Smittepanikk i Thailand: Kasino-skandale og prostituerte som superspredere

Thailand trodde de hadde bekjempet koronaviruset. I julen ble smittetallene doblet.

RAYONG, THAILAND (Nettavisen): Thailandske luksusprostituerte stinn av penger som krysser grensen ulovlig i ly av mørket, illegale «små spøkelser», og kasinoer, som er strengt forbudt, og som attpåtil ikke finnes, er i ferd med å ødelegge Thailands posisjon som lysende stjerne på den internasjonale koronahimmelen.

Thailands statminister og tidligere militærdiktator Prayut Chan-o-cha har hatt nok å stri med i 2020 med både koronavirus og store demonstrasjoner mot regjeringen. Det ser ikke ut til å bli mindre problemer for ham i 2021.

Les også: Utelivet stenges ned i Bangkok

Det er av sine egne man skal ha det, heter et ordtak. Det gjelder i høyeste grad for Thailand som har opplevd over en dobling av antall registrerte smittede i løpet av julen og nyttår.

18. desember 2020 hadde Thailand, med 69,5 millioner innbyggere, kun registrert 4331 smittete personer. Smilets land var med det et av landene med lavest smitte i hele verden. 5. januar 2021 er antall smittede 9331 - godt over en dobling på 19 dager.

Nå er landet tilbake i tilnærmet panikkmodus, med nye innstramminger nasjonalt og regionalt i et tempo få klarer å følge med på. Hva er det som har skjedd?

Vill vest i nord



I begynnelsen av desember begynte smittetallene å øke nord i Thailand.

Les også: Smitteoppsving i Thailand – 527 nye tilfeller

- Dette er den ville vesten rett over Thailands nordlige grense mot Myanmar i det historisk beryktede området «Det gyldne triangel». På det kinesiskeide luksushotellet 1G1-7 Hotel og på nattklubben Hollywood i Tachilek i Myanmar, i den autonome regionen Shan, kun 1,5 kilometer fra grensen, strømmet det til thailandske kvinner for å jobbe som luksusprostituerte, skriver nettavisen Thaiexaminer. Prostitusjon er ulovlig i Thailand.

På Facebook ble unge kvinner lokket med månedslønn på 250.000 thailandske baht (70.500 norske kroner). Jo mer attraktive - dess høyere lønn (medianinntekten i Thailand er cirka 15.000 baht måneden). Smitten skal ha oppstått da menn fra Myanmars forsvar besøkte hotellet.

- Virusutbruddet kom etter at en gruppe med feite generaler fra Yangon kom for å ha sex med selskapsdamene fra Thailand. Det kostet 5000 Baht per gang, eller 10.000 Baht om de ville overnatte med jentene, sier beboer i Tachilek Moon Saing til nettavisen Coconuts Bangkok.

Kvinnene fra Thailand valgte å returnere hjem fortest mulig etter utbruddet på hotellet. For å unngå karantene ved ankomst Thailand krysset de fleste av dem grensen ulovlig ved hjelp av menneskesmuglere.

Siden flere allerede var smittet, noen med og noen uten symptomer, tok det ikke lang tid før antall smittetilfeller økte på Thailands side av grensen.

Les også: Hvilken koronakrise? - Her fins det ikke noe virus

I ettertid har kritikken vært stor mot lokale myndigheter med spørsmål om hvordan en slik storstilt menneskesmugling over grensen har kunnet skje. Statsminister Chan-o-cha gikk tidlig ut og lovet streng straff for offentlige ansatte, politi og soldater som eventuelt har bidratt til ulovlighetene. Ennå er ingen straffet.

«Små spøkelser» fra naboen



Kort tid etter utbruddet i nord kom Thailands andre selvmål - i landets store fiskeindustri i Samut Sakhon-provinsen øst for Bangkok. Her eksploderte smittetallene fra 20 desember fra et nivå på cirka 10 daglig til flere hundre.

Det ble umiddelbart klart hva som var problemet. Av Thailands cirka fire millioner arbeidsimmigranter fra nabolandene Myanmar, Laos og Kambodsja, er bare tre millioner registrert. Cirka én million fremmedarbeidere er smuglet over grensen, uten noen kontroll eller virussjekk, og jobber ulovlig i Thailand takket være profittjagende thailandske arbeidsgivere uten skrupler. I Sør-Korea, som har en stort antall uregistrerte fremmedarbeidere fra Thailand (for det meste unge kvinner), kalles denne menneskegruppen for «little ghosts» - i betydningen mennesker som egentlig ikke finnes.

Flere ledende thailandske medier, blant dem Bangkok Post, peker på at det er nesten utenkelig at et slikt omfang av ulovlige og uregistrerte fremmedarbeider kan skje uten at nøkkelpersoner fra både grensekontroll, politi, immigrasjonsmyndigheter og lokale myndigheter enten har lukket øyenene eller medvirket.

I Samut Sakhons fiskeindustri er fremmedarbeiderne hovedsaklig fra Myanmar - et land med svært høyt smittenivå. Thailandske myndigheters svar på utbruddet har vært å isolere arbeiderne inne i sine trangbodde boområder, nærmest slum. Disse områdene har myndighetene nå omdøpt til «karantenefasiliteter».

- Kasino? Her finnes ikke noe kasino!

Den tredje og foreløpige siste avsløringen kom i romjulen i provinsen Rayong - 15 mil sørvest for Bangkok. En uvanlig sterk økning i provinsens antall smittede ble raskt sporet tilbake til et undergrunnskasino midt i byen og et steinkast fra byens politistasjon.

Til tross for overveldende bevis på at kasinoet var arnested for smitteøkningen, valgte byens politisjef Papatdet Katephan å blånekte for at kasinoet i det hele tatt fantes.

- Det finnes ikke noe kasino i Rayong. Dette er bare noen venner som møttes i en privat resedens for spille litt for seg selv, sa han på direkten til Thailands største TV-kanal med krav om å bli trodd.

Uttalelsen ble en megahit på sosiale medier der thaier lo seg skakke. Det hjalp heller ikke nevneverdig på Katephans troverdighet at kasinoet var avmerket på Google Maps. Ennå mer pinlig ble det 28. desember da en 45 år gammel sikkerhetsvakt ved kasinoet døde av korona. Etter at både leger, Rayongs ordfører og Thailands helsedepartement fastslo at kasinoet var høyst reellt, var det over og ut for Katephan. Nasjonal politisjef Suwat Chaengyodsuk fratok ham stillingen og Katephan ble overført til «inaktiv» tjeneste i Bangkok.

Da statsminister Prayut Chan-o-cha kom til Rayong for å vise støtte etter utbruddet, hadde vittige thaier gjort velkomsten klar ved å henge opp store bannere på fotgjengeroverganger med teksten: «Klarer du å finne det?»

All gambling i Thailand er strengt forbudt, men er likevel svært utbredt og ofte med politiets stilltiende godkjennelse eller til og med medvirkning. I juni 2020 avslørte myndighetene et gigantisk kasino i Map Ta Phut, like ved Rayong.

Som en følge av kasinoskandalen i Rayong, har lignende avsløringer nylig funnet sted i provinsene Chonburi og Bangkok. Politisjefene her, med flere, har lidd samme «inaktive» skjebne som Katephan.

Fotnote: Å bli overført til inaktiv tjeneste i Thailand for en offentlig tjenestekvinne/mann høres i utgangspunktet ikke ille ut, men er i praksis en meget streng straff - man blir fjernet fra korrupsjonsbordet.

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021