Vi i Fortum har stor forståelse for at det er mye nytt å sette seg inn i når man går fra vanlig bil til elbil, og vi lover å gjøre vårt beste for å forklare hvordan lading fungerer på en enkel måte. Vi har skrevet flere hundre blogginnlegg på nettsidene våre om lading og elbil som er lest mange hundre tusen ganger, vi har en døgnåpen kundeservicetelefon som er bemannet alle dager i uken og vi gjennomfører fokusgrupper blant kundene våre for å forstå hvor skoen trykker for både ferske og erfarne elbilister.

For flere tips om lading av elbil så anbefaler jeg å lese Ladevettreglene - da sparer du både tid og penger neste gang du skal lade!