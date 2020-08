Små grep kan gi store gleder

Mange nordmenn ferierte i Lofoten i sommer. Og betalte eventyret med kredittkort. Cecile Tvetenstrand (innfelt) har et klart råd for å unngå å betale på årets sommerferie i årevis: - Gjør opp for deg så fort som mulig. Kredittkortbruk kan fort bli veldig, veldig kostbart. Foto: (Danske Bank/Sturlason/Getty Images)