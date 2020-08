Slipp bonden fri

La oss anta at vi fjernet importvernet på landbruksprodukter. Slik Gunnar Stavrum ønsker.

Hva ville skje?

Det ville blitt billigere å importere disse varene. Noen av de. De med toll i hvert fall. En liten stund.

Og trolig lenge nok til at de gjenværende norske bøndene hadde gitt opp. Og lagt ned gårdene sine. Og funnet på noe annet å gjøre. Og kanskje vært happy for det. Det ville jeg vært. Hvis jeg var bonde. Tror jeg.

Sluppet å jobbe døgnet rundt for å bli hetset som miljøversting og ulvehater.



Men ville prisene i dagligvarehandelen gått ned? Neppe. Og ikke særlig mye eller særlig lenge.

De er ikke dumme

For verken norsk dagligvarehandel eller de utenlandske leverandørene er dumme. Ikke så dumme. Og ingen av dem er idealister for å si det sånn. De vil vite at det mest kjøpesterke landet i Europa - og verden - står klar til å betale for maten sin. Og de betaler godt. Fordi de har så mye penger. Prisene ville raskt stige igjen - i den grad de falt. Helt til de var tilbake akkurat der de startet.

Det er faktisk helt innlysende. Og burde særlig være det for markedsliberalister som Gunnar Stavrum. Hvordan kan han ellers forklare at prisen på mat er dobbelt så høy i Danmark som i Polen? Der det ikke er noen begrensninger i handelen mellom landene. Priser bestemmes av kjøpekraft.

Resultatet hadde vært at vi hadde sittet igjen uten norsk jordbruk og uten egen evne til å brødfø oss selv. Og hadde betalt akkurat like mye eller lite for maten som vi gjør i dag.

Det hele er eksepsjonelt lite gjennomtenkt. For å si det forsiktig.

En billig illusjon

«Billig-Nirvana» er og blir en illusjon. Det stedet noen drømmer om at høye lønninger går hånd i hånd med lave priser. Det er fritt fram å tro på det. Så klart. Som det er fritt fram å tro på alt mulig annet. Selv om det ikke finnes et fnugg av empiri å støtte seg til.