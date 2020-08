Slik vinner Donald Trump valget i 2020

Det er noen klare grunner til at ingenting er avgjort i det amerikanske presidentvalget.

Uttrykket som sier at det kommer an på øynene som ser er virkelig på sin plass for det amerikanske valget. Fra vår lille del av verden ser vi på USA fra det som flest amerikanere vil betegne som langt til venstre. Vårt helsevesen, våre skatter og avgifter og vår hverdag er langt fra hvordan det er i USA. De øynene som ser i Norge er også oftest politiske journalister, som gjerne ser andre ting enn folk flest.

Denne analysen handler ikke om de politiske standpunktene til verken Donald Trump eller Joe Biden, men om merkevarene deres og om tall, statistikk og annen løgn. Det er ikke en analyse av politisk landskamp, men om merkevarene, kommunikasjonen og hvordan folk flest tenker. På toppen av det er det litt ren matematikk.

For fire år siden veddet jeg på at Trump ville bli nominert for republikanerne (da de fleste mente det ville bli Jeb Bush eller Ted Cruz). Da valgkampen startet mente de fleste eksperter at Clinton ville knuse Trump, men de glemte noen viktige faktorer. Selv sa jeg at det ville avgjøres med minst mulig margin, men også jeg trodde Hillary Clinton ville vinne.

Spørsmålet er om ekspertene nok en gang lar seg lure av øyet som ser. Under får du noen grunner til at det hele er mye mer åpent enn du tror. Litt tall. Litt markedsføring.

1. De nasjonale målingene har liten verdi

Hver gang du ser en meningsmåling for hele USA er det en indikasjon, men gir deg ikke svarene. Det er ikke den som får flest stemmer som nødvendigvis vinner (Hillary Clinton fikk nesten 3 millioner flere stemmer enn Donald Trump i 2016), det er hvem som vinner nok valgmannsstemmer i det indirekte valget. Så selv om den siste målingen til Fox News viser at Biden leder 49 mot 41 prosent behøver ikke det å bety at avstanden er så stor i de viktige statene som avgjør valget (se punkt 3). To uker før presidentvalget i 2016 ledet Hillary Clinton med 47,8 prosent, mot Donald Trumps 42,3 prosent på målingene.

Donald Trump har gode venner blant mange religiøse ledere, og vil bruke religion i valgkampen i viktige vippestater. Foto: Brendan Smialowski / AFP

2. Religion og moral

Joe Biden er katolikk, og selv om religion ikke har så mye å si i amerikanske valg som det har gjort før er det enkelte stater hvor dette betyr mer enn andre. I vippestater som North Carolina, Texas og Florida kan dette bety mye. Trump har vært flink til å få med seg evangelistene, og religiøse ledere på sin side og har også uttalt at Biden er mot Gud i valgkampen. Moral er viktig for amerikanske velgere, mye mer enn vi aner. Ryktene til begge kandidater er også slik at det kan brukes mot dem, men der Trump på mange måter har kommet unna sine historier er de ferskere og vanskeligere for Biden. Det er store grupper på Facebook som sier de skal unngå å stemme på Biden på grunn av hans kvinnehistorier.

Slik var situasjonen den 7. august 2020 basert på meningsmålingene da. Foto: (Skjermbilde: Electoral-vote.com)

3. Vippestatene er veldig jevne

For å vinne valget i USA må en kandidat få 270 valgmannsstemmer. I 2016 fikk Donald Trump 304 av dem. Viktige stater basert på målingene nå i august, med antall valgmannsstemmer i parantes, er Texas (38), Florida (29), Pennsylvania (20), Ohio (18), North Carolina (15), Wisconsin (10) og Michigan (16).

I Texas, som normalt er en stat republikanerne vinner, viser målingene nå dødt løp. I 2016 vant Trump staten med 52,3 prosent av stemmene. I målingene på sommeren i 2016 ledet Trump med 41 mot 33 prosent. Nå har begge kandidatene 46,3 prosent.

Florida viser nå at Biden har 49,2 prosent og Trump har 43,9. For fire år siden, på samme tid, ledet Clinton med 43 mot 39 prosent. Trump vant med 49 prosent av stemmene. Denne staten har ved de siste valgene alltid stemt på presidenten som til slutt blir valgt.

