Småbarnsmødrene Hanne og Vivi vil lenke seg fast for å stoppe MDGs sykkelvei

Barnefamilier på Frogner mener sykkelveien vil gå utover beboerne, og er klare for å lenke seg fast for å stoppe utbyggingen.

OSLO, GYLDENLØVES GATE (Nettavisen): Midt på Frogner går det en spektakulær gate. Med brede fortau, bilparkering og i midten en gammel hestesti. Ærverdige trær preger hele gaten.

Midt i all denne vestkantidyllen, skulle man ikke tro dette var sentrum for en betent politisk kamp.

– Jeg tror byrådspolitikerne må ha fryktelig god tid - for de skjønner åpenbart ikke at vi småbarnsmødre kan trenge bil innimellom selv om vi bor i byen, sier Hanne Bismo Mustad.

Sammen med Vivi Angell er de engasjerte i å stoppe byrådets planer for å fjerne parkeringsplassene og legge nye røde sykkelfelt midt i gaten. Mange av beboerne i området har engasjert seg i saken, etter det i fjor ble lansert planer om å fjerne parkeringsplassene og erstatte dem med sykkelvei.

Les mer: Veganere vil ha statsstøtte: – En gjeng fanatiske kjøtthatere

Nettavisen er avhengig av gode tips fra lesere. Har du et tips til en god sak? Ta kontakt med Nettavisens journalist.

Klar for å lenke seg fast

Prislappen for prosjektet er antatt å være omtrent 20 millioner kroner. I Frogner bydel var det 13 representanter som stemte mot prosjektet, de eneste som stemte for, var de to medlemmene fra MDG.

Eks-ordfører Fabian Stang ble såpass forbannet av forslaget at han lovte å lenke seg fast for å stoppe planene.

– Da blir vi med, og vi er ikke de neste, sier de to småbarnsmødrene samstemt og smiler.

Les også: Ga 100.000 av egen lomme i fjor: Nå ringer MDG rundt til privatpersoner

PROTEST: Småbarnsmødrene Vivi Angell (t.v.) og Hanne Bismo Mustad (t.h.) er glad i gaten som den er. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Småbarnsmødrene føler ikke de blir hørt av politikerne. Selv om bydelen har sagt tydelig nei til sykkelveien, har byrådet bestemt seg for å overkjøre den lokale bydelen.

– Vi bruker allerede bilen minimalt, og de fleste av oss har kun en bil. At det etableres sykkelfelt for syklister bosatt på beste vestkant, som har både villa og garasjeplass på vår bekostning, føles veldig urettferdig, sier Bismo Mustad.

– Det virker som politikerne ikke forstår at folk har ulike livssituasjoner, sier Vivi Angell.

De opplever mye engasjement i nabolaget mot prosjektet som er planlagt å sette i gang i september.

De to småbarnsmødrene Nettavisen møter er mest bekymret for hvor de skal gjøre av bilen. For i dag har de beboerparkering – en ordning de roser byrådet for – men om parkeringsplassene forsvinner blir det vanskelig.

– Det virker som politikerne tror alle bor i sykkelavstand til både jobb og fritidstilbud til barna. Det er mange her og i andre sentrale bydeler som er helt avhengig av bilen. Det gjelder ikke bare oss på Frogner. Mange er avhengig av bilen for jobben, sier Bismo Mustad.

Hun mener det er helt feil prioritering av byrådet.

– De burde vel heller bruke pengene på å pusse opp noen av de hundrevis av sosialboligene som står tomme, eller sørge for at de eldre har det godt på sykehjem, sier hun.

Les mer: Stenger Bygdøy allé: Spår kaos, frustrasjon og aggresjon

Frykter økt fart

Allerede har byrådet fjernet enkelte parkeringsplasser. I en sidegate har parkeringsplassene på den ene siden forsvunnet, og er erstattet med parkering for elbil med lademulighet. Når Nettavisen er der på formiddagen, er det helt tomt for elbiler.

ELBIL: I en av smågatene ved Gyldenløves gate, er parkeringsplassene fjernet og byttet ut med ladestasjoner. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

De bekymrer seg også for om konsekvensene vil bli helt annerledes enn det byrådet forventer. For dersom parkeringsplassene forsvinner, vil gaten bli veldig bred – og det vil være mer fristende å trykke inn gasspedalen, mener Bismo Mustad. Hun har snakket med beboere i Eilert Sundts gate, som har opplevd dette etter sykkelveien kom på plass.

– Derfor tror vi dette fører til høyere fart på biltrafikken i Gyldenløvesgate, at det blir mer trafikk i smågatene fordi folk leter etter parkeringsplass, og at flere småbarnsforeldre flytter ut av byen, kanskje skaffer seg en ekstra bil og kjører på kjøpesentre isteden. Det er vel neppe mer miljøvennlig, sier hun.

Les mer: Ekstremt kaos i Oslo-gate: Her gir bussjåføren opp

Hvis man skal gå til anskaffelse av en parkeringsplass, kan det fort bety en prislapp på 1 millioner kroner, eller leie for rundt 3000 kroner i måneden.

– Frogner bydel er variert, folk med vanlig inntekter, velstående, unge og gamle. Det kan ikke være slik at bydelen kun skal ha plass til syklister og ikke alle har anledning til å bla opp 1 million kroner for å kjøpe en parkeringsplass, sier Angell.

– Skal bli en ekte sykkelby

Barnefamiliene møter liten forståelse hos byråd Lan Marie Berg (MDG). Hun mener det er på høy tid at parkeringsplasser må ofres til fordel for sykkelveier, og vil ikke legge om byrådets sykkelsatsing.

– Politikk handler om å prioritere. Problemet i Oslo har vært at man i tiår etter tiår har nedprioritert å bygge sykkelveier fordi man ikke har ønsket å ta plass fra bilen. Den tiden er heldigvis forbi. Byrådet har nesten tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen, og vi har vært tydelig på at satsingen skal bli enda større fremover, sier Berg til Nettavisen.

Les mer: Splitter ny barnehage står tom: – Kommunalt byråkrati på sitt verste

SYKKEL: Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener tiden er ute for å sette parkeringsplasser foran sykkelvei. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Byråden viser til at flertallet ønsker flere sykkelveier, og at de ikke vil la lokal misnøye stå i veien for ønsket om et sammenhengende sykkelveinett i Oslo.

– Undersøkelser viser at det store flertallet av Oslos innbyggere støtter sykkelsatsingen, men jeg forstår at noen av de som bor i området ikke er fornøyd med at de mister parkeringsplassen rett utenfor døra. Det er viktig å huske at dette er en sykkelvei for alle som bor i Oslo. Gyldenløves Gate blir en viktig hovedåre for syklende fra vest og innover til sentrum av byen vår, sier byråden.