Smørbrødkjøkken med Michelin-stjerne

Stjernerestauranten måtte kansellere alle bookinger ut august etter en stor vannlekkasje. Løsningen ble en pop-up restaurant.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Fagn fikk sin første Michelin-stjerne i februar i år. I august var restauranten nødt til å stenge dørene, etter at en defekt vaskemaskin hadde pøst flere tusen liter vann ut i lokalet.

800 gjester fikk i utgangspunktet kansellert sine reservasjoner, men fredag 16. august har alle både med og uten reservasjon mulighet til å spise på stjernerestauranten. Jonas Andre Nåvik, Bendik Størdal og resten av Fagn åpner nemlig Fagn pop-up.

KASTET SEG RUNDT: Kun 14 dager etter at vannkatastrofen var et faktum, er Bendik Størdal (til venstre), Jonas Andre Nåvik og de andre på Fagn klare til å ta imot gjester i midlertidige lokaler. Foto: Ane Tolnes Haugdal

- Det var en ide jeg fikk umiddelbart etter oversvømmelsen, sier sjefskokk Jonas Andre Nåvik når Nettavisen besøker den nye restauranten i Kjøpmannsgata..

Dårlige kokker skylder på dårlig utstyr

Kjøkkenet i pop-up lokalet er imidlertid vesentlig mindre en kokkene er vant til fra sin egen restaurant. På spørsmål om de klarer å levere like god mat her er begge kokkene klokkeklare.

- Det er bare dårlige kokker som skylder på utstyret, kommer det kontant fra Størdal.

- Vi har en standard å levere, og den skal vi opprettholde, fortsetter Nåvik, så får vi heller smykke oss med at vi lager verdens beste mat fra et smørbrødkjøkken.

SISTE INNSPURT: Det nye kjøleskapet er fyllt opp med råvarer. Foto: Ane Tolnes Haugdal

Den tidligere Melt-gründeren kan sies å ha en forkjærlighet for akkurat smørbrød, men på utfordring fra Nettavisen om å teste det nye kjøkkenet er det souschef Bendik Størdal som tar ansvar.

- Jeg kan fikse et godt, enkelt og billig ostesmørbrød. Det kan også fungere som et tips til hvordan nye studenter i byen kan lage god, billig og enkel mat, i tillegg til at det en en super måte å bli kvitt rester på, sier han.

Matspa

De har jobbet hardt for å få alt på plass, og mener at lokalet har fått den særegne Fagn-følelsen.

- Vi er to jordnære trønderske karer, og vil at restauranten også skal fremstå sånn, med begge føttene godt planta på jorda, sier Nåvik.

På Fagn vil det aldri finnes hvite duker.

- Vi har bevisst valgt brune duker for at det ikke skal bli så stivt. Vi vil at folk skal slappe av og senke skuldrene, sier Størdal.

Nåvik er helt enig i beskrivelsen.

- På en anmeldelse sto det at opplevelsen hadde vært som et matspa. Det er akkurat den følelsen vi er ute etter å skape. Folk skal slappe av og bare kose seg, sier han.

Koteng til unnsetning

Kokken forteller at det tristeste for han etter oversvømmelsen, var tanken på alle kanselleringene de måtte gjennomføre.

FINE DINING: Dette er synes som møter gjestene fredag. Foto: Ane Tolnes Haugdal

- Vi tenker på gjestene, det er en god del som reiser til Trondheim kun for å spise hos oss, og da er det fint at vi selv nå kan gi dem et tilbud til å få Fagn-opplevelsen, sier souschef Bendik Størdal.

I tillegg var det ingen god følelse å måtte permittere ansatte.

- Vi måtte bare få Fagn pop-up opp på beina fortest mulig. Det er ikke et alternativ for den gjengen her å ikke jobbe, sier Størdal.

Redningen ble eiendomsbaronen Ivar Koteng, som hadde et selskapslokale med kjøkken tilgjengelig.

- Jeg tror Koteng er veldig fornøyd med at lokalet brukes av oss, også er vi veldig fornøyde med at vi fikk komme inn hit, sier Nåvik.