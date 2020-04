Smitteekspert er redd kjøpesenterne i Norge: Ber om portforbud på kveldstid

Mener norske helsemyndigheter er på ville veier.

Nettavisen skrev for en uke siden om milliardæren Hilde Midthjell som var sterkt kritisk til at kjøpesentrene fortsatt holder åpent. Vi kan fremdeles handle fritt i klesbutikker og interiørbutikker. Folk tar på og prøver ting der koronaviruset kan smitte (se lenger ned).

Midthjell mener dette er inkonsekvent når regjeringen og smittevernmyndighetene samtidig nekter fysioterapeuter, kiropraktorer og frisører å ta imot kunder selv om de bruker smittevernsutstyr.

Nå får Midthjell full støtte fra tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Andersen er professor i hygiene og smittevern og er som Midthjell sterkt kritisk til de åpne kjøpesentrene. Hun har i en kronikk gitt uttrykk for at norske helsemyndigheter er på ville veier (krever abonnement).

- Det er en invitasjon til å ta på forskjellige ting uten at man har tenkt over konsekvensene. Jeg tror de store byene må være veldig oppmerksomme på dette problemet. Vi har ca. 200 nysmittede i døgnet, og hver nysmittet sprer ganske mye smitte til andre over tid, sier Andersen til Nettavisen om de åpne sentrene.

Går ikke bra

- Hvis mange skal håndtere de samme varene på kjøpesentrene, går dette ikke bra. Folk flest i dag har forståelsen av at når de er ute og handler i matbutikkene, skal de ikke ta på de forskjellige matvarene, bare i den varen de skal kjøpe, fortsetter hun.

Nettavisen spurte assisterende helsedirektør Espen Nakstad på en pressekonferanse fredag om hvor lenge koronaviruset kan overleve på tøy. Nakstad svarte at det forskes mye på dette, og at viruset kan overleve på harde flater i tre til fem dager.

- Dette med klær, avhenger helt sikkert av type klær. Men det er ikke unaturlig at det overlever på klær i flere dager når det gjør det på andre overflater.

Håndhygiene

- Faren er hvis du får dette viruset på hendene, klør deg i øynene, får det på slimhinnene. Det er da du kan bli smittet. Det er ikke farlig så lenge viruset bare er på klærne, og du har god håndhygiene, svarte Nakstad.

Andersen viser til at en vanlig smittevei er via smittet tøy og utstyr og hevder koronaviruset lever i en uke eller mer i miljøet. Derfor må ikke albuen benyttes til å nyse eller tørke nesa i. Det medfører smittespredning.

Hun peker også på at i den pågående dugnaden er de fleste av oss veldig forsiktige. Skoler og barnehager er stengt ned, og mange jobber hjemmefra. Derfor er det inkonsekvent at vi kan handle fritt i kjøpesentrene.





Portforbud

- Jeg mener det er helt inkonsekvent som det nå er lagt opp til, og vi burde ha portforbud etter et visst klokkeslett om kvelden. Vi kan gå til matbutikken, til apoteket og få nødvendig hjelp hvis du trenger noe. Det er også viktig at folk får gått tur, og å kjøre i egen bil er ikke noe problem,

- Men i kjøpesentrene slippes vi løs, og det er helt bak mål. Det fører til en jevn strøm av nye smittetilfeller i samfunnet, og nye smitte bølger kan dukke opp igjen. Jeg vil minne om at det nye koronaviruset ansees tusen ganger mer smittsomt enn SARS-viruset, advarer hun.

Korona smitter ut av munn og nese, særlig fra munn. De fleste skiller ut store mengder virus før de blir syke, folk kan føle seg i fin form på kjøpesenteret.

Grusom død

- Bør vi nå stenge alle butikker som ikke er nødvendige?

- Ja, dette er en så alvorlig sykdom for de som får den. En tredjedel av de som lagt inn havner på intensivavdelingen. Det er voldsomt. Svært mange blir liggende på intensivavdelingen i lang tid. Noen dør, og dette er en grusom død.

Andersen minner om at dødsprosenten i Norge stiger. I dag er den på 0,95 prosent av antall smittede og under den raten vi ser i nabolandene Danmark og Sverige.



- Men vi vet at disse intensivpasientene i snitt blir liggende på sykehuset i 20 døgn. Vi klarer heldigvis å redde de fleste, men svært mange ligger veldig lenge før de dør. Det er ekstremt, sier den tidligere smittevernoverlegen.





Kjøpefest

- Frykter du en hjemmepåske i Oslo og de store byene med trengsel og unødig stor smittefare?

- Ja, det kan bli en kjøpefest i Oslo, der folk ser på påsken som en festlig anledning til å menge seg. Og selv om alle holder 2 meters avstand i sentrene, er det mye håndtering av varer og vurderinger av hva som skal kjøpes.

