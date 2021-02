Slik vet Rema 1000, Kiwi og Coop når det er korona-fullt i butikken

Dagligvarekjedene forteller hvordan de har kontroll på kundemassen, for å sikre at de ikke overskrider maksbegrensningen.

Etter koronapandemiens inntog i Norge i fjor vår, ble det hengt opp plakater utenfor dagligvarebutikkene for å vise maks antall kunder som kan være i butikken samtidig.

Enkelte ganger har du kanskje også sett at det står kundeverter og bestemmer når du får slippe inn i butikken. Men har du tenkt på hvordan butikkene holder kontroll på antallet? Det har vi spurt Coop, Kiwi, Rema, og Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen om.

Holder seg innenfor maksbegrensningen

Coop Norge teller ikke nødvendigvis antall kunder til enhver tid, men sier at de sørger for at det er trygt å handle.

- Alle våre butikkansatte har en god følelse på når det begynner å bli for mange kunder inne i en butikk samtidig, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Begynner det å bli for mange, settes det inn en kundevert for å holde oversikt over hvor mange som er i butikken samtidig. Det opplevde blant annet kunder hos Coop Obs på Lillestrøm for noen uker tilbake, og det ble også omtalt i Romerikes Blad.

- Tilbakemeldingen fra butikkene våre er at det går fint å holde seg innenfor det som er maksimalt antall kunder, sier Kristiansen.

Han påpeker at alle Coop-butikkene har fått beskjed om hva som er maksimalt antall kunder i butikk, basert på salgsareal. Han mener også at butikkansatte nå har god erfaring med smittevern og diverse tiltak i butikk, etter flere store handledager i 2020.

- Smittevern er kjempeviktig

Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen sier også at de har god oversikt over kundemassen i sine butikker. Kommunikasjonssjef Kine Søyland sier at kjedene ikke teller nøyaktig antall til enhver tid, men sørger for at det aldri blir for mange.

- De ulike kjedene har sine rutiner, og er raske med å sette inn kundeverter når de ser at det ligger an til å bli for mange kunder samtidig, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

På dager de forventer stor pågang, har de gjerne kundeverter fra butikken åpner til den stenger.

- Smittevern er kjempeviktig for oss, og vi opplever at vi har god kontroll, sier Søyland.

Hun forstår imidlertid at det kan være utfordrende for noen om de må stå og vente utenfor butikken en stund, dersom det er mange kunder og man sluses inn etter hvert som det blir plass.

- Vi vil være på den sikre siden, og setter inn tiltak når vi ser det begynner å nærme seg for mange kunder i butikk samtidig, sier hun.

Setter inn kundevert i tide

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, bekrefter at alle deres butikker har egne kundeverter i travle perioder.

- Hvis vi ser at det er stor pågang i butikken, tar en medarbeider på seg en gul vest som det står «Kundevert» på, og regulerer antallet i butikken. En kunde ut, en inn, sier hun.

Hun påpeker at de har gode rutiner for dette. Foruten løpende vurderinger, bruker Kiwi statistikk og tidligere erfaring for når det bruker å være mye kunder.

- Vi setter heller inn kundevert for tidlig enn når det blir for mange i butikken. Vi har lagt oss på en restriktiv linje, og følger nøye med, sier hun.

- Vi har dyktige butikksjefer og medarbeidere som gjennom det siste året har opparbeidet seg kunnskap om dette, påpeker Arvin.

Søndagsåpne Kiwi-butikker har imidlertid kundevert fast på søndager under koronapandemien.

Rema 1000 forteller også at de holder kontroll over kundemassen jevnlig, og teller antall kunder i butikkene sine.

- Det er sjelden flere enn maksbegrensningen, men i hektiske perioder kjører vi innslippsbegrensninger. Om du møter en ansatt i Rema-uniform som ber deg vente et par minutter, ber vi om forståelse for det, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000.

Rema og de andre kjedene er nødt til å ha maksbegrensning for å sørge for at kundene kan holde tilstrekkelig med avstand.

