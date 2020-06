Smittetallene bekymrer - nå advarer han mot børsfall

Antallet nye koronasmittede i USA og andre steder i verden kan gi et nytt børsfall.

Koronapandemien og nedstengingen av samfunnet bidro i høy grad til å senke hovedindeksen ved Oslo Børs med hele 32 prosent i løpet av fire uker. Finansmarkedene er svært sensitive på utviklingen av viruset og nye smittetilfeller.

Det ble registrert over 30.000 nye Covid-19-smittede i USA fredag 19. juni. Dette er det høyeste antallet nye smittede siden tidlig mai. Men til tross for økningen i smittetallene forholdt investorene seg relativt rolige.

Nordnet skrev i en kort kommentar før børsåpning mandag at det avgjørende er at smitteøkningen ikke kommer ut av kontroll. Men bekymringen er definitivt til stede i verdens aksjemarkeder for at de mange nye smittetilfellene igjen kan skape børspanikk.

For tidlig

- Hovedproblemet er at man frykter at en del stater i USA åpnet for tidlig. Det er ikke langt unna halvparten av statene som nå har et smittetall over 1, og det skaper bekymringer, fordi smittetallene i USA er allerede ganske høye, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management til Nettavisen Økonomi.

President Donald Trump skrøt ifølge DNB Markets «uhemmet» på helgens folkemøte i byen Tulsa i Oklahoma av sin håndtering av koronaviruset. Men de faktiske smittetallene viser at nye smittetilfeller i stater som Florida, Texas og Arizona er på vei opp. Tallene går i feil retning også i en rekke andre stater.

I tillegg har det vært en kraftig oppblomstring av smittetallene i Europas viktigste økonomi, Tyskland. Men Bruce påpeker at Tyskland totalt sett har få smittede, og at oppblomstringen er lokal. I folkerike Brasil og store deler av Sør-Amerika står det derimot verre til.

Overrasker

- Børsene steg i forrige uke til tross for smitteoppgangen?

- Vi har fått veldig mye positive tall fra USA, som innenfor detaljhandel og arbeidsmarkedet. Mange av de amerikanske nøkkeltallene har overrasket på oppsiden av forventningene, sier Bruce.

Det samme er ikke tilfelle i Europa. Men her er det ifølge sjefstrategen fortsatt mange apriltall som offentliggjøres, og april var en svært dårlig måned hvis vi ser på de harde økonomiske realitetene.





Nordea Markets tror at aksjemarkedet på litt lengre sikt er et greit sted å være i. Aksjemarkedene ser bort fra den svake inntjeningen i 2020. Bruce sier de fleste analytikerne regner med en normal inntjening for selskapene i 2021.

- Men på kort sikt har markedene gått veldig mye. Prisingen er høy ut fra hva selskapene ventes å tjene de neste tolv månedene. Det er fare for en korreksjon på kort sikt, advarer Bruce.

Alternativene til å være investert i aksjer er også dårlige. Investorene får nesten ikke avkastning når de har pengene i banken eller i andre deler av rentemarkedet.

Forsiktige forvaltere

- I forhold til rentealternativene er ikke aksjemarkedet spesielt dyrt. Og undersøkelser viser at store fondsforvaltere har en forsiktig tilnærming, de er ikke overeksponert mot aksjemarkedet. Det er et godt tegn. Mange av de store pensjonsfondene har en forsiktig holdning til aksjer, poengterer Bruce.

- Hva vil påvirke Oslo Børs mest fremover?

- Det er oljeprisen og internasjonale bildet. Holder oljeprisen seg på disse nivåene, er det greit. Blir det ny runde med et nytt fall, kan vi få ny nedtur på børsen, svarer Bruce.

Men har koronapandemien endret børsvanene til småsparerne? Egentlig ikke, mener investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Når han ser på tallene for april, mai og juni, har det over lang tid vært en enorm interesse for handel i aksjer.

Ekstremt

- Omsetningen i verdipapirer for småsparere har vært mellom 15-20 milliarder så langt i 2020. Enkelte måneder har vi sett omsetning på over 30 milliarder kroner, som er ganske ekstremt. Dette har også gjort at Nordnet er blitt en av de mest aktive meglerhusene på Oslo Børs målt i transaksjoner, sier Johannesen.

Men DNB Markets har i sin morgenrapport mandag tittelen «Økt smitte i USA gir bekymring». Aksjemarkedene har hentet seg markert inn siden bunnen ble nådd 23. mars (se grafen under), men nå kan det bli tyngre med en ytterligere oppgang fremover.

NED 13 PROSENT: Hovedindeksen ved Oslo Børs er hittil i år ned 13 prosent. Gjeninnhentingen har stoppet opp de seneste ukene. Foto: (Infront)

Verdens sentralbanker, inklusive Norges Bank, har støttet markedene med å sette ned styringsrenten og tilføre mye billige penger. Men DNB mener det er lite trolig at det kommer nye, store overraskelser fra sentralbankene nå i sommer og utover høsten.

Trappet ned

Blant annet har den amerikanske sentralbanken Federal Reserve allerede trappet ned sine kjøp av verdipapirer vesentlig sammenliknet med tidlig i koronakrisen. Og så er det ifølge DNB en betydelig risiko for dårlige nyheter om smittespredning i USA.

Smittetallene for hele USA ser tilsynelatende bra ut. Men det skyldes den kraftige nedgangen i New York og en rekke andre stater der det har vært innført strenge tiltak.

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell uttalte fredag at veien fremover sannsynligvis vil bli «krevende».