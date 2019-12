Småsparerne traff blink i aksjemarkedet - kursoppgang på 90 prosent

Nordnets kunder traff blink i 2019 da de satset på energiselskapet Nel Hydrogen. Norwegian er imidlertid folkeaksjen, og det var ingen fulltreffer.

I løpet av 2019 kjøpte og solgte Nordnets private investorer aksjer for 119 milliarder kroner på Oslo Børs.

Nel troner på toppen av de mest nettokjøpte aksjene med et totalt nettokjøp på 1 milliard kroner. Selskapet driver med produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybare energikilder.

- Med 90 prosents kursstigning i år har Nel vært et eventyr å eie i 2019. Vi ser også at det er flere kunder som har strømmet til selskapet, og per i dag er det over 10.000 private sparere som er investert i Nel-aksjen.

- Dette er en økning på 66 prosent fra 2018, som må sies å være imponerende, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Grafen under viser den eventyrlige oppgangen til Nel i 2019, selv om kursutviklingen også var preget av store svingninger og et børsstup på forsommeren.

VOLDSOMME UTSLAG: Nel-aksjen hadde voldsomme svingninger i 2019, men de som var med gjennom hele året, gjorde det svært bra.

Liker ikke olje

Oljseselskapet Aker BP topper salgslisten til Nordnet med et totalt nettosalg på 100 millioner kroner. Det var imidlertid ingen grunn til å dumpe aksjen, som i 2019 steg med nesten 42 prosent.

Men som sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets nylig påpekte, det blåser for tiden en grønn vind i aksjemarkedet. Investorene dumper slemme oljeaksjer.

Når det gjelder Hovedindeksen ved Oslo Børs, steg den i 2019 med pene 16,5 prosent etter en kraftig økning fra august og ut året. Sluttnoteringen på drøyt 931 poeng mandag er bare 2 prosent lavere enn tidenes høyeste notering i september 2018.

Pen oppgang

En oppgang på 16,5 prosent er omtrent det dobbelte av det som er en normal årlig aksjeavkastning over tid. I 2018 falt Hovedindeksen med 1,8 prosent, mens den steg med over 19 prosent i 2017. Det illustrerer de store svingningene i aksjemarkedet.

Nordnet opplyser at fortsatt er store tunge børskjemper som Equinor, Norsk Hydro og Norwegian høyt oppe blant de mest eide aksjene.

- Norwegian troner på topp over de mest eide aksjene i 2019. Med 10.818 private investorer kan man trygt si at selskapet er en folkefavoritt, sier Johannesen. Men favoritten har som grafen under viser ikke vært noen suksess, Norwegian-aksjonærene måtte tåle et kraftig børsfall.

DET ÅRET DET VAR SÅ BRATT: Norwegian-aksjonærene opplevde et sammenhengende kursfall frem til juni, men så har det stabilisert seg.

Turbulent

2019 har vært et svært turbulent år for det børsnoterte flyselskapet, blant annet kriseemisjoner og flåten av 737 Max-flyene på bakken siden mars. I november ble det kjent at Jacob Schram blir ny konsernsjef i Norwegian.

- Selv med et år som har vært preget av store operasjonelle utfordringer, flere emisjoner og ledelsesbytter, ser vi at våre kunder fortsatt har klokkertro på at Jacob Schram skal få Norwegian til å bli et stabilt lønnsomt selskap, sier Johannesen.

Til tross for et år med kursfall på henholdsvis 36 og 55 prosent, er både Nordic Nanovector (biofarmasi) og Rec Silicon (solceller) høyt oppe på listene over de mest eide aksjene blant Nordnets kunder. Men begge selskapene hadde på senhøsten et voldsomt driv.

Tidoblet omsetningen

- Vi så at flere biotek-aksjer startet nyttårsrallyet allerede tidlig i desember, og flere av selskapene tidoblet omsetningen sin i løpet av måneden. Med så stor interesse for sektoren ser vi at Nordic Nanovector er det selskapet våre kunder har mest tro på, sier Johannesen.

Et annet selskap som havnet i nyhetene i desember, var solcelleselskapet Rec. Tidlig i måneden bestemte hovedeier Jens Ulltveit Moe seg for å kaste kortene. Den store aksjeposten havnet til slutt hos Kjell Inge Røkkes Aker, tilsynelatende til en dumpingkurs.

Etter at bjellesauen Røkke kom inn på eiersiden, fikk Rec-aksjen et kraftig løft, men så har det roet seg.

Muskler

Johannesen mener det er naturlig at mange kunder strømmer til Rec-aksjen, gitt den store oppmerksomheten som transaksjonen fikk.

- Jeg tror våre kunder anser Aker som en kapitalsterk eier som har finansielle muskler til å enten drive selskapet videre, eller så jobbes det for en alternativ plan for selskapet fremover.

- Selv er jeg i likhet med våre kunder spent på hvilke nyheter som kommer fra selskapet i nærmeste fremtid, sier investeringsøkonomen.