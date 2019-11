Små beløp kan bli stor formue

Hvorfor skal ikke vanlige folk - med vanlige lommebøker - også få gleden av verdens 8. underverk?

Igjen leser jeg saker hvor det skrives at nedbetaling av boliglånet er sikreste og beste form for sparing. Men er det den mest lønnsomme? Hørt om verdens 8. underverk?

Når du tar et lån i banken har du avtalt hvor høyt lån du kan ta, og hvor mange år det skal betales ned på. I de aller fleste tilfeller har du betalt minimum 15 prosent av boligens verdi kontant som egenkapital. For dem som ikke har hatt egenkapital, men fått hjelp av foreldre som har stilt deler av sin bolig som sikkerhet overfor banken, kan det være de har lånt hele kjøpesummen. Da skal du selvfølgelig betale ned så mye som mulig. Men gjør du det?

Mitt inntrykk er at det er mange som følger betalingsplanen de har blitt enig med banken om, og kanskje ikke betaler så mye ekstra selv om rentene fremdeles er veldig lave.

Hemmeligheten er å starte tidlig

Det mange ikke tenker på, eller kanskje ikke vet, er at det ikke skal mye til. Albert Einstein omtalte rentes-rente-effekten som verdens 8. underverk. I praksis betyr det at du får vekst på veksten på sparepengene dine. Over tid vil dette hjelpe deg til å oppnå en effekt som er vanskelig å forestille seg. Jeg skrev tidligere at Oljefondet vårt nå består av over 50 prosent avkastning – og dette kun fordi pengene er spart smart.

Jeg har nylig satt opp en oversikt over hva du ville sittet igjen med i dag dersom du startet å spare i et globalt indeksfond for 30 år siden.

Med 500 kroner i måneden ville du i dag hatt 831.349 kroner. Du ville bare ha satt av 180.000 kroner – og hatt mer enn 650.000 kroner i avkastning.

Dette er harde fakta. Det gir ikke garanti for at de neste 30 årene gir det samme. Men du putter penger i næringslivet, i store solide bedrifter når du sparer i fond. Det er ikke gambling med enkeltaksjer i mindre selskap.

Hvis du hadde spart penger på konto i samme periode ville beløpet vært 275.308 kroner. Dette til tross for at rentene på 1990-tallet og i perioder på 2000-tallet har vært relativt høyere enn de er i dag. Med 1000 kroner i månedlig sparing kan du doble disse beløpene. Det er mye penger.

Men boligene har hatt en god prisøkning i den samme perioden

Du tenker nå at boligen din har også hatt en eventyrlig verdiøkning de siste 30 årene. Og de fleste har en plan med nedbetaling av boliglån på 25 år. Så du sitter kanskje med en gjeldfri bolig og tenker at du har gjort en god investering i nedbetaling av lån. Noe du i høyeste grad har.

Men du har også brukt penger på ting du ikke nødvendigvis har hatt like stor glede av. Dette beløpet kunne du fint satt av og spart på en smart måte i samme periode, som hadde sørget for at du nå kunne ha den handlingsfriheten til å gjøre litt mer av det du ønsker.

Så start nå, start i det små

Ikke vær den som sitter om 30 år og tenker at denne muligheten gikk du glipp av. Start nå. Begynn med de hundrelappene du tenker at du kan avse. Husk at du må tenke langsiktig og at pengene vil svinge i verdi underveis.

Det er prisen du «betaler» for å få den veksten du ønsker.

Med erfaring kommer trygghet. Så kan du heller øke sparingen når du får erfaring og lånet krymper nedover og lommeboka tillater det.