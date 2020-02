Snapchat stuper på børs etter inntekter under forventningene

Snapchat-aksjen synker som en stein etter fersk kvartalrapport.

LOS ANGELES/OSLO (Nettavisen): Snapchat er ned 14 prosent i etterhandelen etter å ha lagt fram kvartalstall som viser dårligere fortjeneste enn ventet.

Analytikerne ventet i gjennomsnitt at Snapchat ville ha totale inntekter på 563 millioner dollar i kvartalet, drøyt 1,7 milliarder dollar for hele 2019. Tallet ble imidlertid 561 milliarder, noe som altså gjør at aksjen stuper, skriver CNCB.

Øker antall brukere

Når det gjelder antall daglige brukere, kunne selskapet vise til bedre tall enn ventet. Snapchat har nå 218 millioner daglige brukere, mot 215 millioner som analytikerne hadde spådd. Det er en vekst på 17 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

Snapchat tjente i snitt 2,58 dollar per bruker forrige kvartal. Også det var dårligere enn ventet, noe som bidrar til aksjestupet.

Fortjeneste per aksje var 3 cent. Der hadde markedet spådd rundt 1 cent.

- Styrken i grunnforretningen vår gir oss selvtillit når det gjelder vår langsiktige vekst og lønnsomhet, og vi er opprømte over å bygge på disse resultatene i 2020 og videre, sier Snapchat-sjef Evan Spiegel i en uttalelse.

Tredobling

Snapchat var før tallene ble kjent verdsatt i aksjemarkedet til drøyt 26 milliarder dollar, rundt 240 milliarder norske kroner. Aksjen har hatt en fantastisk utvikling det seneste året, og selskapet er nesten tredoblet i verdi.

Snapchat er en mobilapplikasjon der brukerne kan dele foto og video. Tjenesten ble utviklet av en gruppe studenter ved Stanford University, og ble offisielt utgitt i App Store i september 2011.

Ved hjelp av denne tjenesten kan brukerne ta bilder, spille inn video, dele historier, legge til spesialeffekter, men også sende sine bilder eller videoer til en egen kontrollert liste over mottakere.