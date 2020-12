Sluttet som rådmann: Fikk 1,2 millioner i året for å jobbe én dag i uken som rådgiver

Da han ikke ville lede kommunene gjennom en upopulær sammenslåing, fikk den tidligere rådmannen i stedet en mer komfortabel rolle som rådgiver med millionlønn.

Da 119 kommuner ble slått sammen til 47 nye, måtte en rekke toppbyråkrater i Kommune-Norge finne nye jobber.

Som Nettavisen Økonomi tidligere har skrevet, begynte 55 tidligere rådmenn i lavere stilling i den nye kommunen - hvorav flere titalls fortsatte å tjene over en million kroner i året.

En av de tidligere rådmennene som falt utenfor Nettavisens oversikt var Hans Stusvik, som var rådmann i Marnardal kommune mellom 2009 og 2017.

Som øverste administrative leder i kommunen med rundt 2.300 innbyggere nøt Stusvik stor respekt, og ble satt til å lede kommunesammenslåingen mellom Lindesnes, Mandal og Marnardal kommune.

Sammenslåingen var upopulær, spesielt fra Lindesnes' side, og enkelte innbyggere i kommunene startet en motstandsbevegelse mot sammenslåingen. Hans Stusvik gjøv imidlertid løs på jobben som sammenslåingsleder, og mente kommunene ville kunne dra nytte av mer effektiv drift dersom de tre kommunene ble til én.

Overraskelsen var stor i lokalsamfunnet da Stusvik i februar 2018 gikk fra jobben som prosjektleder elleve måneder etter at han startet. Han skulle igjen bli rådmann i Marnardal kommune - trodde han.

– Jeg har en arbeidsgiveravtale som sier at jeg skal tilbake 1. april som rådmann. Det blir veldig kjekt og jeg gleder meg til det. Jeg vil ikke kommentere noe mer, sa Stusvik til lokalavisen Lindesnes etter avgangen.

Uttalelsen var også, så vidt Nettavisen bekjent, den siste uttalelsen Stusvik har gitt til mediene. Den tidligere Marnardal-rådmannen har ikke besvart våre henvendelser.

Fikk gullavtale for å slutte

Gjennom de siste ukene har Nettavisen Økonomi omtalt en rekke rådmenn som har fått sluttpakker og etterlønn for å gå av i forbindelse med kommunesammenslåingene.

Tidligere Marnardal-rådmann Stusvik trodde han skulle få den gamle jobben sin tilbake. I stedet ble han tilbudt en annen avtale:

I dokumentet «avtale om opphør av arbeidsforhold», blir Hans Stusvik og Marnardal kommune enig om at den da 59 år gamle prosjektlederen skulle slutte i kommunen to og et halvt år senere.

I mellomtiden skulle Stusvik jobbe som rådgiver til kommunens ordfører i en 20 prosents stilling. I praksis betyr det at han kun trengte å jobbe én dag i uken.

De siste seks månedene av kontrakten skulle han jobbe i en 10 prosents stilling som rådgiver til prosjektlederen av kommunesammenslåingen.

Til tross for at ansvaret og stillingsprosenten ble kuttet drastisk, beholdt Stusvik lønnen på 1.180.000 kroner samt tilleggsgoder fra hans opprinnelige arbeidsavtale.

Da Stusviks nye rolle og tilhørende lønnsutbetaling ble kjent i lokalsamfunnet, var det flere som reagerte. Lederen i lokalavisen Lindesnes reagerte kraftig på kommunens manglende åpenhet rundt prosessen med følgende kraftsalve:

«Marnardal kommune og nye Lindesnes har lagt til en ekstra dimensjon i ordtaket ‘verden vil bedras’.»

Mente avtalen var billigere enn andre alternativer

Da Marnardal-ordfører Helge Sandåker (Ap), som i sin tid inngikk avtalen med Stusvik, ble konfrontert med sluttavtalen, svarte ordføreren kontrakten med at det var den billigste løsningen for kommunen.

– Jeg skjønner at folk flest reagerer på dette, men det er helt vanlig rettspraksis. Det er forskjell på vanlige ansatte og ledere, der vanlige ansatte har et mye sterkere stillingsvern enn ledere. Ofte blir det bare utbetalt en sluttpakke, mens vi har løst det ved at Stusvik i tillegg skal jobbe litt. Dette er en vanlig måte å løse det på, og det er den rimeligste løsningen for Marnardal kommune, sa Sandåker til lokalavisen Lindesnes i 2018.

Helge Sandåker er for tiden midt i en krevende cellegiftbehandling etter en alvorlig kreftdiagnose, og sier til Nettavisen Økonomi at han ikke har kapasitet til å gå inn i saken nå.

Avtalen mellom Stusvik og kommunen sikrer også en gavepensjon til den tidligere Marnardal-rådmannen på nær 800.000 kroner årlig fram til juni 2023:

«Når Arbeidstaker fratrer fra stillingen som kommunal rådgiver den 1. juli 2020, uten at han på dette tidspunktet har ny jobb, har Arbeidstaker krav på at Arbeidsgiver betaler en gavepensjon over drift slik at han samordnet med hans pensjonsrettigheter mottar 66 % av hans lønn på Fratredelsestidspunktet fram til 2. juni 2023. I et slikt tilfelle plikter Arbeidstaker å ta ut AFP fra fylte 62 år for å redusere kommunens utbetalingsplikt».

Ordknapp om avtalen

Tidligere Marnardal-ordfører Sandåker uttalte til lokalavisen Lindesnes at Stusvik selv ikke vurderte motivasjonen eller autoriteten sin som stor nok, og at han derfor ønsket å trekke seg.

Uttalelsen står imidlertid i kontrast til Stusviks uttalelser om at han gledet seg til å komme tilbake til jobben som rådmann etter han han sluttet.

Dagens Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) viser til at avtalen ble inngått før hans tid som ordfører, og henviser til personalsjef Lena V. Wilhelmsen, som igjen mener Alf Erik Andersen (Frp), som i 2018 var leder for fellesnemnda i nye Lindesnes, burde svare.

Andersen, som nylig ble nominert på andreplass på Frps liste i Vest-Agder, er ordknapp når Nettavisen Økonomi spør om avtalen. Andersen sier at han ikke vet om Stusvik følte seg presset til å gå av som prosjektleder og rådmann i Marnardal kommune.

Frp-politikeren mener at Stusvik ikke ønsket å jobbe videre som rådmann i Marnardal da ha han ikke fikk jobben han søkte på som rådmann for den nye storkommunen.

– Stusvik informerte selv om at han ville trekke seg tilbake da han ikke fikk jobben, skriver Andersen i en tekstmelding til Nettavisen.

– Hva synes du om avtalen, sett i ettertid?

– Avtalen er håndtert i gamle Marnardal kommune, så det har jeg ikke gjort meg opp noen tanker om, sier Andersen.