Pennsylvania viser nå en ledelse for Biden på 49 mot 43,1 prosent. For fire år siden, på samme tid, ledet Clinton med 47 mot 39 prosent. Trump vant Pennsylvania med 48 mot 47 prosent.

Trenden er det samme i de andre vippestatene. Biden leder, men det gjorde også Clinton på samme tid. Av det som i årets valg regnes som vippestater vant ikke Clinton en.

Kilder for snitt-tall nå er Fivethirtyeight, mens electoral-vote.com er brukt for målingene i 2016.

4. Det man har mot det man kan få

En av de aller vanskeligste tingene som finnes i markedsføring er å få folk til å bytte. Derfor brukes det store mengder med penger på å få unge menn til å bruke ett bestemt merke på barberblader, eller få kvinner til å velge en bestemt type bind. Du vet hva du har, men ikke hva du får. Slik er det også for presidenter. Alle i USA vet at Trump er slik han er, men man er mer usikker på hva man får med Biden. Riktignok var han visepresident, og har vært senator. Samtidig: Djevelen du kjenner...

Kanye West med det som ville blitt hans presidentfrue om han vant. Han kan ikke vinne valget siden han ikke har tilgang til å få 270 valgmannsstemmer, men har fått støtte av folk som Elon Musk (Tesla) likevel. Foto: Ntb Scanpix

5. Kanye West

Siden vippestatene er veldig jevne så kan små marginer avgjøre. Som du kanskje så på punkt 3 vant Trump flere av disse statene med under 50 prosent. Det skyldes andre kandidater enn de vi vanligvis hører om. Det skilte 44 000 stemmer i Pennsylvania, noe som var mindre enn kandidaten til Green Party fikk.

I 2020 er Jo Jorgensen for Libertian Party på valgsedlene i stater med samlet 420 valgmannsstemmer. Howie Hawkins fra Green Party er på valgsedlene i stater med samlet 380 valgmannsstemmer.

I tillegg er det mange ekstra kandidater som står på valg i enkelte stater. Kanye West er i skrivende stund på valg i tre stater, men kan bli godkjent i vippestaten Ohio. Partiet hans heter for øvrig Birthday Party.

Der Jo Jorgensen kan få en del kvinnestemmer kan Howie Hawkins ta en del av stemmene til de mest radikale hos Demokratene. I tillegg håper nok Trump at Kanye West skal ta nok stemmer fra Biden i Ohio.

Selv om disse kandidatene hver for seg får lite stemmer kan det være nok til å avgjøre valg i veldig jevne stater.

6. Økonomien snur

It's the economy, stupid. Uttrykket stammer fra 1992 (James Carville. Da Clinton slo Bush. Clinton ble faktisk presidentkandidat for Demokratene fordi ingen trodde at Bush kunne tape. Så snudde økonomien. Nå har økonomien til USA fått seg noen virkelige knekk på grunn av pandemien, men snur økonomien så snur utgangspunktet for hvordan man tenker. Det er som lønningsdagen. Du er rik de første dagene, og så fattig. Føler du deg rik er du veldig fornøyd med det du har. Føler du deg fattig, så er du ikke det. Merkevaren til Trump er at han er flink med økonomien, og får han den til å snu til tross for pandemien vil han få med seg det amerikanske folket.

7. Målingene er tulleruske, som sist

Den 1. november 2016 viste målingene at Clinton ville vinne med 323 mot 215 valgmannsstemmer. Målingen i Pennsylvania viste at Clinton ville få 48 prosent. Problemet til målingsinstituttene? Lite utvalg, dårlige utregninger og alt for mange feilaktige hypoteser. Er de bedre enn sist? Kanskje, men det vet vi ikke før man teller opp.

I tillegg: Donald Trump fikk hjelp sist av Russland til å vinne valget, i hvert fall om du skal tro konklusjonene fra etterforskningen. Selv om han ikke samarbeidet med Russland så hjalp russiske troll til. Det er viktigere enn du aner hva folk ser på sosiale medier, og selv om disse (Twitter og Facebook) nå sensurerer enkelte ting er det ikke sikkert det slår engativt ut for ham. Å være i opposisjon mot makta (her sosiale medier) for en sittende president kan bety flere stemmer.