Små forskjeller mellom dagligvarekjedene i stor pristest: Én ting avgjør vinneren

Under én prosent skiller lavpriskjedene i pris. Da er det helt andre ting som spiller inn for hvor du kan gjøre best kupp.

De siste tre månedene har det vært små forskjeller mellom kjedene, noe som har kommet tydelig fram av flere av pristestene på Nettavisen.

Forskjellene er mindre i tredje kvartal enn det var i andre kvartal, viser ferske tall fra Enhver.no, som har hentet inn prisene. Fra Kiwi, Rema, Extra, Obs, Meny og Spar er det totalt hentet inn 2736 priser. Prisene er fordelt på 226 forskjellige varer, fra uke 27 til og med uke 39.

Kiwi er prisvinner, og kun 0,20 prosent bak kommer Rema. Så følger Extra - kun 0,64 prosent dyrere enn Kiwi. I andre kvartal var det derimot kun 0,06 prosent som skilte Kiwi og Rema, mens avstanden til Extra var større - 1,26 prosent.

- Det er sikkert kjekt å si at det ikke spiller noen rolle hvor du handler, og at kundene kan se på utvalg, service og lignende. Men det er trist for norske forbrukere at det ikke er noe konkurranse, sier Rune Nikolaisen, som driver Gjerrigknark.com.

LITE KONKURRANSE: Rune Nikolaisen, som driver Gjerrigknark.com, mener det er for lite priskonkurranse blant lavpriskjedene. Foto: Bjørn Kenneth Muggerud

Han savner en lavpriskonkurrent som er med på å presse prisene til Kiwi, Rema og Extra, for slik det er nå er det som om kjedene samarbeider om pris.

- De følger hverandre så tett at det er nesten den samme effekten som det hadde vært om de faktisk hadde et prissamarbeid, sier han.

Fordelsprogram avgjør

Med så små forskjeller er det tydelig at andre ting enn pris i butikken spiller størst rolle for hvor man bør handle. Det ene er selvsagt beliggenhet, men en annen ting - som tydeligere skiller kjedene - er fordelsprogrammene deres.

Kiwi har Trumf og Kiwi Pluss, Rema har Æ, mens Extra har Coops fordelsprogram.

- De må profilere seg på noe annet når de ikke kan profilere seg på pris, sier Nikolaisen.

Han anbefaler å være kundemedlem hos alle, slik at du får med deg alle rabattene på ting du handler mye av til vanlig. Selv om det trolig ikke er noe kjedene ønsker at du skal gjøre.

- De prøver mye for å binde kundene. De kommer med ett eller flere gode tilbud, og håper du kjøper resten av varene du trenger hos dem også, sier Nikolaisen, og legger til:

- Folk som faktisk er prisbevisste tar med seg fordelene hos alle kjedene.

Han mener dagligvarekjedene helt klart tenker på hva de kan gjøre for å rette seg mot en bestemt målgruppe, for at de skal velge å handle hos akkurat dem. Det gjør de ved å bruke fordelsprogrammene til sin fordel - for eksempel er det flere som tilbyr bleiebonus, noe Nettavisen også har omtalt tidligere.

Fakta Lavpriskjedenes fordelsprogram ↓ Her er det flere ting som skiller dem, og vi har oppsummert de viktigste punktene Hos Kiwi får du én prosent Trumf-bonus på alle dagligvarer, og når det er Trippel-Trumf-dager får du tre prosent bonus. Bruker du Trumf Visa får du derimot to prosent bonus, og fire prosent på Trippel-Trumf-dager. Kiwi Pluss-kunder kan samtidig få 15 prosent på fersk frukt og grønt, og ferskpakket fisk. Med Remas Æ-medlemskap får du ti prosent på dine topp ti varer, som baseres på dine siste ti handleturer. Som Æ-medlem får du også 10 prosent på all fersk frukt og grønnsaker. Coop-medlemmer får kjøpeutbytte ut fra hvor i landet de bor, men alltid minst én prosent. Det er ytterligere 1,5 prosent i bonus om du handler med Coops eget masterkort. På frukt og grønt er det ekstra bonus på 11 prosent.

- Dette skiller oss og konkurrentene

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier at det vi ser av kvartalstallene er slik det skal være - med små forskjeller mellom lavpriskjedene.

- Det er positivt at vi er så like på pris. Pris skal ikke være en grunn for å gå til konkurrentene våre, men vi ser at beliggenhet er en veldig avgjørende faktor, sier han.

KJEMPER MOT KONKURRENTENE: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier at Extra vil være minst like billige som Rema og Kiwi. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Samtidig trekker han fram viktigheten av riktig beliggenhet, stort og godt utvalg, samt god butikkdrift. Men det er ikke noen tvil om at også medlemsprogrammet til Coop er positivt for kjeden.

- Det som skiller oss fra konkurrentene er at vi eies av kundene våre, gir de gode medlemskupp og medlemsfordeler, og vi deler overskuddet, sier Kristiansen.

- Det er viktig å være attraktive på denne måten, for kundene sparer mye penger hvert år på å handle hos oss om de er medlemmer. Det er her de store besparelsene ligger, legger han til.

Vil være billigst

Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, sier til Nettavisen at det er beinhard konkurranse mellom lavpriskjedene, men det er Kiwi som presser prisene.

- Prisundersøkelser gir en pekepinn om nivået, men er ingen fasit. Vi vet at Kiwi er billigst, og at den totale prisavstanden er større enn det disse undersøkelsene viser, sier hun, og legger til:

- Vi er uansett glade for at det er tøff konkurranse, spesielt mellom Kiwi og Rema. Det kommer kundene til gode.

Arvin sier at Kiwis mål er å ha Norges beste fordelsprogram, og hun trekker blant annet fram at Kiwi har den høyeste frukt- og grøntbonusen blant kjedene og er den eneste kjeden med egen fiskebonus.

- Vi skal være billige på alle varer, og vi er også den kjeden som har tatt initiativ til å presse prisene ned under koronaperioden. Vi lover kundene at vi skal fortsette å kjempe. Vi gir oss aldri på pris, sier hun.

PRISKUTTER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, sier de vil fortsette å presse prisene. Foto: Kiwi

Mindre skiller lavpris og supermarkedene

I tredje kvartal ser vi også at avstanden mellom prisvinner Kiwi og den dyreste kjede - Meny - er mindre enn i forrige kvartal. I andre kvartal var Meny 14,82 prosent dyrere, mens i siste kvartal er de kun 10,36 prosent bak Kiwi.

Til sammenligning ligger Spar 8,84 prosent og Obs 4,28 prosent bak Kiwi i tredje kvartal. Prisavstanden fra Kiwi og til begge disse kjedene var større i andre kvartal.

Ukens handlekurv

Det er ikke bare kvartalsrapporten vi har sett på denne uken. Enhver.no har også denne uken hentet inn priser på en rekke matvarer hos seks ulike dagligvarekjeder.

I likhet med kvartalsrapporten viser også ukens handlekurv at det er svært små forskjeller mellom lavpriskjedene. Kun ett øre skiller prisvinner Kiwi og Rema på andreplass. Extra ligger på tredjeplass - kun 3 kroner og 14 øre bak Kiwi.

Det er Spar som kommer dårligst ut av ukens prissammenligning, og ligger 77 kroner bak Kiwi. Meny ligger på nest sisteplass - 13 kroner rimeligere enn Spar. Obs ligger til sammenligning 22 kroner bak Kiwi.