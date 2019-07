Snusgiganten Swedish Match håver inn på tross av strengere lovverk

Snusgiganten Swedish Match økte inntektene med over 120 millioner kroner i fjor, på tross av nøytrale tobakkspakker og strengere lover.

Fjoråret var det første året med regjeringens nye nøytrale tobakkspakninger. Målet med pakkene var å dempe ønsket om å begynne å snuse, spesielt blant unge og barn.

De ferske regnskapstallene til Swedish Match viser derimot at de fortsetter å håve inn, på tross av strammere tobakkslover.

I 2017 hadde de inntekter på samlet 1,1 milliard kroner. I 2018 økte inntektene med over 10 prosent til godt over 1,2 milliarder kroner. (Se faktaboks)

Fakta Swedish Match Norge - regnskapstall ↓ Swedish Match sin avdeling i Norge er fordelt på to selskaper. Swedish Match Norge AS Driftsinntekter 2018: kr. 221.495.348

2017: kr. 204.612.241 Resultat før skatt 2018: kr. 61.410.904

2017: kr. 52.710.902 Swedish Match Distribution AS Driftsinntekter 2018: kr. 990.943.771

2017: kr. 884.363.271 Resultat før skatt 2018: kr. 552.914

2017: kr. 446.133

Stilige pakker

– De nøytrale forpakningene har ikke hatt noen negativ effekt på salget, heller det motsatte. Tilbakemeldingene vi får er at mange synes de grønne boksene er stilige, sier Geir Hammer som er administrerende direktør for snusselskapet.

BUTIKK: Rett foran Oslo Sentralbanestasjon har Swedish Match en egen butikk hvor de selger egne merker. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Hovedkonsernet sitter i Sverige, men Norge er blitt et stort snusmarked for selskapet.

– Veksten i det norske snusmarkedet drives av at stadig flere nordmenn bytter ut sigaretter med langt mindre skadelig snus. De aller fleste som snuser er tidligere røykere, og folkehelsegevinsten av det er helt enorm, sier Hammer til Nettavisen Økonomi.

Snusgiganten har sikret seg å ha en hånd i lommeboka uansett hvor du handler. Hvis du kjøper snus på andre siden av grensen, eller på taxfree sitter de fortsatt igjen med det samme.

Forventer sterk vekst

– Hvordan har dere klart denne sterke veksten i mange år?

– Samtidig som det norske markedet vokser, ser vi at grensehandelen med snus vokser enda mer. Vi har i undersøkelser sett at snus er den aller viktigste grunnen til at nordmenn drar på svenskehandel. Om politikerne vil redusere grensehandel, så bør de i år se på avgiftsnivået på snus og det meningsløse forbudet mot tobakksfri snus, sier han.

– Tror dere markedet snart er mettet?

– Det er vanskelig å spå fremtiden, men vi regner med at markedet i Norge og grensehandelen vil øke sier Hammer.