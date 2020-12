Snart kommer boligtallene - ekspertene venter oppgang

November ligger også an til å bli en sterk måned i boligmarkedet, i hvert fall ut fra det som er normalt for måneden.

Klokken 11 offentliggjøres de seneste boligpristallene fra Eiendom Norge. Oktobertallene viste en oppgang på 0,5 prosent og en sesongjustert økning på 1,1 prosent. Det betyr at prisoppgangen i oktober var en god del sterkere enn normalt.

November er tradisjonelt ingen sterk måned i boligmarkedet, eksempelvis falt prisene i fjor med 0,8 prosent.

DNB Markets skriver i morgenrapporten at etter seks måneder med en gjennomsnittlig sesongjustert boligprisvekst her hjemme på 1,1 prosent hver måned, tror de på en sesongjustert oppgang på 0,8 prosent.

Det bør ifølge DNB være nok til å så smått øke bekymringene for finansielle ubalanser ytterligere hos Norges Bank.

Handelsbanken Capital Markets så på morgenen for seg en sesongjustert oppgang på 1-tallet.

Bankens eksperter mener styrken i prisoppgangen denne høsten vært sterkere enn antatt, men de venter at veksten demper seg gjennom 2021. Det skyldes at den sterkeste prisdrivende effekten på boligprisene gjerne kommer nokså raskt etter et rentekutt.

