Slo opp med Nav da han fikk jobb – fikk dette diktet i retur

Da Kristian Danielsen fikk seg jobb, gjorde han slutt på sitt ettårige forhold med Nav i en humoristisk melding. Han fikk kjærlig svar tilbake på rim.

– Jeg fant ut at i stedet for å bare si «ha det», så prøvde jeg heller å gjøre det litt artig. Det er ikke nødvendig å være hestkuk bestandig, sier Kristian Danielsen til Avisa Nordland.

«Jeg har i lengre tid følt at vi ha vokst fra hverandre, alt har blitt kjedelig rutine og følelsesløst», skrev han til Nav i den klisjéfylte meldingen han avsluttet med å forsikre at det ikke var Nav det er noe galt med, men at «det er meg».

Nav viste stor forståelse i svaret på rim, om rytmisk uttrykk muligens sviktet noe:

«Der ser du; det pleier ordne seg

Og skulle verden igjen bli ugrei

Så vil vi alltid være her for deg»

