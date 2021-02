Sluttet i jobben for å satse på elbilmarkedet: Tre år senere har Jonas og Kjetil ansatt over 70 personer

Elektrisk inntektsøkning på 300 prosent for det ferske selskapet. – Vi tenkte bare «shit, nå går det fort».

SANDNES (Nettavisen Økonomi:) – Bygningen har fem etasjer totalt. I januar fyller vi de to øverste, og i februar flytter vi inn i tredje etasje. Så vil vi forhåpentligvis gradvis flytte inn i de to resterende etasjer, sier finansdirektør Maren Thu.

I øverste etasje, i det som en gang var daværende Statoils gamle kontorer, trasker Thu og markedsdirektør Martin Langeland. Bygget rommer 5.000 kvadratmeter, og har plass til opptil 300 ansatte.

Det er kun tre år siden gründerne bak Easee startet for seg selv med et mål om å lage smarte, tilgjengelige ladere til elbiler. De hadde lang fartstid i bransjen, og brukte 2018 på å bygge en helt ny type lader. Nye komponenter, ny teknologi og billigere løsninger.

På knappe 36 måneder har Easee vokst fra tre til 75 ansatte. Produksjonen av laderoboter økte til 70.000 i 2020 - fire ganger så mange som i 2019.

Klampen i bånn i utlandet

Mye vitner om at 2021 vil bli vel så travelt som fjoråret. Målet for i år er å produsere mellom 400.000 og 500.000 elbil-ladere. Det er opptil syv ganger så mange som i fjor, og vil gjøre Easee til en av de største produsentene av forbrukerelektronikk i Norge.

– I Norge kan du si at vi overpresterte i fjor, men i Europa var markedet helt dødt fram til i høst. Vi har ikke hentet særlig med omsetning fra markedene i Tyskland, Nederland eller UK ennå. Fremover vil vi kjøre på med lansering og markedsføring der, og vi forventer å ta solide posisjoner, sier markedsdirektør Langeland.

Omsetningen for 2020 endte like under 380 millioner kroner, en økning på 300 prosent fra 2019. I 2018 var inntektene tilnærmet null.

– Det er nesten litt skremmende, men ikke uventet for oss. Vi utviklet oss enormt mye fra starten av 2020 til slutten av året, og vi fortsetter i samme spor i år. Det er ingen grunn til å stoppe eller å bli skremt av disse sifrene, sier finansdirektør Thu.

Verdiskapningen og arbeidsplassene skal i hovedsak komme nordmenn og norske arbeidsplasser til gode. I dag produseres Easee-laderne hos Norautron i Horten. I tillegg har selskapet to nye produksjonlokaler på gang i Hadeland og Gjøvik, samt i Sverige for det svenske markedet. Selskapet håper også å ha en fabrikk klar i Stavanger innen få år.

Koronapandemien har gjort vondt for mange norske bedrifter i vekst, men Easee merket fort at nordmenn fikk mer tid til å skifte ut den gamle laderen eller kjøpe både elbil og ny lader. Etter hvert gikk Easee tom for laderoboter, og startet 2021 med en stor ordrereserve.

– Etter sommeren skjedde det noe. Vi tenkte bare «shit, nå går det fort». Vi opplevde lenge usikkerhet i UK, Tyskland og Nederland, men vi hadde ikke tid til å sitte på gjerdet og vente heller. I april ba vi Norautron om å øke produksjonsvolumene for resten av året, sier finansdirektør Thu, som innrømmer at selskapet tok en risiko.

Elbilrevolusjonen har startet i Europa

Forrige måned var en historisk bra måned for bilsalg i Norge, og samtidig en rekordmåned for elbilsalg. To av tre nye biler var elektriske i desember. Samtidig trenger bare i overkant av én av ti biler på norske veier i dag en lader.

– I løpet av de neste årene trenger altså ni av ti biler i Norge ny lader, dersom vi legger til grunn at det etter 2025 ikke skal selges bensin- eller dieselbiler her til lands. Vi er overhodet ikke bekymret for en metning i Norge, sier markedsdirektør Langeland.

Easee er også godt posisjonert i Europa, hvor elbilsalget ble doblet eller tredoblet i mange land i 2020. I Tyskland - et av verdens største markeder for bil - var en av fire nye biler solgt i desember en elbil. Det samme skjedde i Storbritannia. I Nederland var tre av fire nye biler hel-elektriske.

– Jeg tenkte «wow, er det mulig å tenke så stort», da jeg kom til Easee. Men jeg ser jo at vi må tenke stort. Kanskje er jeg farget av bakgrunnen fra oljebransjen, hvor det ofte er en ny nedtur som venter. Men med elbil-markedet i Norge og internasjonalt er det ingenting som tilsier at vi får en nedtur - snarere tvert imot. Det vokser eksponentielt, sier finansdirektør Thu.

I slutten av et vanvittig fjorår, støtte imidlertid Easee på voksesmerter da selskapets skyløsning fikk kapasitetsproblemer. Mange kunder fikk ikke ladet bilene sine, og Easee måtte skru av tjenesten for å rette opp problemet. Selskapet ble gjenstand for hard kritikk fra kundene, og utviklerne jobbet dag og natt i krisemodus.

– Vi er på mange måter glad for at denne vekkeren kom nå, og ikke når vi har flere hundre tusen ladere ute i markedet. Etterspørselen er ikke borte, og kundene viste forståelse for situasjonen, sier finansdirektør Thu.

Sofaen til 500 kroner blir med videre

Er det mulig å beholde beina på bakken når inntjeningen skyter i været og etterspørselen fra enkelte kunder tidobler seg på kort tid?

Svaret finner vi kanskje ved å se oss rundt i de gamle Statoil-lokalene som Easee inntok etter nyttår. Alt som lukter, skal pusses vekk. Marmoren på gulvet får bli. Toppetasjen blir ikke kontorer til toppledelsen, men en sosial etasje med ølkraner, spill og moro. Den upretensiøse, avslappede kulturen skal råde i selskapet - uansett hvor stort det blir.

– Det handler ikke nødvendigvis om at verdiene våre skal tegnes opp på veggen. Men den blå sofaen, vår første investering som selskap - kjøpt for 500 kroner på Finn.no, skal med videre. Det er et symbol på reisen vi har tatt. Møterommet heter fortsatt «kosekroken», fordi det var navnet på vårt første møterom. Det handler om å ta vare på identiteten vår, sier Langeland.

Mange ansatte som har kommet til selskapet, kommer fra arbeidsforhold med stort press og lange arbeidsdager. I Easee får ingen individuell premiering eller provisjon, og milepælene skal feires med en fest, reise eller opplevelse for hele organisasjonen. Ingen skal jobbe mer enn åtte timer på en normal arbeidsdag.

– Første lov i Easee er at folkene kommer først, og at pengene bare er et middel. Man kjører ikke med bil for å kjøpe mer bensin, men for å reise. Penger er drivstoff, og det er ikke noe vi bare har kommet på nå, sier Langeland, som tidligere hadde en lederstilling i Tesla i Europa.

– Det er ingen ledelse eller investorer som henger over oss. Vi jobber i et tempo som er sunt og bærekraftig over tid, sier Thu, som fram til mai i fjor var leder for finansavdelingen til John Fredriksens Seadrill i Europa.