Konfrontert med dette, svarte Nakstad på pressekonferansen:

- Det aller mest grunnleggende er at man holder avstand til hverandre, og punkt to: At man er hjemme hvis man er syk. Så kan det være lurt å sende ett familiemedlem til butikken og ikke hele familien, var svaret. Den tredje faktoren for å begrense smitten er å isolere de som har symptomer.

- Men man kan være smittsom uten at man vet om det?

- Det er sånn at inkubasjonstiden varierer. Man blir smittet, og så går det noen dager før man blir syk. Vi har derfor regler at hvis du har vært i nærkontakt med noen som er syk, skal du i karantene, svarte Nakstad.

- Det er bare å handle

Justisminister Monica Mæland ble avbildet på NRK mens hun var inne i en klesbutikk. Smittevernlege Andersen mener det aldri burde ha skjedd.

- Som en frontfigur burde hun ha tenkt seg om på en ordentlig måte.

- Det er veldig synd at Folkehelseinstituttet og justisministeren synes det er greit å prøve og å kjøpe en genser. Vi vet at virus kan bli sittende igjen på klær i opp til en uke, ja, kanskje lenger enn det også, sier Andersen om innslaget.

OPPFORDRER TIL HANDEL: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland avbildet i klesbutikk under Dagsrevyen 25. mars. Foto: NRK

Nettavisen spurte Mæland på den samme pressekonferansen om hvor smart denne oppfordringen var.

Veldig smart

- Det er veldig smart hvis man følger rådene til Folkehelseinstituttet. Jeg oppfordrer folk til å hjelpe til å holde hjulene i gang og få handelen til å overleve. Man skal følge rådene, holde avstand, ha god håndhygiene. Da kan man fortsatt kjøpe klær.

- Er det greit å gå inn og kjøpe klær og gå i interiørbutikker så lenge det er to meters avstand?

- Ja, det er greit, i hvert fall de fleste butikker jeg har vært innom. De har plakater i vinduene der de opplyser at det må være et begrenset antall kunder inne i butikken av gangen. Kundene må holde avstand og ha god håndhygiene, svarte Mæland.

Ikke farlig

Helseminister Bent Høie supplerte med at det ikke er farlig at folk tar på de samme tingene, så lenge de har god håndhygiene.

- Og det ville være uforholdsmessig å stenge alle klesbutikken, sa helseministeren.

- Vi går alle for god håndhygiene, kommenterer Andersen uttalelsene fra ministerne. Men hun mener at selv den beste håndhygienen etterlater seg litt smittestoff på hendene.

- Det er derfor vi bruker hansker i kontakt med smitte, og dette bør ministerne merke seg når de går ut med smittevernråd.

Ikke bra nok

Andersen frykter at smittetallene kan stige etter påske som følge av kontakten i kjøpesentre og butikker.



- Ja, og det vil bli fryktelig vanskelig med at også helsepersonell smittes. Nesten 9 prosent av alle som er testet positive per i dag er helsepersonell. Det har vært 50 nye tilfeller blant helsepersonell de siste tre dagene. Det tyder på at ikke smittevernet har vært bra nok, og at helsepersonellet er utsatt for smitte fra pasienter.

Opptil 10 prosent av helsepersonell i Norge var en periode i karantene på grunn av eksponering for smitte. Nå er denne andelen ifølge Andersen på 3 prosent. Når så mange sitter i karantene, blir det for få til både å ta seg av pasientene på sykehusene og i primærhelsetjenesten.





Stopp moroa

- Så hva er ditt klare råd nå til myndighetene?

- Stopp all kjøpemoroa. Folk kan handle i vanlige matbutikker og det som er helt nødvendig, men vær forsiktig. Til helsepersonell vil jeg si at bruk riktig smittevernsutstyr.

Andersen er også opptatt av at selv om antall innlagte pasienter tilsynelatende går litt ned, kan det skyldes at sykehjemmene tar over en del nye pasienter som egentlig burde ha vært på sykehus.

- Tallene kan vise unøyaktigheter. Det viktigste er å følge med på antall nysmitte i samfunnet og antall helsepersonell som er smittet og i karantene for hvordan epidemien utvikler seg.

Mange hundre

- Hvis du skulle komme med en prognose for antall døde i Norge, hva ligger det an til?

- Folkehelseinstituttet regner med at hver smittet i gjennomsnitt smitter 1,3 nye. Selv med en bremsing av epidemien, kan vi risikere at 7600 pasienter havner på intensivavdelinger. Da er jeg redd for at flere hundre vil dø, svarer Andersen.

Hvis helsemyndighetene derimot går for og gjennomfører en helhjertet og helhetlig stopp av epidemien, vil mange liv kunne spares.

- Epidemien vil avta raskt, og bunnlinjen for økonomien vil også bli bedre på sikt, mener Andersen.