Slyngstad: – Jeg er virkelig, virkelig lei meg

I en intern melding for Norges Banks ansatte legger oljefondsjef Yngve Slyngstad seg flat for å ha tatt privatfly hjem fra Nicolai Tangens «drømmeseminar».

Det melder VG, som har fått tak i den interne meldingen til ansatte.

– Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skriver Yngve Slyngstad i en melding til sine ansatte i Norges Bank.

– Når det kommer til min egen opptreden, så dummet jeg meg skikkelig ut, skriver han.

Les mer: Eks-statsråd kliner til i Tangen-saken: – Skattebetalerne får dobbelt straff

80.000 kr per gjest

Slyngstad har fått kritikk etter det kom frem at han hadde deltatt på den påtroppende oljefondsjefen Nicolai Tangens såkalte «drømmeseminar» med privatfly, butlere og egen intimkonsert med Sting.

For hver gjest betalte Tangen omtrent 80.000 kroner, ifølge oversikten han selv har lagt frem.

Slyngstad mener det var feil av ham å ta privatfly på Tangens regning.

– Man kan forsøke å rettferdiggjøre bruken av privatfly med spart reisetid. Men ikke egentlig, skriver Slyngstad.

Kommentar: Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft

Norges Bank har siden bestemt seg for å dekke reise og opphold for turen, da det er strenge regler for embetsfolk å ta imot gaver og påkostede reiser.

Dette har igjen ført til kritikk mot at skattebetalerne er dem som må ta regningen for et luksuriøst seminar.

– Irriterer noe voldsomt

Tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er blant dem som har fyrt løs mot denne praksisen. Han mener folk som var med på turen må melde det inn som et skattbar gave, eller ta regningen selv.

IRRITERER: Tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) skriver på Facebook at det irriterer han noe voldsomt at skattebetalerne ender opp med regningen for Tangen-seminaret. Foto: (NTB Scanpix)

– Dette irriterer meg noe voldsomt, sier eks-statsråd Tord Lien i et innlegg på Facebook.

Les også: Ikke første gang: Ga bort yachtferie til 440.000 kroner til eks-ordfører

– Nå ligger skattebetalerne i verste fall an til å få dobbel straff, først ved at de må betale for noe Tangen eller deltakerne kunne betalt for og samtidig går statskassa glipp av skatt for fordel av gratis reise, skriver han.