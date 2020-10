Snart kommer boligtallene - ekspertene venter oppgang

Boligprisene i september var trolig sterkere enn det som er normalt for måneden.

Kl 11. offentliggjør Eiendom Norge boligpristallene for september. I august steg prisene med 0,3 prosent justert for det som er normale sesongmessige variasjoner.

DNB Markets skriver i morgenrapporten mandag at det var litt lavere enn i månedene før. Det kan være et tegn på at aktiviteten i boligmarkedet er i ferd med å roe seg. Meglerhuset spår en vekst i boligprisene på 0,5 prosent for september.

Handelsbanken Capital Markets ser for seg en gjennomsnittlig månedsvekst rundt 0,3-0,4 prosent den nærmeste tiden. Da snakker vi om sesongjusterte tall. Det normale er at de nominelle boligprisene faller noe ned gjennom høsten.

Litt ned

- Normalt går prisene ned med mellom 1 og 1,5 prosent i september. I våre tall ser vi ut til å ligge litt ned, men ikke mye. Jeg antar at vi ligger mellom 0 og -1 på landsbasis.

- Det er god omsetning i alle områder og på alle boligtyper. De sterke tallene understrekes av at vi kommer inn i september med en meget sterk underliggende aktivitet og god prisvekst, uttaler adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom i en kommentar.

Normalt faller også boligprisene i Oslo i september, men Buraas melder om en flat flat prisutvikling i porteføljen de har i hovedstaden.

Det villeste

Oppsummert er dette det villeste boligåret Buraas har opplevet i sine 25 år i bransjen. Det norske boligmarkedet har gått fra en total kollaps da Norge stengte ned 12. mars til å sette nye omsetningsrekorder hver måned fra mai.

Fortsetter denne trenden i fjerde kvartal, vil det bli omsatt nesten 5 prosent flere boliger i år sammenliknet med i fjor.

I Oslo er totalmarkedet opp nesten 15 prosent i antall salg. Gjennomsnittsboligen som DNB selger i hovedstaden, ligger på ca. 5,8 millioner kroner. 3 av 4 DNBs boligsalg i Oslo går til prisantydning eller over.

Ny rekord

- Det er fortsatt svært høy aktivitet, og det kan tyde på at vi når «all time high» for en enkelt måned i vårt selskap. Vi omsetter mellom 10 og 15 prosent mer enn i september 2019, noe som er en stor økning, sier Buraas.

Han mener renter er den desidert sterkeste driveren til de rekordhøye aktivitetene i boligmarkedet. Norges Bank satte i vår ned styringsrenten til historiske 0 prosent.