Sofie Bakkemyr refser sin egen fagforening: - De har ikke tatt noe ansvar

Forholdet til fagforeningen er på frysepunktet et år etter dansevideoen.

Sofie Bakkemyr og Maiken Adam retter hard kritikk mot egen fagforening for manglende evne og vilje til å rydde opp, etter at to tillitsvalgte for et år siden sendte bekymringsmeldinger om Trond Giske (Ap).

Les også: Sofie Bakkemyr om Giske-saken: - Det har vært et ekstremt press

«Vulkan-saken», eller «Dansevideo-saken» fikk store politiske konsekvenser etter at en seks sekunders video av et opptrinn på en bar i Oslo ble videresendt først til en tillitsvalgt og deretter til VG. Nestleder Knut Sandli og tillitsvalgt Terje Ferstad i Fagforbundet sendte bekymringsmeldinger til Arbeiderpartiet uten å kontakte Bakkemyr eller Adam. VG som senere ble felt i PFU (Pressens faglige utvalg) for håndteringen av episoden, som Bakkemyr og kollegaen fremholdt ble helt feilaktig framstilt.

De to snakker nå ut i et intervju med Fagbladet.

Les også: Knusende fellelse mot VG slår ring om noen av pressens viktigste prinsipper

- Har ikke tatt ansvar

Leder for Fagforbundet Sykehus og Helse, Bjørn Wølstad-Knudsen, sa etter episoden at forbundet jobbet «intenst» med å ivareta sine medlemmer, og i en pressemelding sa Fagforbundets nestleder Sissel Skoghaug:

- For oss er det viktig at de to blir ivaretatt på best mulig vis. Vi er sikre på at Fagforbundet i Oslo og den lokale fagforeninga vil bidra til dette.

Men Sofie Bakkemyr og Maiken Adam har kjent seg alt annet enn ivaretatt, sier de i et intervju med Fagbladet. Tvert imot kjenner de seg grundig sviktet.

– Det står veldig sterkt i meg at hvis man gjør noe galt, så skal man innrømme det og gjøre opp for seg, hvis det er reelt. Og det er der Fagforbundet svikter. De har ikke tatt noe ansvar, sier Sofie Bakkemyr, kvinnen som er avbildet i dansevideoen, til Fagbladet.

Les også: Giske etter meningsmåling: – Jeg blir rørt og takknemlig

Forholdet mellom de to medlemmene og deres egen fagforening har siden vært på frysepunktet, forteller de to.

- Vi hadde to møter med lederen i fagforeninga, og det var det. Det har ikke vært noen oppfølging i ettertid, ikke noen spørsmål om hvordan det går med oss. Vi har ikke hatt noen kontakt med Fagforbundet det siste året, forteller Maiken Adam.

Tok ikke kontakt

Videoen ble vist over en lunsj i kontorlokalene til Fagforbundet Sykehus og Helse, før den ble spredt på sosiale medier og havnet i VG. Bakkemyr og Adam sier at da fagforeningsleder Bjørn Wølstad-Knudsen endelig tok kontakt etter flere dager, kom det ingen forklaring på hva som hadde skjedd. Bakkemyr forventet at lederen skulle rydde opp og ta ansvar.

- Og så skjedde ikke det. Det var mer om å gjøre å fraskrive seg ansvaret og verne om de som jobber på fagforeningskontoret, sier Sofie Bakkemyr til Fagbladet.

Maiken Adam sier mener at fagforeningsleder Wølstad-Knudsen var mer opptatt av å dysse ned saken enn å hjelpe dem. Bjørn Wølstad-Knudsen svarer slik på kritikken fra Bakkemyr og Adam:

– Jeg vil Maiken og Sofies beste, men forstår og aksepterer at de føler at de ikke er godt nok ivaretatt. Det kan jeg ikke annet enn å beklage og ta til meg, sier han til Fagbladet, men han mener likevel at fagforeningen har ryddet opp og tatt ansvar.