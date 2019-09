Småsparerne rømmer fra børsrakett

Til tross for en eventyrlig kursoppgang for hydrogenselskapet NEL i september, har småsparerne solgt seg kraftig ned.

Nel har vært en av Nordnets desidert mest populære aksjer i 2019, men en aksje som har svingt mye i verdi. Eksempelvis stupte aksjen hele 23 prosent fra morgenen etter den eksplosjonsartede brannen på Kjørbo i Sandvika i juni.

Nel-aksjen hadde da steget over 200 prosent det seneste året og hele 63 prosent de seneste tre månedene. I sommer var det et kraftig kursfall, men nå i høst har det igjen vært et solid kursløft. Aksjekursen er nesten tilbake til rekordnivåene fra i vår.

Nel-aksjen steg kraftig i begynnelsen av denne uken, før det har roet seg noe ned. Markedsverdien av Nel torsdag ettermiddag var over 10,2 milliarder kroner. Det er nesten dobbelt så mye som flyselskapet Norwegian, for å gi en sammenlikning.

OPP 40 PROSENT: Nel-aksjen er opp nesten 40 prosent den seneste måneden, men småsparerne har solgt seg ned.

Eventyrlig utvikling

- Selskapet har opplevd en eventyrlig kursutvikling og er opp nærmere 90 prosent hittil i år. Til sammenligning er Oslo Børs opp 12 prosent, så om du har vært investor i Nel, har du hatt 7,5 ganger bedre avkastning, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Nettavisen Økonomi om Nel-aksjen.

- Til tross for en oppgang på over 40 prosent så langt i september, ser vi at våre kunder har nettosolgt aksjer for 50 millioner kroner i Nel. Det er også en av de mest omsatte aksjene, med en omsetning på over 800 millioner så langt i september, fortsetter han.

Oppdaterte tall fra Nordnet per 26. september viser at kundene har solgt Nel-aksjer for 432 millioner kroner og solgt for 386 millioner.

- Hvorfor tror du kundene selger seg ut?

- Jeg tror våre kunder anser dette som en fin mulighet til å sikre gevinst. Det er en stadig mer utrygg verden, med en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina og bekymring for lavere økonomisk vekst tynger. Kundene ser sitt snitt til å selge seg ut av aksjer med høyere risiko, svarer Johannesen.

Høy risiko

Som aksjeinvestor får du ikke slike eventyrlige kursoppganger uten en høy risiko. Nedsiden kan være stor. Aksjer som Nel er svært følsomme for nyheter og rykter om selskapet.

Nel-aksjen steg eksempelvis kraftig i forrige uke. Johannesen sier det skyldes at Nel og toppsjefen Jon Andre Løkke skulle møte et stort kinesisk investeringsfond, Yield Capital.

- Møtet skulle ifølge ryktene være helt åpent og uten agenda, men aksjen steg voldsomt allikevel, sier investeringsøkonomen.

Nel meldte 30. august at datterselskapet Nel Hydrogen Electrolyser AS hadde inngått en kontrakt med et stort internasjonalt energiselskap. Kontrakten var verdt om lag 4 millioner dollar, ca. 36 millioner kroner.

Nel har hovedkontoret i Oslo og driver med produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybare energikilder.